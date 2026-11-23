Face au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité, l'Ifremer réorganise sa gouvernance autour de la science, la flotte et le polaire.

Pour mieux faire face au dérèglement climatique et à l’érosion de la biodiversité marine, l’Ifremer a engagé depuis septembre une refonte de sa gouvernance autour de trois piliers : la science, la flotte océanographique et le polaire, avec quatre nouveaux visages à la tête de l’institut.

Pourquoi l’océan a besoin d’une science mieux organisée

Il y a quelque chose d’assez vertigineux dans la formule que l’Ifremer a choisie pour justifier sa réorganisation : l’océan « joue un rôle essentiel dans les équilibres qui rendent notre planète habitable ». Ce n’est pas une phrase de communication comme une autre. Face au dérèglement climatique, à l’érosion de la biodiversité et aux tensions croissantes sur les ressources marines, l’institut explique que la connaissance scientifique est devenue, selon ses propres mots, « plus que jamais indispensable pour comprendre les transformations en cours, anticiper leurs conséquences et éclairer les décisions publiques ».

C’est pour répondre à cette urgence, qui touche aussi bien les récifs coralliens que les glaciers polaires, que l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer a engagé depuis septembre 2026 une évolution de sa gouvernance, après consultation du comité social et économique central. L’ambition affichée est de « renforcer la capacité de l’Ifremer à produire, partager et mobiliser les connaissances scientifiques sur l’océan et les régions polaires », deux mondes que le changement climatique relie désormais plus étroitement qu’on ne le pensait il y a encore quelques années.

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Trois piliers : la science, la flotte, et désormais le pôle

La nouvelle organisation de l’Ifremer repose sur trois piliers complémentaires. Le premier est la science elle-même, qui reste au cœur de la mission de l’institut et intègre désormais pleinement l’innovation. Le deuxième est la Flotte océanographique française, dont les capacités opérationnelles s’appuient sur la filiale Genavir : ce sont ces navires qui permettent chaque année à des centaines de chercheurs d’aller observer, mesurer et comprendre l’océan, de la côte jusqu’au grand large. Le troisième pilier, entièrement nouveau, est le polaire, avec l’intégration programmée au 1er janvier 2027 de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV), jusqu’ici organisme distinct.

Ce rapprochement entre l’océanographie et la recherche polaire n’a rien d’anodin : les régions polaires sont parmi les espaces qui réagissent le plus vite et le plus visiblement au réchauffement, et leur évolution a des répercussions directes sur la circulation océanique et le niveau des mers à l’échelle planétaire. En réunissant sous une même gouvernance les moyens d’observation côtiers, hauturiers et polaires, l’Ifremer affirme vouloir mieux « éclairer les choix collectifs » qui engagent, selon ses propres termes, l’avenir de la planète.

David Renault, qui dirigera le pôle Polaire, rejoindra le comité exécutif de l’institut à partir du 1er janvier 2027, aux côtés de Pierre Lachard, qui dirige déjà la Flotte océanographique française. Un directeur général délégué chargé de la science, dont le recrutement est en cours, complétera à terme cette équipe resserrée.

Des parcours tournés vers la biodiversité et les territoires littoraux

Au-delà de l’organigramme, ce sont les parcours des quatre personnes nommées qui donnent chair à cette réorganisation. Cyrille Barnérias, nommé vice-président Europe et International le 2 novembre 2026, a dirigé les relations européennes et internationales de l’Office français de la biodiversité avant de rejoindre l’Ifremer ; il a auparavant travaillé pour le Fonds pour l’environnement mondial, à Washington puis en Martinique, sur des projets de protection de la biodiversité marine et terrestre, une expérience directement tournée vers les enjeux de préservation des écosystèmes qu’il devra désormais porter à l’échelle européenne et internationale.

Isabelle Forge-Allegret, secrétaire générale depuis le 10 octobre 2026 après avoir dirigé le centre Pacifique de l’institut, apporte quant à elle une connaissance fine des territoires ultramarins, où se concentrent une large part des eaux sous juridiction française et de leur biodiversité. Maria Ruyssen, géographe spécialiste de la planification maritime nommée directrice de l’appui aux politiques publiques le 1er octobre 2026, a notamment travaillé au ministère de la Mer et à la station Ifremer de Sète, au contact direct des enjeux littoraux occitans. Géraldine Guillevic, enfin, dirige depuis 2023 la communication et les relations institutionnelles de l’institut et devient directrice de cabinet, chargée d’accompagner la coordination des dossiers transversaux, dont l’intégration du polaire ne sera pas le moindre.

En 2025, rappelle l’institut, plus de 200 scientifiques de l’Ifremer ont été mobilisés dans ses activités d’expertise et 75 avis scientifiques ont été remis à l’appui de l’action publique, de quoi mesurer l’ampleur du travail que cette nouvelle gouvernance doit désormais organiser, entre un littoral sous pression, des ressources marines de plus en plus disputées et des pôles qui se transforment sous nos yeux.

À l’heure où les épisodes de mortalité corallienne, les records de température des océans et la fonte accélérée de certains glaciers alimentent presque chaque semaine l’actualité environnementale, cette réorganisation discrète d’un établissement public dit aussi, à sa manière, l’ampleur de ce qui se joue sous la surface : comprendre l’océan, pôles compris, n’est plus un luxe scientifique mais une condition pour anticiper ce qui attend les littoraux, les pêcheries et, au bout du compte, le climat de la planète entière.

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