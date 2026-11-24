Le MSC World Asia, troisième paquebot géant de MSC construit à Saint-Nazaire, doit être livré le 25 novembre avant son inauguration au Havre le 28.

Troisième des huit paquebots géants de la classe World commandés par MSC Cruises aux Chantiers de l’Atlantique, le MSC World Asia doit être livré mercredi 25 novembre à Saint-Nazaire, avant de rallier Le Havre pour son inauguration officielle le 28 novembre.

Derniers travaux de finition avant la livraison

Installé dans la forme-écluse Joubert des Chantiers de l’Atlantique, le MSC World Asia achève ses derniers travaux de finition avant sa livraison, attendue mercredi 25 novembre. Le paquebot doit appareiller dès la fin de nuit le lendemain, jeudi 26 novembre, pour rejoindre Le Havre, où son inauguration officielle doit se tenir le samedi 28 novembre. Le navire a achevé ses essais en mer en juillet puis en septembre, avant d’entamer cette dernière ligne droite vers sa livraison.

D’un tonnage de 205 700 tonneaux, le MSC World Asia est le troisième des huit paquebots de la classe World commandés par la compagnie italo-suisse MSC Cruises aux chantiers nazairiens, après les MSC World Europa et MSC World America. Il doit accueillir ses premiers passagers le 4 décembre, pour une première saison hivernale puis estivale en Méditerranée, avant de rallier les Caraïbes pour l’hiver 2027-2028, avec des croisières de sept et quatorze nuits dans les Caraïbes du Sud.

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Le plus long toboggan sec en mer et un Eataly inédit en Europe

Parmi les attractions mises en avant par MSC Cruises figurent la plus vaste expérience Venchi en mer, un espace de 300 m² réunissant boutique de chocolat, café et glacier, où les passagers pourront choisir parmi 20 parfums de glace, 20 variétés de pralines et 11 sortes de chocolat. Le navire accueillera également le premier Eataly en mer d’Europe, un concept de restauration italienne avec cuisine en direct, table du chef dédiée et restauration en terrasse avec vue sur l’océan.

Autre record mis en avant par la compagnie : le plus long toboggan sec en mer, baptisé « The Spiral @ Tree of Life », qui s’étend sur 81,3 mètres de long à travers 12 ponts. Côté hébergement, le MSC Yacht Club du navire comptera 144 suites réparties en sept catégories, la plus large offre de la flotte, avec notamment une nouvelle Royal Duplex Suite pensée pour les familles et les groupes en quête d’espace et d’intimité. Le navire proposera par ailleurs plus de 40 bars, lounges et restaurants, dont un nouveau concept de restauration de rue d’inspiration pan-asiatique.

Saint-Nazaire, pilier industriel des investissements de MSC en France

La livraison du MSC World Asia s’inscrit dans une relation industrielle de longue date entre MSC Cruises et les Chantiers de l’Atlantique, l’un des deux derniers grands chantiers de construction de paquebots en Europe avec l’italien Fincantieri. Selon la compagnie, les commandes passées par MSC auprès du site nazairien représentent, au total, un investissement de l’ordre de 24 milliards d’euros. Cinq autres paquebots de la classe World restent à construire ou à livrer pour compléter la commande initiale de huit unités.

Pour l’agglomération de Saint-Nazaire, chaque livraison de paquebot représente une étape économique et symbolique majeure, mobilisant des milliers d’emplois directs et sous-traitants sur les chantiers tout au long de la construction du navire, qui s’étale généralement sur plusieurs années, malgré l’impact écologique réel.

Caractéristique Donnée Tonnage 205 700 tonneaux Rang dans la classe World 3e sur 8 paquebots commandés Livraison 25 novembre 2026, à Saint-Nazaire Inauguration officielle 28 novembre 2026, au Havre Premiers passagers 4 décembre 2026 Suites MSC Yacht Club 144, réparties en 7 catégories Investissement cumulé de MSC aux Chantiers de l’Atlantique Environ 24 milliards d’euros, selon la compagnie

Après son inauguration au Havre, le MSC World Asia rejoindra la Méditerranée pour sa première saison de croisières, avant de traverser l’Atlantique fin 2027 pour sa première saison aux Caraïbes. Les Chantiers de l’Atlantique, eux, enchaîneront sur la construction des prochains paquebots de la classe World, dont la livraison s’échelonnera au fil des prochaines années.