450 milles au sud de La Réunion : la Marine nationale démasque un fantôme de la flotte russe
Lundi 12 octobre, la Marine nationale a intercepté un pétrolier soupçonné de naviguer sous faux pavillon à plus de 450 milles nautiques au sud de La Réunion. Emmanuel Macron a revendiqué l’opération au nom de la lutte contre la « flotte fantôme », quelques jours après l’annonce par Washington d’un assouplissement des sanctions sur le pétrole russe.
Un contrôle en haute mer, loin de tout
L’intervention a eu lieu dans la matinée du 12 octobre, en haute mer, à plus de 450 milles nautiques (environ 830 kilomètres) au sud de La Réunion, selon les précisions apportées par Emmanuel Macron lui-même. Des moyens de la Marine nationale, basés sur l’île, ont repéré puis approché un pétrolier dont la situation a immédiatement paru suspecte. L’État-major des Armées a confirmé l’opération dans un communiqué relayé par Mer et Marine, précisant que des « moyens de la Marine nationale sont intervenus au sud de La Réunion dans l’océan Indien ».
La France est déterminée à lutter contre la flotte fantôme, partout dans le monde.
Ce matin, à plus de 450 nautiques au sud de La Réunion, notre Marine nationale a arraisonné le pétrolier DF Peak, suspecté de naviguer sous un faux pavillon et impliqué dans des activités illicites de transport de carburants.
Cette action, conduite conformément au droit international de la mer, témoigne de notre détermination à faire respecter le droit et à lutter contre tous les trafics illicites, où qu’ils se produisent.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)
Juridiquement, l’action s’appuie sur l’article 110 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982), qui encadre le droit de visite en haute mer lorsqu’un navire est suspecté de naviguer sans pavillon légitime. Une équipe de visite est montée à bord pour examiner les documents du navire. Selon l’État-major des Armées, cet examen « a confirmé les doutes quant à l’irrégularité du pavillon arboré ». Un signalement a ensuite été transmis au procureur de la République de Saint-Denis, compétent pour les affaires relevant du tribunal maritime. Sur instruction du magistrat, le pétrolier a été dérouté et escorté vers un point de mouillage au large de La Réunion, où les vérifications se poursuivent. Les 21 marins de l’équipage, de différentes nationalités, sont restés à bord, sous la surveillance des militaires français.
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DF Peak, alias Kaliningrad : un pétrolier déjà dans le viseur
Le navire intercepté bat pavillon béninois, du moins sur le papier : c’est justement cette revendication de pavillon que la Marine nationale juge irrégulière. Il navigue aujourd’hui sous le nom de DF Peak, mais a longtemps porté celui de Kaliningrad. Ce changement d’identité n’est pas passé inaperçu des services de renseignement maritime : le bâtiment est soupçonné d’appartenir à la flotte fantôme russe depuis le 25 juin 2024, et figure sur la liste des sanctions de l’Union européenne.
La « flotte fantôme » désigne un ensemble de pétroliers vieillissants, à la propriété et à l’assurance opaques, utilisés pour continuer à exporter du pétrole ou des produits raffinés russes malgré les sanctions occidentales consécutives à l’invasion de l’Ukraine. Changer régulièrement de nom, de pavillon et de société écran fait partie des méthodes classiques employées par les armateurs de ces navires pour brouiller les pistes et échapper aux contrôles portuaires. Le cas du DF Peak illustre ce mode opératoire : en changeant de nom après avoir été repéré sous celui de Kaliningrad, le pétrolier espérait sans doute poursuivre ses activités sans attirer l’attention, bien loin des zones de contrôle habituelles de la Méditerranée ou de la Baltique.
Une interception qui tombe en plein bras de fer diplomatique
Cette opération n’est pas isolée. Depuis le début de l’année 2026, la France a déjà procédé à plusieurs arraisonnements de pétroliers suspectés d’appartenir à la flotte fantôme russe, en Méditerranée comme dans l’Atlantique, parfois en coordination avec d’autres pays européens comme la Belgique en mer du Nord. Mais l’interception du 12 octobre marque une extension géographique notable : jamais un tel contrôle n’avait eu lieu aussi loin de la métropole, dans l’océan Indien, au large d’un territoire ultramarin français.
Elle survient surtout dans un contexte diplomatique tendu, trois jours plus tôt, le 9 octobre, Donald Trump avait annoncé avoir négocié la reprise de livraisons de diesel russe vers les États-Unis et les marchés mondiaux, desserrant de fait les sanctions américaines contre Moscou. Volodymyr Zelensky avait qualifié cette décision d’« indigne ». Le président américain avait également proposé un « cessez-le-feu énergétique » entre la Russie et l’Ukraine, que Moscou aurait rejeté en frappant, le même jour, six installations énergétiques ukrainiennes. De son côté, la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas avait averti que lever ces sanctions reviendrait à alimenter le conflit. Dans ce climat, la France et l’Union européenne ont au contraire choisi d’intensifier la pression : au moment même de l’interception du DF Peak, Bruxelles annonçait un nouveau paquet de sanctions visant cette fois directement de grands chantiers navals russes, preuve que les capitales européennes ne comptent pas suivre le mouvement américain d’apaisement.
Pour La Réunion, cette affaire met aussi en lumière un volet moins visible de la présence militaire française dans le sud-ouest de l’océan Indien. Loin des caméras qui suivent habituellement les arraisonnements en Méditerranée, les moyens navals et aériens stationnés sur l’île surveillent une zone maritime économique considérable, aux portes des routes commerciales reliant le Moyen-Orient à l’Asie. Un pétrolier cherchant à passer inaperçu loin des points de contrôle habituels pouvait difficilement trouver meilleur terrain qu’un océan Indien perçu, à tort, comme moins surveillé que la Méditerranée ou la Baltique.
« La France est déterminée à lutter contre la flotte fantôme, partout dans le monde », a déclaré Emmanuel Macron, qui a également tenu à souligner que l’opération avait été « conduite conformément au droit international de la mer ».
Le DF Peak reste pour l’instant à l’ancre au large de La Réunion, le temps que les enquêteurs du tribunal maritime de Saint-Denis achèvent leurs vérifications sur la cargaison, la propriété réelle du navire et l’origine des produits transportés. L’affaire pourrait, comme dans les précédents cas traités en métropole, se solder par une immobilisation prolongée du bâtiment, voire une procédure judiciaire pour usage irrégulier de pavillon. Elle s’inscrit surtout dans un calendrier plus large : celui d’un rapport de force entre Washington, qui cherche à apaiser ses relations commerciales avec Moscou sur l’énergie, et une Europe qui, elle, continue de durcir ses sanctions, sur mer comme sur les chantiers navals russes. Dans les prochaines semaines, l’issue des vérifications menées à Saint-Denis dira si le DF Peak rejoint la liste des pétroliers immobilisés durablement dans un port français, comme ce fut déjà le cas pour d’autres navires de la flotte fantôme interceptés en Méditerranée.
Sources
- Emmanuel Macron, publication officielle sur X (12/10/2026) : annonce directe de l’arraisonnement, seule source primaire directement accessible en ligne sur cet événement.
- Actu Orange (AFP), 12/10/2026 : historique du DF Peak/Kaliningrad, mention de la liste de sanctions de l’UE et citation d’Emmanuel Macron.
- Ko@fé, 13/10/2026 : déroulé juridique de l’interception, base légale (article 110), nombre de marins et rôle du procureur de Saint-Denis.
- Mer et Marine, 12/10/2026 : reprend des éléments attribués à l’État-major des Armées (EMA), transmis à la presse spécialisée sans communiqué écrit public ni lien officiel disponible.