913 MW : l’Allemagne inaugure l’un de ses plus grands parcs éoliens en mer
L’énergéticien danois Ørsted et l’investisseur Nuveen Infrastructure ont inauguré le 22 septembre Borkum Riffgrund 3, un parc éolien offshore de 913 MW situé à 72 kilomètres des côtes allemandes. C’est le sixième parc offshore d’Ørsted en Allemagne et l’un des plus puissants du pays.
913 MW à 72 kilomètres des côtes allemandes
Implanté en mer du Nord, Borkum Riffgrund 3 affiche une puissance installée de 913 MW, suffisante pour couvrir la consommation électrique d’environ un million de foyers allemands. Le parc est détenu à parts égales par Ørsted et Nuveen Infrastructure, dans le cadre de leur partenariat de long terme. Il s’agit du sixième parc éolien offshore construit par le groupe danois outre-Rhin, qui revendique désormais une capacité totale installée d’environ 2,5 GW en Allemagne, soit environ un quart du marché national.
Sa mise en service commerciale, intervenue fin août, a été suivie le 22 septembre d’une cérémonie d’inauguration officielle réunissant Ørsted, Nuveen et plusieurs responsables politiques allemands. Le parc se raccorde directement à la plateforme de conversion Dolwin epsilon de l’opérateur de réseau TenneT, une configuration présentée comme une première mondiale pour l’éolien offshore en Allemagne. Concrètement, l’électricité produite par les éoliennes, en courant alternatif, est convertie en courant continu à haute tension (HVDC) sur cette plateforme en mer avant d’être acheminée vers la côte, une technique qui limite les pertes en ligne sur de longues distances et facilite le raccordement de plusieurs parcs à un même point d’atterrage.
Ce choix technique illustre la manière dont les grands parcs éoliens offshore s’intègrent désormais directement dans les infrastructures de réseau nationales, plutôt que d’être raccordés de façon isolée, une mutualisation qui doit permettre d’accueillir davantage de capacité renouvelable dans les années à venir sans multiplier les liaisons individuelles vers la côte.
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Une chaîne d’approvisionnement européenne, avec du câble français
La construction de Borkum Riffgrund 3 a mobilisé une chaîne d’approvisionnement largement européenne : turbines et fondations proviennent d’Allemagne et du Danemark, les câbles ont été fabriqués en Allemagne et en France, tandis que les navires d’installation ont été affrétés aux Pays-Bas et en Belgique. Selon Ørsted, une centaine d’entreprises allemandes ont participé au projet, dont certaines assurent aujourd’hui les opérations de maintenance depuis les sites du groupe à Norden-Norddeich et à Emden.
Une partie de l’électricité produite par le portefeuille éolien offshore d’Ørsted en Allemagne est vendue dans le cadre de contrats d’achat de long terme à de grandes entreprises telles qu’Amazon, Google, le groupe REWE, Covestro ou BASF, qui cherchent à sécuriser un approvisionnement en électricité renouvelable pour leurs sites industriels.
|Chiffre clé
|Valeur
|Puissance installée
|913 MW
|Foyers alimentés
|environ 1 million
|Distance des côtes
|72 km
|Capacité totale d’Ørsted en Allemagne
|environ 2,5 GW
|Emplois dans l’éolien offshore allemand (2025)
|plus de 30 000 ETP
|Valeur ajoutée brute générée (2025)
|14,6 milliards d’euros
Le partenariat entre Ørsted et Nuveen Infrastructure, qui détiennent chacun la moitié du parc, s’inscrit dans une pratique désormais courante dans le secteur de l’éolien offshore : les grands énergéticiens s’associent à des investisseurs institutionnels pour partager le coût de ces projets, dont la facture se chiffre généralement en centaines de millions, voire en milliards d’euros, tout en conservant la maîtrise industrielle de la construction et de l’exploitation.
Un symbole pour la transition énergétique allemande
Pour Rasmus Errboe, directeur général d’Ørsted, ce parc « montre ce que l’éolien offshore peut apporter à l’Allemagne : de l’électricité renouvelable à grande échelle » (propos traduits). Katherina Reiche, ministre fédérale de l’Économie, a souligné que « avec 913 MW, ce projet ajoute près d’un dixième à notre capacité offshore nationale » (propos traduits), tandis que Grant Hendrik Tonne, ministre de Basse-Saxe, a rappelé que « l’éolien offshore est un pilier essentiel de la transition énergétique et un moteur économique » (propos traduits) pour la région. Du côté de l’investisseur, Jordi Francesch, de Nuveen Infrastructure, a qualifié cette inauguration de « moment important pour notre partenariat de longue date avec Ørsted » (propos traduits).
Le contexte énergétique allemand explique l’importance accordée à ce type de projet : le pays importe encore plus de 60 % de ses besoins en énergie, et sa capacité éolienne offshore installée doit dépasser 10 GW en 2026, Borkum Riffgrund 3 représentant à lui seul près d’un dixième de ce total. Patrick Harnett, responsable de la construction chez Ørsted, a de son côté insisté sur le fait que « l’éolien offshore reste une source de puissance industrielle pour l’Allemagne » (propos traduits), tandis que Josche Muth, directeur d’Ørsted Allemagne, a évoqué l’importance de mécanismes d’indexation des contrats pour « atténuer les risques hors du contrôle des développeurs » (propos traduits).
Avec cette mise en service, l’Allemagne consolide sa position de deuxième marché européen de l’éolien en mer derrière le Royaume-Uni. Ørsted, qui a bâti l’essentiel de son empreinte offshore allemande en un peu plus de dix ans, revendique aujourd’hui 7,2 GW de projets en construction à l’échelle mondiale, un pipeline qui doit encore alimenter sa croissance dans les prochaines années. Le groupe ne cache pas son intention de poursuivre sur cette lancée en Allemagne, dans un secteur devenu l’un des principaux leviers de décarbonation du mix électrique du pays, aux côtés du solaire et de l’éolien terrestre.
Pour Berlin, l’enjeu dépasse la seule question climatique. Avec plus de 60 % de ses besoins énergétiques encore couverts par des importations, l’Allemagne cherche à renforcer sa sécurité d’approvisionnement en misant sur une production locale et renouvelable. La multiplication de projets comme Borkum Riffgrund 3, associée à une chaîne d’approvisionnement largement européenne, doit aussi permettre au pays de conserver une partie de la valeur industrielle générée par cette filière, plutôt que de la voir captée par des fournisseurs extra-européens.
Source
- Ørsted : communiqué officiel d’inauguration, chiffres et citations des responsables du projet.