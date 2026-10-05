« Nous devons faire mieux » : le président de Cornell rompt enfin le silence sur l’affaire des Sept
Trois jours après la réprimande publique de la gouverneure de New York, le président de l’université Cornell est sorti de son silence. Une prise de parole qui intervient alors que l’affaire, devenue virale, a déjà fait une victime collatérale : une famille entière, harcelée après avoir été identifiée par erreur.
Le silence rompu sous la pression de la gouverneure
Dans un message vidéo diffusé le 3 octobre 2026, le président de Cornell, Michael Kotlikoff, a rompu plusieurs jours de silence institutionnel sur la gestion de cette affaire d’agression sexuelle alléguée, qui secoue l’université depuis la révélation d’une plainte civile. Il a qualifié les faits rapportés de « deeply disturbing » (profondément troublants), ajoutant : « What happened to Jane Doe in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come », avant de reconnaître directement les manquements de son établissement : « we as an administration, and we as a community must do better » (nous, en tant qu’administration, et nous, en tant que communauté, devons faire mieux), concluant par un engagement sobre : « We will act » (nous agirons).
Cette sortie du silence fait suite à une séquence inhabituelle pour une université américaine : la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, avait publiquement recadré Cornell sur sa gestion du dossier, avant de confier l’enquête à la procureure générale de l’État, Letitia James, dessaisissant ainsi le parquet local initialement en charge. Interrogée sur une éventuelle démission du président Kotlikoff, la gouverneure a refusé de se prononcer, estimant ne pas disposer de tous les éléments pour en juger.
Concrètement, Michael Kotlikoff a annoncé son soutien à un examen indépendant de la gestion du dossier par un cabinet d’avocats extérieur, dont les modalités précises doivent être communiquées par le conseil d’administration de l’université dans le courant de la semaine du 7 octobre 2026. Il s’est également engagé sur plusieurs chantiers : les programmes de prévention et d’éducation, l’accompagnement psychologique et les services de soutien face aux addictions, les procédures internes d’enquête, ainsi qu’un réexamen du rôle des fraternités et sororités sur le campus. Le président a par ailleurs apporté son soutien à des évolutions de la législation de l’État de New York sur l’intoxication volontaire et le consentement, deux notions juridiques centrales dans ce type de dossier et régulièrement pointées comme insuffisamment précises par les associations de défense des victimes.
Cette communication tranche avec l’attitude observée les semaines précédentes, où l’université s’en était tenue à des communiqués succincts, renvoyant systématiquement vers la procédure judiciaire en cours pour justifier son silence. Le changement de ton reflète moins un choix spontané de transparence qu’une réponse à une pression politique devenue difficile à ignorer, venue à la fois du bureau du gouverneur et d’une mobilisation en ligne croissante autour du mot-clé « I am Jane Doe », repris par des milliers d’internautes en soutien à la plaignante.
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Pourquoi une plainte civile a rouvert un dossier classé
L’affaire remonte à octobre 2024 : sept anciens membres de la fraternité Chi Phi de Cornell sont visés par des accusations d’agression sexuelle en réunion contre une étudiante alors âgée de 20 ans, présentée dans les procédures sous le pseudonyme de Jane Doe. Selon les éléments rapportés par la presse américaine, le parquet local avait initialement renoncé à engager des poursuites pénales, une décision prise sans disposer de l’intégralité des transcriptions d’interrogatoires réalisées par la police du campus de Cornell. Aucune charge pénale n’a été retenue contre les sept hommes mis en cause, qui nient les faits par l’intermédiaire de leurs avocats.
C’est le dépôt d’une plainte civile par la victime présumée qui a remis le dossier sur le devant de la scène, provoquant la réouverture de l’enquête, cette fois confiée à la procureure générale de l’État plutôt qu’au parquet local initialement critiqué pour sa gestion du dossier. Cette bascule d’une juridiction locale vers une autorité d’État est suffisamment rare pour avoir, à elle seule, alimenté la pression politique qui a fini par pousser l’université à sortir de son silence.
Les dégâts collatéraux d’une affaire devenue virale
La médiatisation du dossier a déjà produit des effets qui dépassent largement le cadre judiciaire. Le 1er octobre 2026, une erreur de procédure a conduit à notifier les documents judiciaires destinés à l’un des sept hommes mis en cause à un homonyme totalement étranger à l’affaire, également prénommé Matthew Ingalls. Son adresse, apparue par erreur sur le dossier judiciaire officiel, a suffi à déclencher une vague de harcèlement en ligne contre sa famille : appels et messages menaçants, diffusion de données personnelles, photographies de leur domicile publiées sur internet.
Victoria Ingalls, la mère de famille concernée, a résumé l’épreuve traversée : « My family’s been terrorized, threatened, and harassed » (ma famille a été terrorisée, menacée et harcelée), dénonçant des internautes qui, selon elle, finissent par « creating more victims » (créer davantage de victimes) en s’en prenant à des personnes sans vérifier leur identité. Le cabinet d’avocats représentant la plaignante a indiqué travailler avec le tribunal pour corriger cette erreur d’identification, qui ne concerne en rien l’un des sept hommes réellement visés par la procédure.
Cet épisode illustre une dynamique que l’université elle-même semble désormais redouter : une affaire qui, à mesure qu’elle gagne en notoriété nationale, échappe de plus en plus au cadre judiciaire pour se jouer aussi, et parfois d’abord, sur les réseaux sociaux. La mobilisation numérique autour de la plaignante, aussi légitime soit-elle dans son intention de soutien, a ainsi fini par produire l’inverse de ce qu’elle visait : désigner, à tort, des personnes qui n’ont pourtant aucun lien avec les faits reprochés aux sept hommes mis en cause.
Les prochains jours devraient préciser le périmètre de l’examen indépendant promis par Michael Kotlikoff, annoncé pour la semaine du 7 octobre 2026, tandis que l’enquête menée par la procureure générale de l’État de New York se poursuit en parallèle, sans calendrier rendu public à ce stade.
Sources
- Fox News, 3-4 octobre 2026 : citations complètes du message vidéo du président Michael Kotlikoff, mesures annoncées, contexte judiciaire.
- PBS NewsHour, 4 octobre 2026 : réaction de la gouverneure Kathy Hochul, calendrier de l’examen indépendant, pistes de réforme législative.
- Daily Wire, 1er octobre 2026 : détails sur l’erreur d’identification de Matthew Ingalls et le harcèlement subi par sa famille, citation de Victoria Ingalls.