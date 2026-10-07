Une première : la France tire son nouveau missile nucléaire M51.3 sous les yeux de Macron
Le sous-marin nucléaire lanceur d’engins Le Vigilant a tiré avec succès, mardi 6 octobre, un missile balistique stratégique M51 dans sa troisième version, le M51.3, au large du Finistère. Un tir inédit pour cette version de l’arme, auquel assistait depuis une frégate de la Marine nationale le président Emmanuel Macron.
Une détonation entendue jusque sur les quais de Penmarc’h
Peu après 9h10, une large traînée est apparue dans le ciel au large du Finistère, suivie d’un grondement que de nombreux riverains ont pris, un instant, pour un simple coup de tonnerre. À Penmarc’h, Éric a assisté à la scène depuis un café et raconte à ICI Breizh Izel : « On a vu le missile sortir de l’eau. C’était impressionnant ! On a couru dehors pour voir la traînée. Il y avait une couverture nuageuse assez haute, donc on a vu tout le bas du missile. 20 ou 30 secondes plus tard, il y a eu la détonation. Elle a duré 20 ou 30 secondes. C’était énorme ! »
Non loin de là, près du phare d’Eckmühl, Gwenaël Le Cléach, gérant d’une boulangerie, a eu la même surprise : « Le tonnerre en beaucoup plus fort. Tout le monde est sorti pour voir, on était tous surpris », a-t-il confié à la même radio. Une zone maritime au large du Finistère avait fait l’objet de restrictions spécifiques en lien avec cette opération, mais le déplacement du président de la République sur zone, lui, n’avait pas été annoncé à l’avance par l’Élysée : seul le tir d’exercice avait fait l’objet d’une communication préalable.
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L’opération Smertrios, un passage obligé après dix-huit mois d’arrêt technique
Ce tir s’inscrit dans l’opération Smertrios, dont l’objectif est de valider la capacité du Vigilant à mettre en œuvre le M51 après une longue période d’indisponibilité périodique pour entretien et réparations (IPER). Le sous-marin avait entamé cet arrêt technique à l’automne 2023 à l’Île Longue, près de Brest, avec un retrait complet de ses armes et de son combustible nucléaire, avant de reprendre la mer en septembre 2025 pour une phase d’essais. Selon le ministère des Armées, le missile était « dépourvu de sa charge nucléaire » et a été tiré « dans le strict respect des engagements internationaux de la France ». Sa phase de vol a été suivie par la Direction générale de l’armement, à travers ses moyens d’essais de missiles (DGA/EM), avant qu’il ne retombe « en Atlantique Nord, à plusieurs centaines de kilomètres de toute côte », précise le ministère.
Il s’agit du premier tir d’un missile M51 dans sa troisième version. Entré en service il y a environ un an, en octobre 2025, le M51.3 avait alors été présenté par les autorités comme « une étape majeure dans la modernisation de la composante océanique de la dissuasion nucléaire française », notamment grâce à l’intégration de nouvelles têtes nucléaires océaniques, les TNO-2, et à des performances accrues en matière de portée, de précision et de capacité à franchir les défenses adverses.
L’exercice n’avait rien d’improvisé sur le plan administratif : un arrêté publié au Journal officiel avait, dès le 17 septembre, instauré une zone maritime interdite temporaire au large du Finistère, laissant filtrer qu’un tir stratégique se préparait dans les semaines suivantes. Reste que le choix du jour et la présence du président de la République, eux, n’avaient fait l’objet d’aucune annonce préalable, l’Élysée n’ayant confirmé le déplacement d’Emmanuel Macron qu’après coup, et sans le concours de la presse sur place.
Un geste de dissuasion dans un contexte européen tendu
Le moment choisi pour ce tir, et la présence du chef de l’État, ne doivent rien au hasard. Depuis la mi-septembre, Emmanuel Macron met en garde contre un durcissement de « l’agressivité russe et des menaces » visant les pays européens, après une série d’attaques qualifiées d’« hybrides » et attribuées à Moscou, prévenant qu’elles ne resteraient « pas sans réponse ». Le président français a par ailleurs proposé cette année aux pays européens de s’associer à une dissuasion nucléaire « avancée », un concept issu de la nouvelle doctrine présentée au printemps, qui laisse toutefois la décision d’emploi de l’arme atomique dans les seules mains du président de la République.
Le calendrier n’a échappé à aucun observateur : trois jours avant ce tir au large du Finistère, la Corée du Nord procédait elle-même à un nouvel essai, rappelant que la France n’est pas la seule puissance à vouloir démontrer, cet automne, la fiabilité de ses capacités stratégiques. Pour Paris, la réussite du tir du 6 octobre a surtout valeur de preuve technique : elle atteste que Le Vigilant, remis en condition après trois ans d’arrêt, est redevenu pleinement capable d’assurer, à tout moment, sa part de la permanence à la mer qui caractérise la dissuasion française depuis le début des années 1970.
|Repère
|Donnée
|Sous-marin tireur
|SNLE Le Vigilant (classe Triomphant)
|Missile testé
|M51.3 (3ᵉ version du M51), premier tir de cette version
|Entrée en service du M51.3
|Il y a environ un an (octobre 2025)
|Lieu et heure du tir
|Au large du Finistère, mardi 6 octobre, vers 9h10
|Zone de retombée
|Atlantique Nord, à plusieurs centaines de km de toute côte
|Opération
|Smertrios (validation post-IPER)
Pour Le Vigilant, ce tir réussi marque, sur le plan opérationnel, la fin d’un cycle d’entretien engagé il y a trois ans. Le sous-marin avait repris la mer en septembre 2025 après son arrêt technique mené à l’Île Longue sous maîtrise d’œuvre de Naval Group, l’industriel qui assure l’entretien des quatre SNLE de la classe Triomphant basés à Brest. La validation de sa capacité à mettre en œuvre le M51 conditionne son retour dans le cycle des patrouilles qui assurent, en permanence depuis plus de cinquante ans, la composante océanique de la dissuasion française.
Les autorités françaises n’ont pour l’instant communiqué aucune date sur un éventuel prochain tir d’essai de M51.3, qui doit encore être qualifié sur l’ensemble des unités de la flotte progressivement rééquipées. Le missile M51, lui, doit connaître une nouvelle évolution, le M51.4, dont le développement se poursuit chez ArianeGroup en vue d’une mise en service à l’horizon 2035.
Sources
- franceinfo, avec ICI Breizh Izel : le récit des témoins et les citations du ministère des Armées.
- France 3 Bretagne / AFP : la présence d’Emmanuel Macron et le contexte géopolitique du tir.
- Ministère des Armées : détails et photo.