Lymphomes, prostate, leucémies de l'enfant : ce que la science établit sur les pesticides et les cancers, et ce qui reste inconnu en plaine d'Aunis.

Entre les familles de la plaine d’Aunis qui demandent des comptes et les statisticiens qui appellent à la prudence, que sait-on vraiment du lien entre pesticides et cancers ? Les preuves sont solides pour certains cancers d’agriculteurs, plus ténues mais réelles pour les leucémies de l’enfant, et encore très incomplètes pour les riverains.

Chez l’adulte, des liens établis d’abord pour ceux qui manipulent les produits

La référence française reste l’expertise collective de l’Inserm, publiée le 30 juin 2021, qui a passé en revue la littérature scientifique mondiale sur une vingtaine de maladies. Les experts y classent les liens selon trois niveaux de présomption : forte, moyenne ou faible. Chez les adultes exposés par leur métier, agriculteurs en tête, la présomption est jugée forte pour trois cancers : les lymphomes non hodgkiniens, le myélome multiple et le cancer de la prostate. Elle l’est aussi pour la maladie de Parkinson, les troubles cognitifs, la bronchopneumopathie chronique obstructive et la bronchite chronique.

Ces conclusions ne visent pas « les pesticides » en bloc. L’expertise cite des substances précises, dont plusieurs sont aujourd’hui interdites : le DDT, l’aldrine, le malathion, ou le chlordécone, cet insecticide des bananeraies antillaises pour lequel le lien de cause à effet avec le cancer de la prostate est jugé vraisemblable. Le glyphosate figure aussi parmi les substances citées.

La cohorte Agrican, qui suit depuis 2005 des adhérents de la Mutualité sociale agricole, donne la mesure de ces risques dans la vie réelle. Son bilan est contrasté, et il faut le lire en entier. D’un côté, certains cancers sont plus fréquents chez les agriculteurs que dans le reste de la population : 3 % de plus pour la prostate, 9 % de plus pour les lymphomes non hodgkiniens chez les hommes, et près de 50 % de plus pour les lymphomes plasmocytaires, la famille du myélome. De l’autre, quatorze cancers y sont moins fréquents, à commencer par celui du poumon, et la mortalité toutes causes confondues est inférieure d’un quart à celle de la population générale, ce que les auteurs du bilan attribuent à de meilleures habitudes de vie.

Cet ordre de grandeur mérite d’être gardé en tête, l’Institut national du cancer estime que « près de la moitié des cancers pourraient être évités » en agissant sur les facteurs de risque connus, et il attribue à lui seul au tabac 68 000 nouveaux cas par an, soit un cancer sur cinq, et 28 000 à l’alcool. Les pesticides ne figurent pas dans son panorama 2026 des cancers. Cela ne signifie pas qu’ils sont sans effet, mais que leur poids, à l’échelle de toute une population, n’a pas été chiffré, et qu’il est en tout état de cause sans commune mesure avec celui du tabac.

Pour les riverains des cultures, qui ne manipulent pas les produits mais les respirent, l’expertise de l’Inserm reste beaucoup plus réservée : les études sont peu nombreuses, et les expositions difficiles à reconstituer.

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Chez l’enfant, des présomptions fortes pour des maladies rares

Un cancer d’enfant bouleverse tout sur son passage, une famille, une école, parfois un village entier, et c’est sans doute pour cela que la question des causes y est plus brûlante qu’ailleurs. Il faut pourtant commencer par un fait : ces cancers sont rares. La France compte environ 1 850 nouveaux cas par an chez les moins de 15 ans, et 450 chez les adolescents de 15 à 17 ans. Les leucémies en représentent 28 %, les tumeurs du système nerveux central 26 %. Cinq ans après le diagnostic, 83 % des enfants sont en vie. Et, contrairement à une idée répandue, leur fréquence ne s’envole pas : selon l’épidémiologiste Catherine Hill, elle est stable chez les garçons depuis la fin des années 1990 et progresse lentement chez les filles.

La plupart de ces cancers n’ont pas de cause identifiée, mais sur les pesticides, l’expertise de l’Inserm est plus affirmative qu’on ne le dit souvent. Elle retient une présomption forte de lien entre les leucémies aiguës de l’enfant et l’usage de pesticides à la maison par la mère pendant la grossesse (insecticides ménagers, traitements du jardin ou des animaux). Elle retient le même niveau de présomption entre l’exposition professionnelle de la mère enceinte et la leucémie aiguë myéloïde, ainsi qu’entre l’exposition professionnelle ou domestique des parents et les tumeurs du système nerveux central. Autrement dit, les signaux les plus solides ne viennent pas du champ voisin, mais des produits utilisés par les parents eux-mêmes, au travail ou sous leur propre toit.

