Premier parc éolien flottant français : Brest et Pennavel scellent un accord industriel
Lors du Forum économique breton à Saint-Malo, le 10 septembre, Pennavel et BrestPort ont signé un accord pour préparer la construction du premier parc éolien flottant commercial français. Le port de Brest se positionne pour accueillir l’assemblage des flotteurs.
Un protocole pour préparer la phase de construction
L’accord signé à Saint-Malo vise, selon le communiqué publié par BrestPort, à « approfondir le dialogue » et à « préparer les prochaines étapes de collaboration » entre les deux parties dans le cadre du projet éolien flottant en Bretagne Sud. Pennavel et BrestPort échangent en réalité depuis 2021 sur les perspectives d’utilisation du port de Brest pour certaines activités stratégiques durant la phase de construction du projet, notamment la construction et l’assemblage des flotteurs. Ces besoins, prévus principalement entre 2030 et 2031, constituent des étapes industrielles majeures dans la réalisation du premier parc éolien flottant commercial de France.
Formé par Elicio France, producteur international d’énergie éolienne, et BayWa r.e. France, développeur d’énergies renouvelables, Pennavel a été sélectionné en mai 2024 par l’État pour développer ce projet. D’une puissance de 250 à 270 MW, le futur parc doit alimenter plus de 450 000 habitants chaque année ; sa mise en service est prévue en 2032.
« La réussite du projet Pennavel repose sur une stratégie industrielle solide, qui combine expertise technique, ancrage territorial et mobilisation des filières régionales. Le port de Brest, qui développe ses infrastructures pour accueillir les grands projets d’énergies marines renouvelables, peut constituer un acteur clé de cette dynamique », a déclaré Jérôme Hilt, directeur de projet chez Pennavel, cité dans le communiqué de BrestPort.
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InFloW, le pari industriel du port de Brest sur l’éolien flottant
Du côté du port, cet accord s’inscrit dans un programme d’investissement de long terme baptisé InFloW, consacré au développement du terminal énergies marines renouvelables (EMR) de Brest. Ce projet prévoit la mise à niveau des infrastructures du terminal pour répondre aux besoins spécifiques de l’éolien flottant, avec un calendrier de livraisons échelonné entre 2029 et 2033. BrestPort, société gestionnaire du port depuis la signature en 2024 d’un contrat de concession de 40 ans, articule son développement autour de cinq volets : un port de service autour de la forme de radoub 1, une plateforme logistique multimodale connectée au réseau européen RTE-T, la réparation navale durable, un service dédié aux énergies avec son propre quai, et l’accueil des EMR sur le polder.
« La signature de ce protocole avec Pennavel confirme le rôle stratégique du port de Brest dans la transition énergétique et le développement des énergies marines renouvelables. Nous sommes pleinement mobilisés pour mettre nos infrastructures et notre savoir-faire au service de cette ambition », a pour sa part indiqué Christophe Chabert, président du directoire de BrestPort.
|Donnée
|Chiffre
|Puissance du parc Pennavel
|250 à 270 MW
|Population alimentée
|plus de 450 000 habitants
|Mise en service visée
|2032
|Besoins industriels à Brest
|2030-2031
|Calendrier InFloW (port de Brest)
|livraisons 2029-2033
Brest, Lorient et Saint-Malo en ordre de bataille
Cette annonce s’inscrit dans une dynamique plus large de structuration de la filière éolienne en Bretagne. Le Forum économique breton, qui a réuni plus de 7 000 participants à Saint-Malo les 9 et 10 septembre, a également été l’occasion pour les ports de Brest, Lorient et Saint-Malo de réaffirmer leur volonté d’unir leurs forces, avec le soutien de la Région Bretagne, pour construire l’avenir maritime régional. Pour BrestPort, l’enjeu est de transformer ses infrastructures historiques, longtemps tournées vers la logistique, la réparation navale et la défense, en plateforme de référence pour l’éolien flottant en Europe.
L’accord signé avec Pennavel ne constitue toutefois qu’une étape de dialogue et non un engagement contractuel ferme : les deux parties doivent désormais, selon leurs propres termes, « identifier les conditions techniques et commerciales » qui permettraient de concrétiser la construction des flotteurs à Brest. La décision finale d’investissement du projet Pennavel, ainsi que le choix définitif des ports mobilisés pour l’assemblage, devraient se préciser dans les prochaines années, à mesure que le calendrier resserre l’échéance de 2030-2031 fixée pour le lancement des travaux.
Sources
- BrestPort, communiqué « Pennavel et BrestPort renforcent leur collaboration » : communiqué officiel du port de Brest, citations de Jérôme Hilt (Pennavel) et Christophe Chabert (BrestPort), détails du programme InFloW.
- Bretagne Économique, « BrestPort et Pennavel œuvrent de concert au déploiement de l’éolien flottant » : contexte du Forum économique breton de Saint-Malo.