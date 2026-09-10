Deux ailes de 40 mètres : Oceanbird décroche sa première commande commerciale
Deux voiles rigides de 40 mètres de haut vont équiper le roulier Way Forward de l’armateur suédois Wallenius Marine en 2027. Une première commande commerciale qui marque un tournant pour Oceanbird, la coentreprise qui planche depuis cinq ans sur la propulsion vélique à grande échelle.
Une voile déjà testée en mer avant de convaincre
L’armateur suédois Wallenius Marine a passé commande de deux voiles rigides auprès d’Oceanbird, la coentreprise qu’il a fondée avec l’équipementier Alfa Laval fin 2021. Il s’agit de la toute première commande commerciale de la jeune société : les deux voiles seront installées en 2027 sur le roulier Way Forward, livré en 2024, propulsé au GNL et déjà noté au maximum (A) au Carbon Intensity Indicator (CII). Objectif affiché : réduire encore la consommation du navire et récolter des données d’exploitation sur le comportement de cette technologie en service commercial régulier. Le Way Forward, d’une capacité de 6 631 véhicules (CEU), est affrété sur le long terme par Volkswagen Konzernlogistik, la filiale logistique du groupe automobile allemand.
Avant d’en arriver là, Oceanbird a testé son prototype de voile rigide, baptisé Wing 560, sur le quai d’Øresund Drydocks à Landskrona, dans le sud de la Suède. Assemblée en 2024 et 2025, la voile mesure 40 mètres de hauteur pour 14 mètres de largeur, soit une surface totale de 560 m². Sa structure principale est en acier haute résistance, avec un revêtement aérodynamique en fibre de verre et plastique PET recyclé. Composée de deux segments (une partie principale et un flap), elle peut se courber et pivoter à 360 degrés pour s’orienter en continu selon le vent, grâce à un système hydraulique passif en consommation d’énergie, conçu pour s’incliner automatiquement en cas de vents forts ou de panne électrique.
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Une technologie née de vingt ans de réflexion sur le zéro émission
Ce prototype a ensuite été installé, sous forme de voile unique, sur le roulier Tirranna de Wallenius en juin 2026. Ses données de performance en conditions réelles doivent être vérifiées par un tiers indépendant à l’automne, soit dans les prochaines semaines. C’est cette phase de validation, précédant le déploiement commercial, qui donne tout son poids à la commande du Way Forward.
Pour mémoire, Wallenius travaille sur l’idée d’un navire zéro émission depuis 2005, et a développé sa voile rigide avec le KTH Royal Institute of Technology et l’institut SSPA, avant de créer, fin 2021, la coentreprise Oceanbird avec Alfa Laval, déjà partenaire de longue date sur d’autres technologies. Selon Oceanbird, une seule voile installée sur un navire existant permettrait d’économiser jusqu’à 10 % de carburant et d’émissions sur les routes maritimes les plus favorables. Le modèle Wing 560 est conçu pour équiper des transporteurs de véhicules (PCTC), des vraquiers et des pétroliers de plus de 200 mètres.
Un premier client qui ouvre la voie à une production en série
Selon Oceanbird, cette commande occupe les deux premiers créneaux de production disponibles en Europe et marque le début du parcours commercial de la coentreprise vers une propulsion vélique à grande échelle. Sa directrice générale, Amrit Kaur Bhullar, a salué l’événement dans un communiqué (propos traduits de l’anglais) : « C’est un moment de fierté pour toutes les personnes impliquées. Cela prouve que la propulsion vélique n’est pas seulement un concept, c’est une solution viable et transposable à grande échelle pour un transport maritime durable. » Elle a ajouté : « Cette première commande représente bien plus qu’une réussite technologique, c’est un pas concret vers un transport maritime plus propre et plus intelligent. En combinant l’expertise d’ingénierie d’Alfa Laval et l’esprit pionnier de Wallenius, Oceanbird transforme l’innovation en action et rapproche le secteur maritime d’un avenir neutre en carbone. »
Cette annonce s’inscrit dans un mouvement plus large de retour à la propulsion vélique dans le transport maritime, porté par plusieurs technologies concurrentes (voiles rigides, rotors, ailes souples) et par la pression croissante pour réduire les émissions du secteur. Oceanbird n’est pas seul sur ce marché : d’autres armateurs et équipementiers développent des solutions comparables, avec des degrés de maturité industrielle variables.
|Caractéristique
|Donnée
|Hauteur de la voile Wing 560
|40 mètres
|Largeur de la voile
|14 mètres
|Surface totale
|560 m²
|Économie de carburant annoncée (1 voile, route optimale)
|Jusqu’à 10 %
|Capacité du Way Forward
|6 631 véhicules (CEU)
|Installation des voiles sur le Way Forward
|Début 2027
Prochaine étape à surveiller : la vérification indépendante, cet automne, des données de performance recueillies sur le Tirranna. Si les résultats confirment les économies de carburant annoncées, ils pourraient conforter la position d’Oceanbird face à la concurrence et ouvrir la voie à de nouvelles commandes, alors que l’installation des deux premières voiles commerciales sur le Way Forward est prévue au tout début de l’année 2027.
Sources
- Offshore Energy (relayant le communiqué d’Oceanbird) : annonce de la première commande commerciale et citations de la directrice générale d’Oceanbird.
- Mer et Marine : détails techniques sur la voile Wing 560 et le calendrier des essais en mer sur le Tirranna.