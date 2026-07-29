CMA CGM scelle son alliance portuaire mondiale avec l’investisseur Stonepeak pour 2,4 milliards de dollars
L’armateur marseillais CMA CGM et le fonds d’investissement américain Stonepeak ont finalisé, le 28 juillet 2026, la création de United Ports LLC, une coentreprise à 2,4 milliards de dollars qui regroupe neuf terminaux portuaires stratégiques répartis sur cinq pays.
Neuf terminaux, cinq pays, un contrôle qui reste à Marseille
Annoncée dès janvier 2026, l’opération vient d’obtenir toutes les autorisations réglementaires nécessaires à sa clôture définitive. Stonepeak a investi 2,4 milliards de dollars pour prendre 25 % du capital de la nouvelle entité, tandis que CMA CGM conserve 75 % des parts et l’intégralité du contrôle opérationnel de ses actifs.
United Ports LLC réunit d’entrée neuf terminaux à conteneurs opérés par CMA CGM : Fenix Marine Services à Los Angeles, les terminaux Port Liberty à New York et Bayonne, Santos au Brésil, CSP Valencia et Bilbao ainsi que TTI Algeciras en Espagne, le Kaohsiung Terminal à Taïwan et Gemalink au Vietnam. Ce portefeuille initial doit encore s’élargir dans les prochains mois avec l’intégration de la participation de CMA CGM dans le terminal indien de Nhava Sheva Freeport, sous réserve des dernières autorisations réglementaires.
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Un véhicule d’investissement pour moderniser et décarboner les terminaux
Au-delà du simple montage financier, United Ports LLC doit servir de plateforme d’investissement de long terme pour développer la capacité portuaire du groupe et moderniser ses infrastructures. Les fonds serviront à financer de nouveaux équipements de manutention, à renforcer les connexions logistiques ferroviaires et terrestres, ainsi qu’à déployer des installations de décarbonation des opérations portuaires, comme l’électrification des équipements et l’alimentation électrique à quai des navires.
Stonepeak ne compte pas s’arrêter à cette première mise : le fonds pourrait injecter jusqu’à 3,6 milliards de dollars supplémentaires pour saisir de nouvelles opportunités dans des actifs portuaires à forte croissance, toujours aux côtés de CMA CGM et via cette même structure.
Dans son communiqué conjoint avec Stonepeak, le groupe marseillais résume l’enjeu stratégique de l’opération : « Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement des infrastructures portuaires du Groupe. Elle permettra d’accélérer les investissements dans de nouvelles capacités portuaires et d’améliorer l’offre logistique proposée à ses clients » (propos traduits).
Stonepeak reste peu connu du grand public en France, mais pèse lourd dans le paysage des infrastructures mondiales. Basé à New York, avec des bureaux à Houston, Washington, Londres, Hong Kong, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, Abou Dabi et Riyad, le fonds gère environ 88 milliards de dollars d’actifs, investis dans les infrastructures numériques, l’énergie et la transition énergétique, le transport et la logistique, ainsi que l’immobilier. Sa stratégie consiste à prendre des participations minoritaires dans des actifs jugés défensifs, générant des revenus stables, plutôt que de chercher le contrôle des entreprises dans lesquelles il investit, une approche cohérente avec la part de 25 % prise dans United Ports LLC.
Côté CMA CGM, le groupe fondé et dirigé par la famille Saadé emploie 170 000 personnes dans 184 pays, dont près de 6 000 à Marseille où se trouve son siège. Troisième armateur mondial, il dessert plus de 420 ports avec une flotte de plus de 700 navires et a transporté plus de 24 millions de conteneurs équivalent vingt pieds (EVP) en 2025. Sa filiale de logistique CEVA Logistics exploite 1 000 entrepôts et a traité 15 millions d’expéditions la même année, tandis que sa division aérienne opère des cargos sous les marques CMA CGM Air Cargo et Air Belgium. Le groupe s’est fixé un objectif de neutralité carbone d’ici 2050, un horizon avec lequel les investissements de décarbonation portuaire financés par United Ports LLC doivent directement s’articuler.
Une opération qui s’inscrit dans une dynamique financière solide
La clôture de United Ports LLC intervient alors que CMA CGM affiche des résultats trimestriels robustes. Sur le deuxième trimestre 2026, le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 19,2 % sur un an, à 15,7 milliards de dollars, tandis que l’Ebitda a bondi de 31 %, à 3 milliards de dollars. Les volumes maritimes transportés ont grimpé de 6 %, malgré les perturbations persistantes liées aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui ont renchéri les coûts d’assurance et contraint l’armateur à ajuster ses réseaux de dessertes.
Sur la période, CMA CGM a par ailleurs poursuivi le déploiement de corridors multimodaux alternatifs desservant les pays du Golfe, lancé la deuxième phase d’extension de son terminal Gemalink au Vietnam et signé un partenariat d’infrastructure stratégique avec le Kenya. Autant d’éléments qui confirment la stratégie du groupe : intégrer transport maritime, terminaux, logistique et fret aérien au sein d’un même réseau de transport mondial.
|Indicateur
|Chiffre
|Investissement de Stonepeak
|2,4 milliards de dollars (25 % du capital)
|Part conservée par CMA CGM
|75 %, contrôle opérationnel complet
|Terminaux initiaux inclus
|9, dans 5 pays
|Investissement additionnel possible de Stonepeak
|jusqu’à 3,6 milliards de dollars
|Chiffre d’affaires CMA CGM, T2 2026
|15,7 Md$ (+19,2 % sur un an)
|Ebitda CMA CGM, T2 2026
|3 Md$ (+31 % sur un an)
En ouvrant le capital d’une partie de ses actifs portuaires à un investisseur financier tout en gardant la main sur leur exploitation, CMA CGM expérimente un modèle hybride que d’autres grands armateurs mondiaux observent de près, alors que le secteur maritime cherche à financer une vague d’investissements dans la décarbonation et la digitalisation des terminaux sans alourdir excessivement son bilan. La prochaine étape à surveiller sera l’intégration du terminal indien de Nhava Sheva Freeport dans le périmètre de United Ports LLC, ainsi que les premiers projets financés par l’enveloppe additionnelle de 3,6 milliards de dollars que Stonepeak s’est engagé à mobiliser dans les mois à venir.
Sources
- Communiqué de presse officiel CMA CGM / Stonepeak, 28 juillet 2026 : annonce conjointe de la finalisation de United Ports LLC, détails financiers et liste des terminaux concernés.
- gCaptain, 28 juillet 2026 : mise en perspective de l’opération avec les résultats financiers du deuxième trimestre 2026 de CMA CGM.