Le 18 novembre, l'Estonie a mis à l'eau Euroguard, navire de guerre semi-autonome européen, avec Naval Group, Thales et Safran à bord du consortium.

Le 18 novembre, l’Estonie a mis à l’eau Euroguard, le plus grand navire militaire jamais construit sur son sol depuis le rétablissement de son indépendance. Ce démonstrateur de 45 mètres, capable de naviguer avec ou sans équipage, doit apprendre à protéger les câbles sous-marins et les infrastructures critiques de la mer Baltique, avec à son bord une solide contribution industrielle française.

Le plus grand navire de guerre construit en Estonie depuis l’indépendance

Au chantier Baltic Workboats de Nasva, sur l’île de Saaremaa, la présidente estonienne Ülle Madise a baptisé le 18 novembre l’Euroguard, un navire que l’entreprise présente comme le plus grand bâtiment militaire construit en Estonie depuis le rétablissement de l’indépendance du pays en 1991. Long de 45 mètres pour 9,4 mètres de large, le navire affiche un tirant d’eau maximal de 3 mètres et un déplacement maximal de 335 tonnes.

« Des navires, on en a construit en Estonie et vendus à l’étranger pendant des siècles. Les navires de guerre, en revanche, nous les avons toujours commandés à l’étranger, en nous appuyant sur l’expérience de nos alliés. Euroguard montre que nous pouvons désormais construire nous-mêmes des navires de guerre » (propos traduits), a déclaré Margus Vanaselja, président du conseil d’administration de Baltic Workboats, lors de la cérémonie. Pour Ahto Pärl, directeur du consortium Euroguard, la mise à l’eau démontre que « même les nations européennes de taille modeste sont capables de développer et de construire des navires militaires de haute technologie » (propos traduits).

Le navire doit encore être aménagé, équipé de ses systèmes technologiques, puis testé. Les solutions développées à son bord seront testées et démontrées en 2027, en coopération avec la marine estonienne.

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Une plateforme modulaire pour surveiller, déminer et protéger les fonds marins

Euroguard est conçu comme un démonstrateur à l’architecture modulaire, capable d’embarquer différents modules de mission selon les besoins opérationnels : lutte contre les mines navales, surveillance maritime et connaissance de la situation (ISR), lutte anti-surface, lutte anti-sous-marine, surveillance des fonds marins et protection des infrastructures critiques, recherche et sauvetage, ou encore mise en œuvre et contrôle de systèmes sans pilote. Sa vitesse de conception atteint au moins 20 nœuds, son rayon d’action au moins 2000 milles nautiques, et son endurance 10 jours en mer.

Le navire doit permettre de développer à la fois la navigation autonome et le pilotage à distance depuis la terre. Au-delà du navire lui-même, le programme a développé GENSA, une architecture système commune pour les futurs navires militaires européens. « Le navire est la partie la plus visible de ce projet, mais tout aussi précieuse est GENSA, l’architecture système commune que nous avons développée ensemble. Elle permet d’intégrer les technologies de différents fabricants dans des solutions complètes et de réutiliser ce travail dans de futurs programmes de navires » (propos traduits), a expliqué Jüri Saska, chef de projet Euroguard.

Naval Group, Thales et Safran au cœur d’un consortium à 95 millions d’euros

Lancé en janvier 2024 sous la houlette de l’Estonie, qui en assure la coordination gouvernementale via son centre pour les investissements de défense, tandis que Baltic Workboats pilote le consortium industriel, Euroguard rassemble 28 organisations de 10 pays européens (Estonie, Pologne, Suède, Pays-Bas, Belgique, Italie, France, Danemark, Espagne et Norvège). Le projet est financé à hauteur de 95 millions d’euros, dont 65 millions apportés par le Fonds européen de la défense.

Parmi les industriels engagés figurent des groupes de défense de premier plan comme Thales, Leonardo, Navantia, Kongsberg ou Damen, mais aussi, côté français, Naval Group, sa filiale belge Naval Group Belgium, le spécialiste des simulateurs et de l’automatisation navale Sirehna (filiale de Naval Group), Thales DMS France, ainsi que Safran Electronics & Defense et Safran Trusted 4D. Cette présence industrielle tricolore illustre l’implication de la France dans un programme pourtant piloté depuis les bords de la Baltique, loin de ses propres chantiers. En France même, la Marine nationale avance aussi sur le terrain des drones de surface, par exemple avec les versions militaires des drones DriX développées par Exail, dans une dynamique différente mais complémentaire de celle portée par Euroguard.

Le contexte n’est pas anodin : la protection des câbles sous-marins et des infrastructures critiques en mer Baltique est devenue une préoccupation majeure des pays riverains depuis plusieurs incidents suspects touchant câbles et gazoducs ces dernières années. Le jour même de la mise à l’eau d’Euroguard, une attaque de drones a d’ailleurs visé un roulier russe dans le golfe de Finlande, rappelant la tension persistante dans cette zone maritime.

Caractéristique Donnée Longueur 45 mètres Largeur 9,4 mètres Vitesse 20 nœuds minimum Rayon d’action 2000 milles nautiques minimum Endurance 10 jours en mer Budget du programme 95 millions d’euros, dont 65 millions du Fonds européen de la défense Partenaires 28 organisations de 10 pays européens Tests et démonstrations Prévus en 2027

Reste pour l’heure un démonstrateur : Euroguard devra prouver en mer, dès 2027, que ses promesses d’autonomie et de modularité tiennent face aux conditions réelles de la Baltique. Si les essais sont concluants, l’architecture commune développée dans le cadre du programme pourrait inspirer la prochaine génération de navires militaires européens, à un moment où plusieurs marines, dont la Marine nationale, explorent activement les drones de surface pour épauler leurs bâtiments traditionnels.

Sources