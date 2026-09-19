3 000 tonnes pièce : l’usine allemande qui va fabriquer les futures fondations de l’éolien offshore
Les éoliennes offshore de demain seront plus grandes, et leurs fondations aussi. L’industriel allemand EEW Special Pipe Constructions (EEW SPC) agrandit son usine de Rostock pour produire, dès le deuxième trimestre 2028, des monopieux de 12 mètres de diamètre pouvant peser jusqu’à 3 000 tonnes pièce.
Un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros
L’usine de Rostock, installée sur le port maritime (Overseas Port) de la ville allemande depuis 2008, fabrique aujourd’hui des monopieux, des pieux de battage et d’autres composants tubulaires de grand diamètre, jusqu’à 10 mètres actuellement. Sa capacité de production annuelle totale atteint 200 000 tonnes en conditions normales d’exploitation, selon EEW SPC.
L’entreprise investit plusieurs dizaines de millions d’euros dans de nouvelles machines, des infrastructures et une optimisation de l’espace disponible, afin de préparer le site à la prochaine génération de fondations pour éoliennes offshore. Les premiers travaux d’agrandissement, incluant la rénovation de bâtiments existants et la construction de nouveaux halls, ont débuté à la mi-2026 et doivent s’achever début 2027. Dans le cadre de cette extension, l’entreprise a également acquis un site industriel voisin afin de disposer d’un espace de stockage supplémentaire pour les matières premières. D’autres investissements suivront en 2027 et 2028 pour permettre la production effective des monopieux de plus grand diamètre.
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Réduire la dépendance de l’Europe aux importations chinoises
Pour Sascha Hofmeister, directeur technique d’EEW SPC, cet agrandissement répond à un enjeu de souveraineté industrielle autant qu’à un enjeu technique. « En agrandissant notre usine, nous nous positionnons pour l’avenir tout en renforçant la création de valeur industrielle et la sécurité d’approvisionnement en Europe. Cet investissement contribue à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement européenne », a-t-il déclaré, précisant que le site est « particulièrement bien positionné pour répondre à la demande future, notamment de la part des fabricants de fondations ».
Il ajoute que cette extension doit permettre de proposer une gamme complète de produits fabriqués par des industriels européens, « sans avoir besoin d’importations depuis des pays tiers comme la Chine », et donc de garantir que les objectifs européens de développement de l’éolien offshore puissent être atteints de manière fiable et à des coûts compétitifs.
Une nouvelle extension déjà à l’étude après 2030
L’implantation choisie n’est pas anodine : le port maritime de Rostock, sur la mer Baltique, offre un accès direct à l’eau profonde nécessaire pour charger ces pièces massives sur des navires spécialisés, sans passer par des transports routiers ou ferroviaires incompatibles avec de tels gabarits. C’est d’ailleurs une contrainte commune à l’ensemble des usines de fondations offshore en Europe, qui doivent presque toutes s’implanter directement en bord de quai.
EEW SPC ne compte pas s’arrêter aux monopieux de 12 mètres de diamètre. L’entreprise évalue déjà de nouvelles phases d’extension possibles sur le site de Rostock à partir de 2030, qui pourraient à terme permettre la fabrication de monopieux atteignant 15 mètres de diamètre. Des discussions sont en cours avec les autorités régionales, la ville de Rostock et l’autorité portuaire au sujet des zones d’extension potentielles à proximité de l’installation existante.
Cette course au gigantisme des fondations suit celle des éoliennes elles-mêmes : plus les turbines et leurs pales grossissent pour capter davantage de vent, plus les monopieux qui les ancrent au fond marin doivent être larges et robustes pour supporter leur poids et les contraintes mécaniques en mer.
EEW SPC n’en est pas à sa première extension de ce type. L’entreprise, déjà fournisseur de monopieux pour plusieurs parcs éoliens offshore en Europe, avait par exemple livré ses premiers monopieux destinés à un parc polonais de 1,5 GW plus tôt cette année, illustrant le rythme soutenu de commandes qui pousse aujourd’hui les fabricants de fondations à investir massivement pour ne pas se retrouver dépassés par la demande.
|Donnée clé
|Chiffre
|Diamètre maximal actuel
|10 mètres
|Diamètre visé dès 2028
|12 mètres, jusqu’à 3 000 tonnes
|Diamètre envisagé après 2030
|Jusqu’à 15 mètres
|Capacité annuelle totale du site
|200 000 tonnes
|Début des travaux
|Mi-2026, achèvement début 2027
|Site industriel depuis
|2008
Reste à savoir si cette montée en gamme profitera aussi aux parcs éoliens flottants et posés en projet sur les côtes françaises, qui devront eux aussi s’approvisionner en fondations de plus en plus massives : la compétition entre usines européennes de fabrication de monopieux, de l’Allemagne à la France en passant par les Pays-Bas, devrait s’intensifier à mesure que les appels d’offres se multiplient sur l’ensemble du littoral du continent.
L’argument de souveraineté industrielle mis en avant par EEW SPC, réduire la dépendance de l’Europe aux importations chinoises, est d’ailleurs le même que celui régulièrement avancé par les industriels français du secteur pour justifier des investissements comparables dans leurs propres usines.