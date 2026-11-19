L’armateur néerlandais Acta Marine a réceptionné l’Acta Aquarius, quatrième et dernier navire d’une série de CSOV dédiés à la maintenance des parcs éoliens en mer. Long de près de 90 mètres, ce navire fonctionne au méthanol et naviguera sous double pavillon néerlandais et français.

Quatre navires pour fiabiliser la maintenance de l’éolien offshore

Construit au chantier turc Tersan, à Yalova, l’Acta Aquarius est le quatrième et dernier CSOV (Construction Service Operation Vessel) d’une série de navires de nouvelle génération commandée par l’armateur néerlandais Acta Marine. Dessiné par le bureau d’architecture navale norvégien Ulstein, ce navire de type walk-to-work (W2W), équipé d’une passerelle télescopique à compensation de mouvement SMST, est conçu pour transférer en toute sécurité des techniciens vers les éoliennes en mer, quelles que soient les conditions de houle, grâce à son positionnement dynamique de classe DP2.

Long d’environ 89 mètres pour une largeur de 19,2 mètres et un port en lourd de 2 200 tonnes, l’Acta Aquarius peut héberger jusqu’à 135 personnes dans 88 cabines de standard hôtelier, auxquelles s’ajoute une embarcation annexe (daughter craft) pour les opérations de transfert. Le chantier Tersan a confirmé que le navire avait passé avec succès ses essais en mer au méthanol et pouvait fonctionner avec ce carburant dès sa livraison. Pour Rob Boer, directeur général d’Acta Marine, cette livraison a valeur de symbole : « la livraison de l’Acta Aquarius est un moment de fierté pour Acta Marine », a-t-il déclaré (propos traduits), ajoutant qu’elle « marque une étape importante vers des opérations offshore plus durables ».

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Une coque à deux poupes signée Ulstein

Le design du navire, référencé SX216, porte la signature du bureau norvégien Ulstein Design & Solutions, qui a doté l’Acta Aquarius de sa technologie de coque TWIN X-STERN : deux poupes, l’une à chaque extrémité du navire, associées à quatre unités propulsives principales. Ulstein, distingué en 2022 comme meilleur cabinet de conception industrielle de l’année notamment pour cette innovation, présente cette architecture comme un gage de maniabilité accrue en mer agitée, Acta Marine ayant été le tout premier armateur à commander des navires construits sur cette base. Le contrat de l’Acta Aquarius a été signé en juin 2022 et sa quille posée en octobre 2023 au chantier Tersan, avant une livraison annoncée pour novembre 2026.

Pour les opérations de transfert proprement dites, le navire est équipé d’une passerelle à compensation de mouvement en trois dimensions, capable d’assurer un transfert de techniciens sans discontinuité jusqu’à des creux de houle de trois mètres, ainsi que d’une grue à flèche articulée de six tonnes, elle aussi compensée en mouvement. Près de 940 m² de surfaces de pont et d’entrepôt, répartis entre pont cargo et espaces de stockage, complètent l’équipement du navire pour l’acheminement de pièces et de matériel vers les parcs éoliens.

Un navire à double pavillon, franco-néerlandais

Particularité de cette unité : l’Acta Aquarius naviguera sous double pavillon néerlandais et français, selon les informations rapportées par la presse spécialisée. Cette immatriculation partagée s’inscrit dans la continuité du déploiement de la flotte d’Acta Marine sur le marché français de l’éolien en mer. Le premier navire de la série, l’Acta Pegasus, livré en janvier 2026, a ainsi déjà été engagé sur des projets éoliens offshore en France. Les deux autres unités de la série opèrent, elles, davantage en Europe du Nord : l’Acta Hercules, mis en service en juin 2026, est affrété pour cinq ans par le fabricant de turbines Vestas pour accompagner la construction de parcs éoliens en Europe du Nord-Ouest, tandis que l’Acta Gemini, livré le même mois, assure l’hébergement et le service walk-to-work pour la mise en service et l’exploitation du parc éolien Sofia, au Royaume-Uni, d’une puissance de 1,4 GW.

Cette répartition illustre la place prise par la flotte de service dans le développement de l’éolien en mer à l’échelle européenne : construction, mise en service puis maintenance longue durée des parcs mobilisent des navires spécialisés capables d’opérer plusieurs semaines d’affilée loin des côtes, avec des équipes techniques logées à bord dans des conditions proches de celles d’un hôtel flottant.

Le méthanol, pari de carburant pour l’offshore de demain

Au-delà du cas de l’Acta Aquarius, le choix du méthanol comme carburant marque une étape pour l’ensemble de la flotte de support à l’éolien en mer. Ce carburant, liquide à température ambiante et plus simple à stocker que l’hydrogène ou le GNL, est de plus en plus considéré par les armateurs comme une option crédible de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires de service offshore, dont les moteurs tournent souvent de longues heures en mode dynamique positionnement. Le communiqué du chantier Tersan présente explicitement la livraison de l’Acta Aquarius comme un jalon dans cette transition vers des opérations moins carbonées pour le secteur.

Caractéristique Donnée Longueur environ 89 mètres Largeur 19,2 mètres Port en lourd 2 200 tonnes Vitesse maximale 12,8 nœuds Capacité d’accueil 135 personnes / 88 cabines Propulsion méthanol (essais en mer réussis) Positionnement dynamique DP2 Chantier constructeur Tersan Shipyard, Yalova (Turquie) Pavillon néerlandais et français Rang dans la série 4e et dernier des 4 CSOV de nouvelle génération d’Acta Marine

Avec la livraison de l’Acta Aquarius, Acta Marine achève le renouvellement de sa flotte de navires de service dédiés à l’éolien offshore, engagé depuis le début de l’année 2026. Le navire doit quitter le chantier turc dans les prochains jours pour rejoindre les eaux européennes, où la demande de navires de maintenance ne cesse de croître à mesure que de nouveaux parcs éoliens entrent en exploitation, en France comme au Royaume-Uni et en Europe du Nord. Reste à voir si d’autres armateurs suivront la voie du méthanol pour leurs futures commandes, alors que la filière cherche encore le carburant de référence pour décarboner durablement les flottes de support offshore.

Sources