Dans une note publiée le 16 novembre, la Cour des comptes estime que le programme des six premiers réacteurs EPR2 ne sera finançable sans argent public supplémentaire que si les prix de l’électricité remontent durablement, un scénario que la croissance de l’éolien et du solaire rend de moins en moins probable.

Un rapport qui fragilise la trajectoire du nouveau nucléaire français

La note thématique de la Cour des comptes, intitulée « Les soutiens de l’État à la production d’énergie : accompagner efficacement les évolutions du système énergétique », a été délibérée le 17 juillet 2026, approuvée le 22 septembre et mise en ligne le 16 novembre sur le site de l’institution. Elle dresse un bilan d’ensemble des aides publiques à la production d’énergie, électricité renouvelable, biogaz, chaleur et biocarburants compris, mais c’est son chapitre consacré au nucléaire qui a le plus retenu l’attention des observateurs du secteur.

Selon la Cour, le montant total des soutiens de l’État à la production d’énergie a atteint 13,2 milliards d’euros en 2025, dont 9 milliards d’euros pour les seuls contrats de soutien à l’électricité renouvelable et au biogaz. Mais c’est un autre chiffre qui a fait réagir la filière nucléaire : l’institution évalue à environ 20 milliards d’euros le montant qui manquerait pour lancer les six premiers réacteurs EPR2 sans recourir à un soutien public allant au-delà des dispositifs déjà annoncés.

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Pourquoi la baisse des prix de l’électricité menace le calcul financier de l’EPR2

Le raisonnement de la Cour des comptes repose sur un seuil précis : pour que le programme EPR2 reste finançable par EDF dans les conditions prévues, le prix de gros de l’électricité devrait se maintenir au-dessus de 70 euros le mégawattheure pendant trente ans. Or les prix à terme observés sont aujourd’hui nettement inférieurs à ce niveau, autour de 60 euros le mégawattheure pour 2027 et de 50 à 60 euros pour la période 2028-2032, notamment parce que la progression des capacités éoliennes et solaires pèse sur le prix moyen du marché.

Ce décrochage intervient alors que le coût du programme EPR2 lui-même n’a cessé d’augmenter depuis son annonce initiale par Emmanuel Macron en février 2022, lorsqu’il était évalué à 51,7 milliards d’euros. Il est passé à 67,4 milliards d’euros en 2023, puis à 72,8 milliards d’euros en valeur 2020 fin 2025, soit l’équivalent de 84 milliards d’euros en valeur 2025, selon la Cour des comptes, qui souligne qu’il s’agit de la quatrième révision à la hausse en quatre ans. Pour comparaison, la Cour avait chiffré en janvier 2025 le coût final de l’EPR de Flamanville à 23,7 milliards d’euros, contre une estimation initiale de 3,3 milliards d’euros en 2007, soit un dérapage d’environ sept fois le montant prévu.

« À ce jour, aucun document officiel ne fournit une trajectoire de l’effort financier de l’État », pointe la Cour des comptes dans sa note, qui dénonce également des effets d’aubaine dans certains dispositifs de soutien aux énergies renouvelables.

Prêt bonifié et contrat pour différence, deux piliers sous surveillance

Le financement de l’EPR2 repose sur deux mécanismes définis par le Conseil de politique nucléaire du 17 mars 2025. Le premier est un prêt bonifié accordé par la Caisse des Dépôts, adossé à l’épargne réglementée du Livret A et du LDDS, qui peut couvrir jusqu’à 60 % du coût de construction sans intérêt pendant les travaux. La Cour des comptes estime que si l’encours atteint 50 milliards d’euros en 2035, avec un coût de la ressource de l’ordre de 3 %, le coût budgétaire annuel de ce prêt pourrait atteindre 1,5 milliard d’euros, les premiers décaissements budgétaires étant attendus dès 2027. Le second pilier est un contrat pour différence plafonnant le prix de vente garanti à EDF à 100 euros par mégawattheure en valeur 2024 à partir de 2038, sans impact budgétaire avant la mise en service du premier réacteur, laquelle n’est pas attendue avant cette date.

Dans les scénarios les plus défavorables, la Cour des comptes chiffre à environ 65 milliards d’euros le montant cumulé des dividendes que l’État pourrait devoir renoncer à percevoir entre 2026 et 2040. Ce mécanisme de soutien fait par ailleurs l’objet, depuis le 29 avril 2026, d’une enquête approfondie de la Commission européenne sur le fondement des règles de concurrence, enregistrée sous la référence SA.119469, que la France défend au nom de la sécurité énergétique et de la décarbonation.

Donnée Chiffre Financement manquant estimé pour les 6 premiers EPR2 environ 20 Md€ Coût total EPR2 (valeur 2025) 84 Md€ Coût initial annoncé en 2022 51,7 Md€ Seuil de prix nécessaire sur 30 ans 70 €/MWh Prix à terme 2028-2032 constaté 50 à 60 €/MWh Plafond du contrat pour différence (dès 2038) 100 €/MWh (valeur 2024) Dividendes d’État potentiellement perdus 2026-2040 environ 65 Md€

Les prochaines échéances du programme

Le site de Penly, en Seine-Maritime, reste le projet pilote du programme, avec des travaux engagés depuis 2024 et une mise en service espérée au plus tôt en 2038. Les décisions finales d’investissement pour les paires de réacteurs de Gravelines et de Bugey sont, elles, attendues en 2027, pour une mise en service envisagée à la fin des années 2030 ou au début des années 2040. Une option porte sur huit réacteurs supplémentaires, qui porteraient le programme total à quatorze unités si elle était levée.

Ces échéances interviennent alors qu’EDF, entreprise intégralement détenue par l’État depuis la nationalisation achevée en juin 2023, affichait une dette financière nette de 53 milliards d’euros à la fin de 2024, pour un programme d’investissement cumulé qui pourrait atteindre 460 milliards d’euros entre 2025 et 2040. L’addition du nucléaire existant, du nouveau nucléaire et des réseaux place l’entreprise publique devant des choix financiers que la Cour des comptes invite l’État à documenter plus clairement avant les prochaines décisions de 2027.

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