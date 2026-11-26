Rorquals communs, cachalots, dauphins : la Méditerranée française abrite une faune marine discrète mais menacée par le trafic maritime, le bruit et la pollution. Réuni le 23 novembre à Montpellier, le Conseil maritime de façade a annoncé la création d’une commission chargée de proposer, d’ici mars 2027, des mesures concrètes pour mieux la protéger.

Une faune qu’on ne voit presque jamais, et qu’il faut pourtant protéger

On les imagine loin des côtes, évoluant dans un grand bleu épargné par l’agitation humaine. La réalité est tout autre : les eaux méditerranéennes françaises sont traversées chaque jour par des centaines de navires de commerce, de pêche et de plaisance, sur des routes qui recoupent précisément les zones où vivent et se nourrissent rorquals communs, cachalots et plusieurs espèces de dauphins. Collisions avec les navires, dérangement acoustique lié au trafic et aux sonars, captures accidentelles dans les filets de pêche : la liste des menaces qui pèsent sur ces animaux est longue, et largement invisible pour qui ne prend pas le temps de s’y pencher.

Le rorqual commun, deuxième plus grand animal de la planète après la baleine bleue, trouve en Méditerranée occidentale l’une de ses rares zones d’alimentation estivale connues dans le monde. Le cachalot, lui, plonge à plusieurs centaines de mètres de profondeur au large des côtes pour chasser des calmars, dans des canyons sous-marins qui longent justement certaines des routes maritimes les plus fréquentées d’Europe. Dauphins bleus et blancs, dauphins communs, grands dauphins : plusieurs espèces de cétacés fréquentent au total les eaux françaises de Méditerranée, selon les connaissances accumulées depuis des décennies par les scientifiques du sanctuaire Pelagos. Pour ces animaux dont les déplacements ignorent les frontières administratives, chaque traversée d’un navire de plusieurs centaines de mètres représente un risque réel de collision, parfois mortelle, et souvent invisible pour l’équipage lui-même.

C’est tout l’enjeu de la décision prise lundi 23 novembre à Montpellier, où le vice-amiral d’escadre Laurent Hermann, préfet maritime de la Méditerranée, et Philippe Matheron, secrétaire général aux affaires régionales de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim, ont réuni les membres du Conseil maritime de façade (CMF) Méditerranée. Cette séance a permis de franchir une étape attendue depuis plusieurs mois pour le renforcement de la protection des cétacés, avec l’annonce de la création d’une commission spécialisée.

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Un mandat confié par la ministre, un calendrier serré

Cette commission n’est pas née d’elle-même. Par un courrier daté du 17 septembre, la ministre chargée de la Mer avait confié aux préfets coordonnateurs de façade le soin de mener une concertation associant l’ensemble des acteurs concernés par la protection des cétacés dans les eaux françaises de Méditerranée, qu’il s’agisse des armateurs, des pêcheurs, des scientifiques ou des associations de protection de la nature. Créer une commission spécialisée au sein du Conseil maritime de façade permet d’inscrire ce travail de concertation dans un cadre institutionnel déjà existant, plutôt que de partir d’une page blanche.

Composée de membres volontaires du CMF, cette commission s’appuiera sur les travaux déjà menés depuis des années au sein du sanctuaire Pelagos, cet espace maritime franco-italo-monégasque dédié à la protection des mammifères marins en Méditerranée nord-occidentale. Elle doit se réunir une première fois mi-décembre, pour un objectif clairement fixé : « proposer une première série de mesures de protection des cétacés » d’ici mars 2027, précise la Préfecture maritime de la Méditerranée. Trois mois et demi, donc, pour transformer des années d’observations scientifiques et de débats techniques en mesures concrètes, applicables sur le terrain.

Le pari n’est pas gagné d’avance

Des mesures de ce type, réduction de vitesse dans certains secteurs à forte densité de cétacés, distances de sécurité ou obligation de signalement, supposent de concilier la protection d’une faune fragile avec les impératifs économiques du transport maritime et de la pêche professionnelle. C’est précisément pour trouver cet équilibre que la ministre a choisi la voie de la concertation plutôt que celle d’une réglementation imposée sans discussion.

Une Méditerranée sous surveillance, à plusieurs titres

La séance du 23 novembre n’a pas porté sur les seuls cétacés, le Conseil maritime de façade a également fait un point d’étape sur le développement de l’éolien flottant en Méditerranée française : la Commission de régulation de l’énergie examine actuellement les candidatures reçues pour le dixième appel d’offres, qui concerne quatre zones au large du Golfe du Lion et du Golfe de Fos, les lauréats devant être annoncés au premier trimestre 2027. De quoi rappeler que la protection de la biodiversité marine et le développement des énergies renouvelables en mer avanceront, dans les années qui viennent, sur les mêmes eaux et devront composer l’un avec l’autre.

La séance a aussi permis de faire le point sur les analyses de risque menées par la France concernant l’impact de la pêche professionnelle sur les habitats et espèces marines, un travail exigé par la réglementation européenne Natura 2000 en mer, dont les conclusions doivent être transmises par le préfet maritime à la ministre avant la fin de l’année. Les mesures de réduction des risques qui en découleront feront l’objet d’une concertation avec les représentants de la pêche d’ici fin 2027. Enfin, le Conservatoire du littoral a présenté son récit climatique du littoral d’Occitanie à l’horizon 2050-2100, un exercice de prospective destiné à aider les acteurs locaux à anticiper les effets du changement climatique sur cette côte.

Pour les rorquals et les cachalots qui sillonnent ces eaux sans se soucier des calendriers administratifs, tout cela reste, pour l’instant, affaire de papier. Mais c’est aussi par ce type de décision, prise dans une préfecture plutôt qu’en haute mer, que se joue une partie de leur avenir. La prochaine réunion du Conseil maritime de façade, qui se tiendra en mars 2027 à Marseille, dira si la commission a tenu son calendrier et su transformer la concertation amorcée à Montpellier en mesures tangibles pour une faune qui, elle, n’attend pas.

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