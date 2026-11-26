Le port de commerce de Lorient a renouvelé deux de ses trois remorqueurs avec le Kergroise et l’An Oriant, un investissement de 10,6 millions d’euros financé à 90 % par la Région Bretagne. Les deux navires ont reçu, mardi 24 novembre, la traditionnelle bénédiction, plus d’un an après leur arrivée.

Deux coques neuves pour un service assuré 24 heures sur 24

Le Kergroise et l’An Oriant sont arrivés à Lorient respectivement en mai et décembre 2025, pour remplacer deux des trois remorqueurs du port de commerce morbihannais. L’investissement global s’élève à 10,6 millions d’euros, financé à 90 % par la Région Bretagne, propriétaire de l’infrastructure portuaire. Mardi 24 novembre, les deux navires ont eu droit à la cérémonie traditionnelle de bénédiction, célébrée par l’aumônier des gens de mer Michel Audran, plus d’un an après leur mise en service effective.

Au port de Lorient, douze marins répartis en trois équipages assurent un service de remorquage 24 heures sur 24, une activité indispensable à la sécurité des manœuvres des navires de commerce dans la rade. Le renouvellement de deux des trois unités de la flotte vise à garantir la continuité de ce service alors que les remorqueurs qu’elles remplacent arrivaient en fin de vie opérationnelle.

La bénédiction des navires, célébrée sur le quai par l’aumônier des gens de mer, reste une tradition vivace dans les ports bretons : elle marque symboliquement l’entrée en service d’un bâtiment et l’attachement d’un équipage à son nouvel outil de travail. Pour le Kergroise et l’An Oriant, elle intervient plus d’un an après leur arrivée effective, le temps que les deux remorqueurs prennent pleinement leur place dans la rotation quotidienne du port.

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Une modernisation inscrite dans un plan plus large

Cet investissement s’inscrit dans un mouvement de modernisation plus vaste des outils du port de commerce de Lorient, propriété de la Région Bretagne et dont l’exploitation est partagée avec la CCI du Morbihan et Lorient Agglomération. Le port, dont l’activité reste aujourd’hui tournée principalement vers la nutrition animale et les hydrocarbures, cherche à diversifier ses trafics et à se positionner sur le développement des énergies marines renouvelables, à mesure que les projets d’éolien flottant en Bretagne Sud avancent.

Le renouvellement de la flotte de remorquage constitue à ce titre un préalable technique : sans capacité de remorquage fiable, le port ne pourrait pas accueillir dans de bonnes conditions de sécurité les navires plus imposants qu’exigeront les futures phases de construction, puis de maintenance, des parcs éoliens en mer. Cette ambition s’ajoute aux autres chantiers engagés ces dernières années sur les infrastructures portuaires de la rade de Lorient, où les discussions sur une nouvelle gouvernance portuaire régionale se poursuivent en parallèle.

Investissement total 10,6 millions d’euros Financement Région Bretagne 90 % Arrivée du Kergroise Mai 2025 Arrivée de l’An Oriant Décembre 2025 Cérémonie de bénédiction 24 novembre 2026 Effectif dédié au remorquage 12 marins, 3 équipages

Vers « Lorient Port de Commerce 2.0 »

Le renouvellement de la flotte de remorquage intervient alors que la gouvernance et la stratégie du port de commerce de Lorient sont en pleine refonte. La Région Bretagne, propriétaire de l’infrastructure, travaille avec la CCI du Morbihan et Lorient Agglomération à la création d’une nouvelle société portuaire, sur le modèle de celle déjà mise en place à Brest, afin de porter des investissements plus importants et de lever de la dette. Le nouveau directeur du port, Frédéric Pingret-Kerjean, anciennement à la tête du port de Cherbourg, évoque un véritable plan « Lorient Port de Commerce 2.0 », qui doit représenter plusieurs dizaines de millions d’euros d’investissements dans les années à venir, selon Le Journal des Entreprises.

Ce plan prévoit notamment la réfection d’un quai de 150 mètres, dont une partie aujourd’hui occupée par des entrepôts frigorifiques serait libérée pour accueillir des activités liées aux énergies marines renouvelables, en lien avec le futur parc éolien flottant de Bretagne Sud. Le port, dont l’activité reste aujourd’hui tournée à 58 % vers la nutrition animale et à 25 % vers les hydrocarbures, cherche à diversifier ses trafics face au recul de ces deux filières historiques. Dans cette perspective, disposer d’une flotte de remorquage renouvelée constitue un préalable : les futures activités liées à la construction, puis à la maintenance, des éoliennes en mer exigeront des capacités de manœuvre fiables pour des navires plus imposants que ceux qui fréquentent aujourd’hui le port.

Passé par la Marine nationale puis par le secteur privé, où il a notamment dirigé le remorquage portuaire des ports de Dakar pour le compte du groupe espagnol Bomida avant de prendre la direction du port de Cherbourg, Frédéric Pingret-Kerjean explique avoir été attiré par « le potentiel de développement » du port morbihannais et par sa taille humaine, selon ses propos recueillis par Le Journal des Entreprises. À Cherbourg, il avait déjà accompagné le développement de l’éolien et la mise en place d’une liaison de ferroutage avec Bayonne, dans un contexte de forte croissance du trafic avec l’Irlande après le Brexit, une expérience qu’il entend mettre à profit à Lorient.

Reste à transformer ces ambitions en calendrier précis. La création de la nouvelle société portuaire, calquée sur le modèle retenu pour Brest, doit encore être finalisée entre la Région Bretagne, la CCI du Morbihan et Lorient Agglomération, avant que les investissements les plus lourds, chiffrés en plusieurs dizaines de millions d’euros, ne puissent être engagés sur le quai de 150 mètres. En attendant, le Kergroise et l’An Oriant, eux, sont désormais pleinement intégrés au service quotidien du port, prêts à accompagner, dans les années qui viennent, l’arrivée de navires plus imposants si les projets d’éolien flottant de Bretagne Sud se concrétisent.