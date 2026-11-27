La station de pilotage du Havre-Fécamp commande une pilotine de 10 mètres au chantier Merré pour remplacer le Rollon, en service depuis 1997.

La station de pilotage du Havre-Antifer & Fécamp a signé un contrat avec le chantier Merré, en Loire-Atlantique, pour la construction d’une nouvelle pilotine-remorqueur de 10 mètres. Prévue pour une livraison au printemps 2028, elle remplacera le Rollon, en service depuis 1997.

Un contrat pour succéder au Rollon

C’est mardi 24 novembre que la station de pilotage du Havre-Fécamp a officialisé la commande, selon Mer et Marine. Le futur navire, une pilotine-remorqueur de 10 mètres, reprendra un modèle déjà éprouvé et actuellement en service aux Sables-d’Olonne. Sa livraison est programmée pour le printemps 2028, soit un peu plus de trois ans après la signature du contrat.

Le navire viendra remplacer le Rollon, une unité en service depuis 1997 au sein de la flotte de la station. Après plus de trente ans d’activité au service du pilotage maritime entre Le Havre, Antifer et Fécamp, ce dernier cédera donc sa place à une embarcation plus récente, construite selon un modèle déjà validé par l’expérience d’exploitation vendéenne. Le choix d’un modèle déjà éprouvé ailleurs n’a rien d’anodin pour une profession qui ne peut se permettre aucune défaillance technique sur ces navires engagés quotidiennement dans des conditions de mer parfois difficiles.

Lire en complément: FDI Amiral Louzeau : la deuxième FDI française change de quai à Lorient

Le chantier Merré, une référence de la construction navale depuis 1921

Basé à Nort-sur-Erdre, en Loire-Atlantique, le chantier Merré construit des navires depuis 1921. Intégré au groupe BMA depuis 2012, il s’est historiquement spécialisé dans la réalisation de petites unités, dont des bateaux de promenade et des vedettes de service, avant de se positionner sur le marché des navires professionnels pour les ports et les administrations maritimes, selon les informations publiées par l’entreprise elle-même.

Cette commande illustre la capacité de chantiers de taille intermédiaire, loin des grands pôles de construction navale militaire ou de croisière, à décrocher des marchés réguliers auprès des acteurs du pilotage maritime français, un segment moins médiatisé mais essentiel au fonctionnement quotidien des grands ports.

Installé depuis 1964 sur son site de Nort-sur-Erdre, à proximité de Nantes, le chantier revendique une polyvalence technique rare dans le paysage naval français : construction de chalutiers, de remorqueurs, de bacs amphidromes pour la Loire ou le Rhône, de transbordeurs pour Mayotte, mais aussi de vedettes rapides et de bateaux mouches destinés aux croisières fluviales parisiennes, selon les informations publiées par l’entreprise elle-même. Le chantier met également en avant une expertise unique en France dans la construction de dragues, un savoir-faire de niche qui a contribué à asseoir sa réputation de « multi-spécialiste » du secteur naval.

Cette commande n’est d’ailleurs pas un geste isolé. La station de pilotage a ainsi célébré, le 12 novembre dernier, la bénédiction de la Saint Michel, une autre pilotine neuve, livrée dix mois plus tôt par le chantier JFA de Concarneau, selon Mer et Marine. La cérémonie, marquée par la bénédiction du père Célestin Ikomba, aumônier de la mission de la mer, et le traditionnel bris de bouteille de champagne sur la coque par la marraine du navire, illustre l’attachement de la profession à ces traditions maritimes, au moment même où sa flotte se modernise. En l’espace de quelques mois, la station du Havre-Antifer & Fécamp aura donc engagé le renouvellement de deux de ses vedettes, confiées à deux chantiers différents, l’un breton et l’autre ligérien, signe que ce marché, bien que discret, reste disputé entre plusieurs constructeurs spécialisés dans les navires de service portuaire.

Le rôle stratégique des pilotines pour la sécurité portuaire

Les pilotines assurent une mission discrète mais continue : convoyer les pilotes maritimes jusqu’aux navires de commerce pour les accompagner lors de leurs manœuvres d’entrée et de sortie de port, une opération délicate sur un axe aussi fréquenté que l’estuaire de la Seine. La station du Havre-Antifer & Fécamp résume elle-même l’exigence de ce métier sur son site internet : « Ils assurent 24h sur 24, 365 jours par an, dans pratiquement toutes les conditions météorologiques, le service de conseil aux navires ».

Dans ce contexte d’activité permanente, le renouvellement régulier de la flotte de vedettes conditionne directement la fiabilité du service rendu aux armateurs qui transitent par Le Havre, premier port français pour le trafic conteneurisé, mais aussi par le petit port de pêche et de plaisance de Fécamp, également couvert par la station.

Ce type de commande, modeste au regard des grands contrats de construction militaire ou commerciale qui font régulièrement la une de l’actualité maritime, n’en reste pas moins révélateur du tissu industriel qui irrigue l’ensemble du littoral français. Entre les chantiers finistériens tournés vers la défense, comme Piriou à Concarneau, et des sites plus discrets comme celui de Merré en Loire-Atlantique, c’est toute une chaîne de sous-traitants et de constructeurs spécialisés qui continue de faire vivre, commande après commande, la filière des navires de service, loin des projecteurs mais au cœur du fonctionnement quotidien des ports français.

Donnée Détail Type de navire Pilotine-remorqueur Longueur 10 mètres Chantier constructeur Merré, Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) Navire remplacé Rollon, en service depuis 1997 Date de signature du contrat 24 novembre 2026 Livraison prévue printemps 2028

D’ici le printemps 2028, la station de pilotage du Havre-Antifer & Fécamp continuera donc d’exploiter le Rollon, avant de le retirer du service après plus de trois décennies de bons et loyaux services. Ce renouvellement, modeste dans ses proportions mais révélateur du dynamisme discret de la filière des navires de service portuaire, confirme la place que conservent des chantiers régionaux comme Merré dans l’écosystème industriel maritime français.

Sources