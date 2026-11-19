Mardi, le gouvernement norvégien a proposé d’ouvrir trois zones du large à l’élevage du saumon, aujourd’hui pratiqué dans les fjords où il abîme les fonds marins et menace les poissons sauvages. Un pari pour soulager des écosystèmes côtiers sous pression, mais qui ne réglera pas tout.

Des fjords fatigués par un demi-siècle d’élevage intensif

Le saumon est à la Norvège ce que le vin est à certaines régions françaises : une fierté nationale et une manne économique. Mais cette réussite a un revers que les scientifiques norvégiens documentent depuis des années. L’élevage du saumon y est aujourd’hui pratiqué presque exclusivement dans des cages ouvertes installées le long du littoral et au fond des fjords, ces longs bras de mer encaissés entre les montagnes, où l’eau circule plus lentement qu’au large. C’est précisément ce qui rend ces milieux si fragiles : les poux de mer, des parasites qui s’accrochent aux poissons et peuvent tuer les plus jeunes saumons sauvages, prolifèrent plus facilement dans ces eaux abritées. Les cages laissent aussi s’échapper, chaque année, des poissons d’élevage qui se mêlent aux populations sauvages et les affaiblissent génétiquement. Et sous les fermes elles-mêmes, les excréments, les restes de nourriture et certains produits de traitement s’accumulent parfois assez pour provoquer une eutrophisation locale, cet appauvrissement en oxygène qui étouffe la vie sur les fonds marins.

C’est tout l’écosystème du fjord, du saumon sauvage migrateur aux fonds marins qui le nourrissent, qui paie depuis des décennies le prix de la proximité entre les fermes et le rivage. Le saumon sauvage n’est pas un poisson comme les autres pour les Norvégiens : il remonte chaque année les mêmes rivières que ses ancêtres, parcourt des milliers de kilomètres dans l’Atlantique Nord avant de revenir frayer là où il est né. Chaque poisson d’élevage qui s’échappe d’une cage et se reproduit avec cette population sauvage dilue un peu plus un patrimoine génétique façonné sur des millénaires de migrations, c’est précisément ce croisement entre saumons échappés et saumons sauvages que les autorités norvégiennes cherchent aujourd’hui à limiter.

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Le large, un refuge plus qu’une fuite en avant

Mardi 17 novembre, le gouvernement de Jonas Gahr Støre a proposé d’ouvrir à la concurrence trois zones situées en mer du Nord et en mer de Norvège, d’une superficie allant de 364 à 2 437 km², pour y développer une aquaculture en haute mer, loin des côtes et des fjords. La consultation des acteurs concernés est désormais lancée, avec une date butoir fixée au 17 février 2027. « L’aquaculture en haute mer pourrait devenir une activité contribuant de manière importante à la création de valeur le long de nos côtes dans les années à venir », a déclaré le Premier ministre dans un communiqué.

Ce que l’éloignement promet, ce n’est pas de faire disparaître les problèmes, mais de les diluer. Une étude publiée le mois dernier par l’Institut norvégien de recherche marine conclut que la pression des poux de mer diminue fortement à mesure que les élevages s’éloignent du littoral : moins de poissons sauvages passent à proximité immédiate des fermes, moins de parasites se transmettent. C’est une forme de respiration rendue aux fjords, sans pour autant résoudre la question du bien-être animal en haute mer, où les poissons devront composer avec des creux de houle et des courants bien plus violents qu’à l’abri des montagnes. Interrogé par la chaîne publique NRK, Jonas Gahr Støre ne l’a pas caché : « Nous sommes confrontés à plusieurs défis majeurs, notamment en matière de bien-être animal ».

Une industrie qui ne renoncera pas facilement à ses rivages

Il serait naïf de croire que ce basculement se fera sans résistance ni sans coût. L’élevage en pleine mer est mécaniquement plus complexe et plus onéreux que l’élevage côtier : les infrastructures doivent résister à des creux de plusieurs mètres, les navires de service doivent naviguer plus longtemps, et la logistique de nourrissage comme de récolte s’allonge d’autant. C’est aussi pour cette raison que l’industrie norvégienne du saumon, deuxième poste d’exportation du pays après les hydrocarbures, avec une valeur record de 181,5 milliards de couronnes, près de 17 milliards d’euros, en 2025, dont 133,4 milliards de couronnes pour la seule aquaculture, regardera ce projet avec un mélange d’intérêt et de prudence. Les fjords, malgré leurs fragilités, resteront sans doute longtemps le cœur de la production, tant les volumes qu’ils permettent d’atteindre à moindre coût pèsent dans les comptes des grands groupes salmonicoles.

Reste que la proposition norvégienne a le mérite de poser la question dans les bons termes : plutôt que de continuer à intensifier la pression sur des fjords déjà fragilisés, chercher au large un espace où la mer elle-même, par son brassage et son éloignement du rivage, fait une partie du travail de dilution que les cages côtières ne savent plus assumer. La consultation publique court jusqu’au 17 février 2027 ; ses conclusions diront si les acteurs de la filière sont prêts à investir dans cette haute mer plus coûteuse, ou s’ils préféreront continuer à composer avec des fjords sous tension plutôt que d’affronter les creux du grand large.