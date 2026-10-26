17 000 solutions à bord : GTT Marine installe ses équipes à Tokyo

Plus de 17 000 solutions déployées à bord de navires dans le monde : c’est le bagage avec lequel le groupe français GTT installe une nouvelle équipe à Tokyo, au plus près des armateurs japonais.

Un bureau en plein Tokyo pour coller au marché japonais

GTT Marine, l’unité du groupe français GTT dédiée aux technologies avancées et aux solutions numériques pour la performance des navires, a annoncé le 21 octobre, dans un communiqué publié à Paris, l’ouverture d’un bureau à Tokyo. Celui-ci est installé dans le Yanmar Building, immeuble associé à l’un des grands noms japonais de la motorisation navale.

L’équipe locale, composée de commerciaux, de spécialistes du suivi client et de techniciens, doit accompagner les armateurs et exploitants de la région sur l’ensemble du cycle de vie des produits de GTT Marine : installation et maintenance de systèmes embarqués, notamment les enregistreurs de données de voyage (VDR) et les mesureurs de puissance d’arbre de la gamme Kyma (Shaft Power Meter), ainsi que des analyses de performance destinées à réduire la consommation de carburant, les émissions et à faciliter la mise en conformité réglementaire.

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Pourquoi le Japon est un marché stratégique ?

Dans son communiqué, GTT Marine présente le Japon comme l’une des grandes nations mondiales de la construction et de l’armement naval, ce qui en fait, selon l’entreprise, un marché stratégique. Le groupe précise qu’il travaille déjà avec plusieurs armateurs et opérateurs japonais.

Son PDG, Casper Jensen, met en avant l’importance de la proximité avec les clients et de la connaissance du marché local. Il présente cette implantation comme un moyen d’allier expertise de terrain et innovation technologique, dans l’ambition affichée de devenir « le système d’exploitation maritime de référence » (« the maritime operating system of choice », propos traduits).

C’est Gary Garner, directeur commercial de GTT Marine au Japon, qui dirige ce nouveau bureau. Il insiste sur la fiabilité des données et la capacité à démontrer concrètement les gains de performance obtenus pour les clients, résumant sa philosophie par la formule « des données en qui on peut avoir confiance, une performance qu’on peut prouver » (« data you can trust and performance you can prove », propos traduits). Il juge essentiel, pour une activité de ce type, de travailler dans le même fuseau horaire et la même langue que les armateurs accompagnés, plutôt que de piloter ce suivi depuis l’Europe, à des milliers de kilomètres des flottes concernées.

Cette présence locale doit aussi permettre d’intervenir plus rapidement en cas de besoin technique à bord, qu’il s’agisse d’une maintenance programmée sur un enregistreur de données de voyage ou d’un ajustement d’un capteur de puissance d’arbre, deux équipements désormais installés sur un grand nombre de navires marchands pour suivre leur consommation réelle de carburant.

GTT, du confinement cryogénique aux services numériques, et la suite

Le groupe GTT, cotée sur Euronext Paris, s’est construit depuis soixante ans autour de la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage de gaz liquéfiés, au premier rang desquels le gaz naturel liquéfié (GNL). Cette activité historique, portée par la branche GTT Energy, repose sur des technologies de cuves telles que Mark III, NO96 ou GTT NEXT1, complétées par des services d’ingénierie, d’assistance et de formation auprès des chantiers et des armateurs.

Ce bureau de Tokyo ne s’inscrit pas dans un marché figé. Le transport maritime fait face, ces dernières années, à un durcissement progressif des règles internationales sur les émissions des navires, portées notamment par l’Organisation maritime internationale, qui pousse les armateurs à mieux documenter la consommation réelle de leurs flottes pour en attester la conformité. Dans ce contexte, les équipements embarqués capables de mesurer précisément la puissance délivrée par les lignes d’arbre ou de consigner les données de voyage prennent une importance croissante, au-delà de leur seul usage historique de sécurité.

GTT Marine constitue la branche plus récente du groupe, tournée vers les données et la performance des navires : optimisation des trajets, efficacité énergétique, conformité des émissions et analyses fondées sur l’intelligence artificielle. L’ambition affichée est de relier le navire et la terre au sein d’un même écosystème opérationnel, indépendant des équipementiers, à partir de données embarquées jugées fiables. Cette diversification illustre une tendance plus large de l’industrie maritime, où les fournisseurs de technologies embarquées cherchent désormais à vendre, en plus de leurs équipements, des services numériques récurrents de suivi et d’analyse, facturés dans la durée plutôt qu’au moment de l’installation.

Élément Détail Date de l’annonce 21 octobre 2026, Paris Lieu du nouveau bureau Yanmar Building, Tokyo Solutions déployées à bord (monde) plus de 17 000 Produits embarqués cités VDR, Shaft Power Meter (gamme Kyma) Ancienneté du groupe GTT 60 ans Cotation Euronext Paris

L’ouverture de ce bureau ne s’accompagne, dans le communiqué, d’aucun objectif chiffré de contrats ou de chiffre d’affaires pour l’activité japonaise. Elle marque néanmoins un choix d’implantation directe plutôt que d’accompagnement à distance, dans un pays où GTT Marine affirme déjà compter des clients parmi les armateurs et opérateurs locaux.

La suite logique, pour une équipe commerciale et technique installée sur place depuis le 21 octobre, sera de transformer cette proximité nouvellement acquise en missions de maintenance et en contrats d’analyse de performance auprès des flottes japonaises, dans un secteur maritime où la pression réglementaire sur les émissions ne cesse de croître. Le choix d’installer cette équipe à demeure, plutôt que de continuer à couvrir le marché japonais depuis l’Europe, traduit la conviction du groupe que la vente de services numériques récurrents exige une présence humaine durable, et non la seule performance technique d’un capteur ou d’un logiciel embarqué.

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