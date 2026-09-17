850 000 habitants alimentés : le parc éolien de Dieppe-Le Tréport prend forme en mer
Au large des falaises normandes, le parc éolien en mer de Dieppe-Le Tréport franchit une nouvelle étape : la moitié de ses 62 éoliennes sont désormais installées. La mise en service complète du site est attendue avant la fin de l’année.
Toutes les fondations en place, les éoliennes suivent
Le chantier progresse rapidement. Selon Mer et Marine, Deme a terminé l’installation des 62 fondations jacket du parc éolien de Dieppe-Le Tréport (500 MW) au cours du week-end du 27 et 28 juin, une étape symbolique pour ce projet porté par EMDT (Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport), la société réunissant Ocean Winds (coentreprise d’Engie et d’EDP Renewables), Sumitomo Corporation et la Banque des Territoires. Trente-deux rotations entre le port de Cherbourg et le site de construction ont été nécessaires, depuis septembre 2025, pour que le navire auto-élévateur Innovation achemine et installe ces imposantes structures en treillis métallique, fabriquées en Espagne.
L’installation des turbines Siemens Gamesa SG 8.0-167 a débuté en juin, avec un autre navire auto-élévateur, le Vole au Vent, exploité par Jan de Nul. Ce dernier effectue des allers-retours entre le site et l’usine du Havre, où les éoliennes sont en partie fabriquées. Selon Énergies de la Mer, 31 des 62 éoliennes prévues étaient installées au 12 septembre, soit la moitié du parc. Le chantier des 90 kilomètres de câbles inter-éoliennes connaît par ailleurs une pause : trente interconnexions ont déjà été posées, et une deuxième campagne doit démarrer en septembre.
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Un projet porté depuis plus d’une décennie par Ocean Winds
Situé à 17 kilomètres des côtes de Dieppe et à 15,5 kilomètres du Tréport, le parc doit à terme produire une électricité équivalente à la consommation annuelle de près de 850 000 personnes, soit les deux tiers de la population du département de la Seine-Maritime. Ocean Winds, qui construit également les parcs de l’île d’Yeu-Noirmoutier et du golfe du Lion, y voit une nouvelle étape de son ancrage industriel en France.
« Ocean Winds s’est fermement engagé sur le marché français de l’éolien en mer depuis plus d’une décennie, avec des projets sur toutes les façades maritimes du pays et en utilisant toutes les technologies, des monopieux aux jackets pour le posé, jusqu’au flottant. Avec Dieppe-Le Tréport, nous poursuivons cette trajectoire, en ajoutant une nouvelle étape majeure à notre empreinte industrielle française », a déclaré Marc Hirt, directeur pays France d’Ocean Winds, lors du lancement de l’installation des fondations.
« L’installation réussie de cette première fondation marque le début d’un nouveau chapitre dans la construction du parc de Dieppe-Le Tréport. […] Nous nous réjouissons désormais de l’installation, en toute sécurité, des 62 fondations, qui se poursuivra par campagnes successives jusqu’en 2026 », avait ajouté Frédéric Flaus, directeur de projet d’EMDT, dans le communiqué publié par Ocean Winds.
|Donnée
|Chiffre
|Nombre d’éoliennes
|62 (Siemens Gamesa SG 8.0-167)
|Puissance totale
|500 MW
|Distance à la côte
|15,5 à 17 km (Dieppe / Le Tréport)
|Éoliennes installées (12 septembre)
|31 sur 62
|Câbles inter-éoliennes
|90 km, 30 interconnexions posées
|Population alimentée
|environ 850 000 personnes
Une mise en service attendue avant la fin de l’année
Les fondations jacket ont été fabriquées par Navantia Seanergies dans son usine de Fene, en Espagne, tandis que les pieux ont été produits par Windar Renovables à Avilés, avant d’être stockés dans le port du Cotentin en attendant leur installation en mer. Ce maillage industriel hispano-français illustre la chaîne d’approvisionnement européenne sur laquelle repose désormais l’éolien en mer français, du Havre, où sont assemblés en partie les mâts et nacelles, à Cherbourg, plateforme logistique du chantier offshore.
Avec les parcs de l’île d’Yeu-Noirmoutier et du golfe du Lion déjà en construction ou en service, Ocean Winds indique développer aujourd’hui plus d’un gigawatt de capacité éolienne en mer en France, soit assez pour fournir de l’électricité propre à plus de deux millions de foyers français chaque année. La seconde campagne d’installation des câbles inter-éoliennes doit démarrer ce mois-ci, en parallèle de la pose des éoliennes restantes. Reste désormais à achever l’installation de la moitié manquante du parc d’ici la fin de l’année, objectif fixé par Ocean Winds pour une mise en service complète de Dieppe-Le Tréport avant 2027.
Sources
- Ocean Winds, communiqué de presse sur l’installation de la première fondation du parc de Dieppe-Le Tréport : citations de Marc Hirt et Frédéric Flaus, détails du projet EMDT.
- Énergies de la Mer, « Dieppe-Le Tréport : 31 éoliennes Siemens Gamesa installées sur les 62 prévues » (12 septembre 2026) : état d’avancement le plus récent de l’installation des turbines.