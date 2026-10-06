L’Irlande, neutre depuis 1939, confie la surveillance de son ciel à des radars français
Jusqu’en octobre 2026, l’Irlande était le seul pays de l’Union européenne sans radar militaire primaire. Le pays confie désormais la surveillance de son ciel à Thales, dans un contrat qui rompt avec près de quatre décennies de dépendance envers le Royaume-Uni.
Quatre radars longue portée pour combler un angle mort unique en Europe
Le contrat porte sur quatre radars Ground Master 400 Alpha, capables de détecter un aéronef jusqu’à 515 kilomètres, et un radar Ground Master 200 Multi-Mission, dont la portée atteint 350 kilomètres. Les deux modèles sont conçus pour suivre des aéronefs à basse comme à haute altitude sur un large champ de vision. Les premières unités doivent arriver en Irlande dès 2027, les livraisons finales étant attendues fin 2028.
Particularité technique mise en avant par le média irlandais The Journal : ces radars sont containérisés, logés dans des conteneurs standards de 20 pieds équipés d’un système de levage intégré, ce qui permet de les déployer en une quinzaine de minutes. Une mobilité pensée pour un pays qui part d’une page blanche en matière de surveillance aérienne primaire et doit installer plusieurs sites en un temps resserré.
Cette approche modulaire change la logique habituelle d’installation d’un radar militaire, traditionnellement construit en dur sur un site dédié après plusieurs mois de travaux de génie civil. En optant pour des unités containérisées, l’Irlande peut répartir ses radars sur le territoire, les déplacer en fonction de l’évolution de ses besoins stratégiques, voire les redéployer temporairement en cas de besoin opérationnel ponctuel. Pour un pays qui construit son premier réseau de défense aérienne primaire à partir de rien, cette flexibilité limite aussi le risque d’erreur de positionnement initial, un site pouvant être corrigé sans démolir une infrastructure fixe.
Lire en complément: 18 armes, 71 mètres : le quatrième sous-marin brésilien de Naval Group entame ses essais en mer
Une neutralité irlandaise mise à l’épreuve par ses propres lacunes
L’Irlande revendique sa neutralité militaire depuis 1939 et ne participe pas à l’Alliance atlantique. Dans les faits, cette posture s’est longtemps accompagnée d’une dépendance discrète envers son voisin britannique : depuis les années 1990, le Royaume-Uni assure, via un accord bilatéral, une partie de la surveillance de l’espace aérien irlandais. Jusqu’à l’automne 2026, Dublin restait ainsi le dernier État membre de l’Union européenne à ne disposer d’aucun radar militaire primaire en propre, une situation régulièrement pointée par les analystes de défense comme une fragilité stratégique, notamment face à la multiplication des incursions de drones et d’aéronefs non identifiés signalées en mer d’Irlande et au-dessus de l’Atlantique Nord.
Ce contrat radar ne constitue que l’un des trois volets d’un programme plus large de modernisation de la défense aérienne irlandaise, qui couvre également la défense anti-drones, confiée au missilier européen MBDA, et l’acquisition de radars maritimes. La presse irlandaise situe l’ensemble de ce programme national entre 300 et 500 millions d’euros, les montants unitaires du seul contrat Thales n’ayant pas été rendus publics. Le gouvernement irlandais avait finalisé le plan commercial global de ce programme en juillet 2026, avant de notifier ses différents volets aux industriels retenus.
La multiplication des incidents impliquant des aéronefs non identifiés au-dessus de l’Atlantique Nord, ainsi que les inquiétudes exprimées par plusieurs gouvernements européens sur la vulnérabilité des câbles sous-marins et des infrastructures énergétiques offshore irlandaises, ont pesé dans la décision de Dublin d’investir enfin dans une surveillance aérienne autonome. Le pays, qui a longtemps considéré sa position géographique insulaire comme une protection suffisante, a revu cette appréciation à mesure que les survols non déclarés se multipliaient dans la zone.
Paris en intermédiaire d’un contrat qui dépasse la seule vente d’équipements
Le contrat ne relève pas d’une simple transaction commerciale entre Thales et le ministère irlandais de la Défense. Il a été conclu selon une procédure gouvernementale à gouvernementale, avec l’implication directe du ministère français des Armées et de la Direction générale de l’armement (DGA), qui a appuyé les discussions côté français. Cette intermédiation étatique, habituelle pour les contrats d’armement les plus sensibles, souligne la dimension diplomatique de l’opération : vendre des radars militaires à un pays officiellement neutre, qui n’appartient à aucune alliance de défense collective, suppose un accompagnement politique que les industriels seuls ne peuvent offrir.
Martin Soegaard, directeur pays de Thales en Irlande, a résumé l’enjeu de ce contrat pour Dublin en expliquant que l’entreprise aide le pays à obtenir sa première « Reconnaissance Aérienne Complète », c’est-à-dire une vision continue et autonome de ce qui transite dans son espace aérien, sans dépendre d’un partenaire extérieur pour cette fonction régalienne.
Pour la France, ce contrat consolide la position de Thales sur un segment où le groupe affronte une concurrence internationale, notamment américaine et israélienne, sur les radars de surveillance longue portée. Il confirme aussi le rôle que joue désormais la DGA comme facilitateur de contrats d’exportation jugés stratégiques, une fonction qui dépasse le strict soutien commercial et s’apparente à un outil de politique étrangère : en aidant un pays officiellement non-aligné à bâtir ses propres capacités de surveillance, Paris tisse un lien de dépendance technologique et capacitaire qui dépasse la seule durée de vie des équipements vendus.
D’ici fin 2028, l’Irlande disposera donc pour la première fois de son histoire d’un réseau de radars militaires primaires entièrement sous son contrôle. Reste à voir si cette autonomie technique, construite avec un fournisseur français et sous supervision de la DGA, finira par peser sur le débat plus large qui traverse Dublin depuis plusieurs années : celui du maintien, ou non, d’une neutralité militaire façonnée en 1939, dans un contexte sécuritaire européen qui n’a plus grand-chose à voir avec celui de l’époque.
Source
-
- The Journal (Irlande), octobre 2026 : détails techniques des radars containerisés, montant du programme, citation de Martin Soegaard.