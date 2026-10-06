18 armes, 71 mètres : le quatrième sous-marin brésilien de Naval Group entame ses essais en mer
Le quatrième et dernier sous-marin de la classe Riachuelo construit par Naval Group pour la marine brésilienne a entamé, fin septembre, sa première campagne d’essais en mer près de Rio de Janeiro. Une étape qui referme un chantier industriel ouvert il y a dix-sept ans entre la France et le Brésil.
Un sous-marin qui a changé de nom en cours de route
C’est dans la zone maritime d’Itacuruça, à proximité du chantier naval d’Itaguaí près de Rio de Janeiro, que l’Almirante Karam a réalisé le 29 septembre ses premiers tests en mer : des vérifications d’étanchéité puis une plongée en position statique, selon le récit qu’en fait Mer et Marine. Ce sous-marin, qui porte le numéro de coque S43, ne s’est pas toujours appelé ainsi : baptisé Angostura au moment de sa conception, il a été renommé en l’honneur de l’amiral brésilien Armando de Senna Karam avant sa mise à l’eau.
Cette mise à l’eau avait eu lieu le 26 novembre 2025, le même jour que la livraison officielle de son prédécesseur immédiat, le Tonelero (S42), à la base navale d’Itaguaí. Un double événement que Naval Group avait salué dans un communiqué : son président-directeur général, Pierre Éric Pommellet, avait alors déclaré que le groupe était « honoré de contribuer au renforcement de la souveraineté maritime du Brésil », ajoutant que le partenariat avec la marine brésilienne constituait « un excellent exemple de coopération stratégique ». Le Tonelero avait lui-même débuté ses propres essais en mer en octobre 2024, un peu plus d’un an avant sa livraison, un calendrier qui donne une idée de la durée des vérifications qui attendent désormais l’Almirante Karam avant son admission au service actif.
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Dix-sept ans pour équiper la marine brésilienne de sous-marins conventionnels
La commande des quatre Scorpène remonte à 2009, dans le cadre de l’accord de coopération franco-brésilien signé pour moderniser la marinha do Brasil. Les sous-marins sont construits par Itaguaí Construções Navais (ICN), société détenue à 59 % par le groupe brésilien Novonor (l’ex-Odebrecht) et à 41 % par Naval Group, qui a transféré à cette occasion équipements, assistance technique et qualification de fournisseurs locaux à sa chaîne d’approvisionnement mondiale.
Le premier de la série, le Riachuelo (S40), avait été mis en service en septembre 2022, suivi par l’Humaitá (S41) en janvier 2024 puis par le Tonelero fin 2025. Chacun mesure 71,6 mètres pour un diamètre de 6,3 mètres et un déplacement de 1 870 tonnes. Leurs six tubes lance-torpilles de 533 mm leur permettent d’emporter jusqu’à 18 armes, avec une dotation standard de douze torpilles lourdes et six missiles antinavires Exocet SM39, selon les caractéristiques données par la marine brésilienne. L’Almirante Karam devait initialement rejoindre la flotte avant la fin de cette année 2026, mais Mer et Marine indique que les délais liés aux essais en mer reportent plutôt sa mise en service à 2027, même s’il doit bénéficier du retour d’expérience accumulé sur ses trois aînés.
|Sous-marin
|Mise en service
|Étape 2025/2026
|Riachuelo (S40)
|Septembre 2022
|En service
|Humaitá (S41)
|Janvier 2024
|En service
|Tonelero (S42)
|Fin 2025
|Livré le 26/11/2025
|Almirante Karam (S43)
|Visé en 2027
|Début des essais le 29/09/2026
Le prochain défi, un sous-marin nucléaire d’attaque made in Brazil
L’achèvement de l’Almirante Karam doit clore le premier volet du programme ProSub de renouvellement de la force sous-marine brésilienne. ICN est déjà engagé dans l’étape suivante, nettement plus ambitieuse : la conception du premier sous-marin nucléaire d’attaque du Brésil, un bâtiment d’environ 100 mètres pour 6 000 tonnes baptisé Álvaro Alberto. Il est conçu par la marine brésilienne elle-même, avec l’assistance technique française de Naval Group sur l’ensemble du navire, à l’exception de la chaufferie nucléaire, qui fait l’objet d’un développement exclusivement national, selon Mer et Marine.
Mis en chantier chez ICN en 2024, l’Álvaro Alberto voit son calendrier s’allonger : son achèvement n’est plus attendu avant 2037 par la marine brésilienne, alors qu’une livraison était auparavant espérée en 2034. En attendant ce saut technologique vers la propulsion nucléaire, le Brésil aura donc d’abord fini d’équiper sa marine d’une flotte de quatre sous-marins d’attaque conventionnels modernes, un parc qui lui permet déjà de surveiller une zone maritime que les autorités brésiliennes qualifient d’« Amazonie bleue », du littoral jusqu’au large.
Pour Naval Group, ce programme reste une vitrine industrielle de poids à l’export, dix-sept ans après sa signature. Le groupe met régulièrement en avant sa capacité à transférer un savoir-faire complet, de la conception à la qualification des fournisseurs locaux, plutôt qu’à se limiter à la seule livraison de coques armées, une doctrine qu’il applique aussi à d’autres clients export. Reste maintenant, pour l’Almirante Karam, à enchaîner les campagnes d’essais plus poussées avant d’envisager une admission au service actif désormais plutôt fixée à 2027. Le prochain rendez-vous public du programme ProSub devrait porter sur l’avancée du chantier de l’Álvaro Alberto, premier sous-marin nucléaire conçu au Brésil, dont la mise en service, elle, ne se jouera pas avant la décennie suivante.
Sources
- Naval Group, communiqué de presse du 28 novembre 2025 : annonce officielle de la livraison du Tonelero et de la mise à l’eau de l’Almirante Karam, citation de Pierre Éric Pommellet.
- Mer et Marine, « Le quatrième sous-marin brésilien du type Scorpène débute ses essais en mer » : compte-rendu du début des essais en mer de l’Almirante Karam le 29 septembre 2026 et point sur le calendrier du programme ProSub.