Qu’en est-il, justement, du champ voisin ? C’est l’objet du programme Geocap, mené par l’Inserm à partir du registre national des cancers de l’enfant. Son volet agricole a comparé les adresses de 3 088 enfants atteints de leucémie aiguë lymphoblastique à celles de 40 196 enfants témoins. Résultat, publié en octobre 2023 : la simple présence de vignes à moins d’un kilomètre du domicile ne change rien, mais le risque augmente d’environ 5 % chaque fois que la part du territoire couverte par la vigne, dans ce périmètre, progresse de dix points. Des associations du même ordre apparaissent avec la présence de blé ou la densité d’orge, et aucune pour les leucémies myéloïdes. « Nous mettons en évidence une augmentation modérée du risque de leucémie, qui nous incite à poursuivre nos travaux », commentait alors Stéphanie Goujon, chercheuse à l’Inserm.

Modérée est le mot juste. Pour une maladie qui touche quelques centaines d’enfants par an dans tout le pays, une hausse de 5 % ne se voit pas à l’échelle d’une commune, et elle ne peut pas expliquer à elle seule un nombre de cas quatre fois supérieur à l’attendu. Catherine Hill a d’ailleurs contesté la portée de ces résultats, et les auteurs lui ont répondu qu’ils étaient d’ampleur limitée mais cohérents avec l’hypothèse d’un rôle des cultures. Surtout, ces travaux mesurent une proximité, pas une substance. Les chercheurs tentent désormais de remonter aux molécules elles-mêmes, y compris dans l’eau du robinet, et d’étendre l’analyse aux tumeurs cérébrales : ces résultats ne sont pas encore publiés.

Dans la plaine d’Aunis, mesurer avant de conclure

Ce que l’on sait mieux depuis peu, c’est que vivre près des cultures expose davantage. L’étude nationale PestiRiv, rendue publique en septembre 2025 par Santé publique France et l’Anses, a suivi 1 946 adultes et 742 enfants sur 265 sites viticoles. Elle montre que les riverains des vignes, adultes comme enfants, sont plus imprégnés que les personnes vivant loin de toute culture, et davantage encore pendant les périodes de traitement, avec des traces mesurables dans les urines, les cheveux, l’air et les poussières des maisons. Les deux agences en tirent une recommandation simple, qu’elles étendent aux autres cultures : réduire les traitements au strict nécessaire et prévenir les habitants avant les épandages. PestiRiv mesure une exposition, pas un effet sur la santé, et c’est toute la difficulté du sujet.

Autour de La Rochelle, ce ne sont pas les vignes qui dominent mais les grandes cultures, et l’air en porte la signature. Les mesures financées par l’agglomération et réalisées par Atmo Nouvelle-Aquitaine ont détecté en 2025 dix-sept molécules sur les 114 recherchées, essentiellement des herbicides d’automne comme le prosulfocarbe et la pendiméthaline. À Montroy, où les grandes cultures occupent 82 % des terres dans un rayon de cinq kilomètres, le cumul a atteint 100,2 nanogrammes par mètre cube lors de la première quinzaine de novembre. Le prosulfocarbe n’est pas classé cancérogène, et il n’existe aucune valeur limite réglementaire pour les pesticides dans l’air : ces chiffres disent que l’on respire ces produits, ils ne disent pas ce que cela fait. Plus troublant, le capteur a aussi relevé des traces de lindane, un insecticide interdit de longue date qui persiste dans l’environnement.

C’est sur ce fond d’incertitude qu’il faut lire les chiffres du registre des cancers de Poitou-Charentes. À l’échelle de la Charente-Maritime, il n’y a pas d’excès de cancers chez les moins de 25 ans (514 cas observés entre 2008 et 2022 pour 522 attendus). À Saint-Rogatien, sept cas ont été recensés là où moins de deux étaient attendus, un écart réel mais porté par de très petits nombres, et dont rien ne permet aujourd’hui de dire s’il tient au hasard, aux pesticides, à une autre source ou à plusieurs causes mêlées. La préfecture le reconnaît elle-même : il n’est pas possible, à ce stade, de confirmer ou d’écarter un lien.

On peut trouver cette réponse frustrante, et elle l’est pour des parents qui ont vu leur enfant entrer en service d’oncologie. La science sait dire que certains pesticides augmentent certains cancers chez ceux qui y sont fortement exposés. Elle ne sait pas encore dire ce que respirer, année après année, l’air d’une plaine céréalière fait à un organisme d’enfant. Les prochaines échéances sont connues : la stratégie de prélèvements du programme ExpoScan sera présentée en novembre 2026, ses campagnes de mesures dans l’eau, l’air et les sols auront lieu en 2027, et ses conclusions sont attendues en 2028.

Entre-temps, l’autorisation du prosulfocarbe, prolongée, arrive à échéance le 31 janvier 2027, et les résultats 2026 du capteur de Montroy seront publiés en septembre 2027. Réduire l’exposition des enfants sans attendre la preuve définitive n’a rien d’un aveu de culpabilité : c’est ce que recommandent déjà les agences sanitaires.

Sources