4e bassin : ce que prépare la Marine nationale pour ses sous-marins nucléaires jusqu’en 2090
Un rapport sénatorial publié le 16 septembre 2026 lève le voile sur les arbitrages de long terme qui attendent la Force océanique stratégique (FOST). Alors que les quatre futurs SNLE de troisième génération doivent rester en service jusqu’en 2090, la Marine nationale plaide déjà pour des investissements lourds à Brest et à l’Île Longue.
Un rapport parlementaire qui dessine la dissuasion de demain
C’est un document de référence pour qui veut comprendre l’avenir de la dissuasion nucléaire française. Déposé le 16 septembre 2026 par les sénateurs Pascal Allizard et Patrice Joly au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le rapport d’information n°950, intitulé « La dissuasion avancée : renforcer la défense de l’Europe dans le respect de l’indépendance nationale », formule une vingtaine de recommandations. Il a été rédigé dans le sillage de l’annonce faite par Emmanuel Macron le 2 mars 2026 depuis la base opérationnelle de l’Île Longue, où le président de la République a présenté une doctrine de « dissuasion avancée » associant plusieurs partenaires européens.
Le rapport rappelle un principe qui structure la posture française depuis 1964 : la souveraineté de la décision, l’indépendance des moyens et la définition des intérêts vitaux par le chef de l’État. Mais il insiste aussi sur l’ampleur du renouvellement en cours. Depuis plus de cinquante ans, la présence permanente d’au moins un sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) au fond des océans garantit à la France sa capacité de frappe en second. Le contrat opérationnel de la FOST prévoit aujourd’hui la possibilité de faire appareiller jusqu’à trois SNLE simultanément, une flexibilité rendue possible par une flotte de quatre bâtiments de la classe Le Triomphant, en service depuis 1997.
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Le calendrier serré des SNLE de troisième génération
Les quatre futurs SNLE de troisième génération formeront la classe Invincible, du nom de la première unité, dont la mise à l’eau est attendue pour 2036. Un nouveau sous-marin doit ensuite rejoindre la flotte environ tous les cinq ans, jusqu’à ce que le dernier bâtiment de la série reste en service jusque dans les années 2090, selon les informations rapportées par Mer et Marine. Le rapport sénatorial reprend cet horizon dans sa dix-septième recommandation, qui appelle à « privilégier une vision de long terme pour les investissements logistiques à réaliser sur la base navale de Brest et sur la base opérationnelle de l’Île Longue afin d’accueillir les futurs SNLE 3G jusqu’en 2090 ».
Cette échéance lointaine impose d’anticiper dès maintenant l’évolution des armements associés. Sur le volet missiles, la mise en service opérationnelle du M51.3 est intervenue en octobre 2025. La Direction générale de l’armement a ensuite notifié à ArianeGroup, en août 2025, le marché de développement et de production de la version suivante, le M51.4, appelée à équiper aussi bien les SNLE actuels que les futurs bâtiments de la classe Invincible. En parallèle, pour la composante aéroportée, le programme du futur missile air-sol nucléaire de quatrième génération (ASN4G), décrit par le rapport comme hypersonique et manœuvrant, a été lancé en réalisation en mars 2026 pour une mise en service à l’horizon 2035.
Un quatrième bassin pour ne pas fragiliser l’entretien
C’est sur le terrain des infrastructures que la FOST porte aujourd’hui sa demande la plus concrète. Selon Mer et Marine, qui a consulté le rapport sénatorial, la force sous-marine souhaiterait disposer à terme d’un quatrième bassin pour faciliter l’entretien de ses quatre SNLE. La France dispose actuellement de trois bassins de maintenance pour sa flotte de quatre sous-marins, une capacité déjà supérieure à celle dont bénéficie la Royal Navy britannique pour une flotte comparable, mais qui laisse peu de marge en cas d’indisponibilité prolongée de l’un des bassins existants.
L’enjeu dépasse la seule question du nombre d’ouvrages. Chaque SNLE doit régulièrement immobiliser à quai pendant plusieurs mois pour des opérations de maintenance lourde, avant de repartir en patrouille. Avec une flotte appelée à rester strictement au format de quatre unités jusqu’à la fin du siècle, et des bâtiments toujours plus sophistiqués à entretenir, la moindre tension sur la disponibilité des infrastructures à Brest ou à l’Île Longue peut se répercuter directement sur le contrat opérationnel de permanence à la mer. C’est cette logique de long terme, plus que l’urgence immédiate, qui pousse les sénateurs à recommander d’inscrire dès aujourd’hui ces investissements dans la trajectoire budgétaire de la Marine nationale.
|Repère
|Donnée
|Date du rapport sénatorial n°950
|16 septembre 2026
|Recommandations formulées
|Environ 20
|SNLE actuels (classe Le Triomphant)
|4, en service depuis 1997
|Mise à l’eau du premier SNLE 3G (L’Invincible)
|2036
|Fin de service du dernier SNLE 3G
|Années 2090
|Bassins de maintenance actuels
|3, pour 4 sous-marins
|Mise en service du missile M51.3
|Octobre 2025
|Notification du marché M51.4 à ArianeGroup
|Août 2025
Une décision qui engage plusieurs décennies de budget
Reste à savoir quand et comment ce quatrième bassin pourrait voir le jour. Le rapport sénatorial ne fixe pas de calendrier précis ni de montant chiffré pour ces travaux, se contentant d’appeler à une vision de long terme partagée entre la Marine nationale, la Direction générale de l’armement et les responsables des futures lois de programmation militaire. Ce type d’infrastructure lourde, creusée dans la roche à l’Île Longue ou construite sur la base navale de Brest, se planifie sur quinze à vingt ans entre la décision politique et la mise en service, un délai à peine plus court que celui qui sépare aujourd’hui la notification du missile M51.4 de son entrée en service opérationnel.
Le prochain rendez-vous budgétaire sera l’examen de la loi de programmation militaire qui succédera à l’actuelle, dont les arbitrages sur la dissuasion océanique seront scrutés de près à Brest. En attendant, le rapport Allizard-Joly aura eu le mérite de rendre publique une préoccupation jusqu’ici cantonnée aux états-majors : sans capacités d’entretien à la hauteur, la France pourrait avoir construit les meilleurs sous-marins du monde sans pouvoir garantir qu’ils prennent la mer au moment voulu.
Sources
- Sénat, rapport d’information n°950, « La dissuasion avancée : renforcer la défense de l’Europe dans le respect de l’indépendance nationale », Pascal Allizard et Patrice Joly, déposé le 16 septembre 2026 : source primaire, recommandation n°17 sur les infrastructures de Brest et de l’Île Longue.
- Theatrum Belli, « Dissuasion avancée : le Sénat dissèque le tournant nucléaire européen de la France » : contexte sur les trois bassins actuels et la comparaison avec la Royal Navy.