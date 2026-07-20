« Un choc possible contre la Russie » : l’avertissement du préfet maritime de l’Atlantique avant de quitter Brest
Après trois ans à la tête de la préfecture maritime de l’Atlantique, le vice-amiral d’escadre Jean-François Quérat s’apprête à quitter Brest. Et son constat d’adieu n’a rien d’anodin.
Trois ans à la tête de la façade atlantique
Nommé préfet maritime de l’Atlantique au 1er août 2023, Jean-François Quérat a donné une conférence de presse de fin de mission ce lundi 13 juillet 2026 à Brest. L’occasion de dresser le bilan de trois années à la tête d’une zone de responsabilité qui s’étend sur l’ensemble des espaces maritimes sous juridiction française, du Mont Saint-Michel à la frontière espagnole.
Au menu de ses derniers échanges avec la presse, rapportés par Le Télégramme : la réalité de la menace russe, mais aussi, sur un registre plus festif, les célébrations des 400 ans de la Marine à Brest.
Une menace russe assumée « à un horizon court »
Interrogé sur la perspective d’un affrontement avec la Russie, le préfet maritime a confirmé que les directives actuelles du chef d’état-major des armées vont dans ce sens : il s’agit, selon ses mots, de « nous préparer à un choc possible contre la Russie, à un horizon court ».
C’est cette hypothèse, explique-t-il, qui structure les débats parlementaires autour de la loi de programmation militaire : accroissement et modernisation des équipements, et nécessité de savoir opérer en coalition avec les partenaires de la France. L’amiral souligne également que la préparation des forces s’accélère en intégrant les menaces nouvelles : la maîtrise des fonds marins, le cyber et les drones.
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La ligne fixée dès octobre 2025 par le chef d’état-major
Les propos du préfet maritime s’inscrivent dans la droite ligne de ceux du général Fabien Mandon, chef d’état-major des Armées depuis le 1er septembre 2025. Auditionné le 22 octobre 2025 par la commission de la Défense de l’Assemblée nationale, le plus haut gradé français avait fixé aux armées l’objectif de se tenir prêtes à un choc dans un délai de trois à quatre ans, un choc qui pourrait prendre la forme d’un test, hybride ou plus violent, de la part d’une Russie susceptible selon lui de vouloir poursuivre la guerre sur le continent européen.
Le général Mandon rejoignait alors l’analyse des services de renseignement allemands, qui évoquaient une Russie prête à un conflit militaire direct avec l’Otan, possiblement avant 2029. Face à une Moscou qui percevrait une Europe collectivement faible et se montrerait désinhibée dans le recours à la force, le chef d’état-major se voulait toutefois confiant : sur les plans économique, démographique et industriel, rappelait-il, les Européens l’emportent sur la Russie, à condition d’afficher la détermination à se défendre, ce qui justifie à ses yeux l’effort de réarmement et la hausse du budget militaire.
Des forces « au contact » au quotidien
Le tableau dressé par le préfet maritime sortant est celui d’une confrontation déjà quotidienne en mer. Les unités françaises et russes se croisent, s’observent et se jaugent régulièrement, avec des épisodes qui vont jusqu’à des illuminations de conduites de tir, c’est-à-dire l’accrochage d’un bâtiment par le radar de tir d’un autre, et des manœuvres de reconnaissance de part et d’autre.
Ces frictions s’inscrivent dans un contexte où la façade atlantique concentre des enjeux stratégiques majeurs pour la France : les approches de la base opérationnelle de l’île Longue, les câbles et infrastructures sous-marines, et la surveillance des unités russes en transit au large des côtes.
Le successeur du vice-amiral d’escadre Quérat héritera d’un environnement stratégique que son prédécesseur résume en une formule qui donne le ton pour les années à venir.
Sources
- Le Télégramme, interview de fin de mission du préfet maritime Jean-François Quérat (13 juillet 2026) : déclarations sur la menace russe, la LPM et les nouvelles menaces.
- Préfecture maritime de l’Atlantique, communiqué de nomination (2023) : prise de fonction au 1er août 2023, périmètre de la zone de responsabilité.