Le premier patrouilleur hauturier de la Marine nationale, le Trolley de Prévaux, achève son armement à flot à Concarneau avant ses essais en mer.

Le premier des dix futurs patrouilleurs hauturiers de la Marine nationale, le Trolley de Prévaux, termine son armement à flot au chantier Piriou de Concarneau. Sa première sortie en mer, attendue dans les prochaines semaines, marquera une étape clé pour ce programme de 900 millions d’euros destiné à renouveler la surveillance des approches maritimes françaises.

Un chantier breton pour la tête de série

C’est à Concarneau, dans le Finistère, que se joue depuis plus de deux ans l’avenir de la surveillance maritime française. Le chantier Piriou y a entamé la construction du Trolley de Prévaux, premier patrouilleur hauturier (PH) de la Marine nationale, en mai 2024, six mois après la notification du programme par la Direction générale de l’armement (DGA). Le navire a été mis à l’eau le 5 février dernier, avant de rejoindre le quai d’armement du port de Concarneau, où se poursuit depuis son achèvement à flot.

Le bâtiment porte le nom du contre-amiral Jacques Trolley de Prévaux (1888-1944), pionnier de l’aéronautique navale, figure de la Résistance et compagnon de la Libération. Le 8 septembre dernier, le vice-amiral d’escadre Stanislas de Chargères, commandant la Force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de frégate Côme Deroide comme commandant du bâtiment, selon le ministère des Armées. Les équipements modernes du navire le destinent notamment à la lutte anti-sous-marine et au soutien à la dissuasion française en rade de Brest, une mission qui dessine déjà la façade sur laquelle il devrait être affecté.

Ce chantier confirme, pour Piriou, une spécialisation croissante dans la construction militaire. Vincent Faujour, président du groupe Piriou, a ainsi indiqué, dans un entretien accordé à Mer et Marine, que l’activité militaire représente désormais les deux tiers de l’ensemble des travaux du chantier, loin devant les commandes civiles qui ont longtemps fait la réputation de l’entreprise bretonne.

Lire en complément: Dauphins, rorquals, cachalots : une commission va tenter de mieux les protéger en Méditerranée

Un programme de dix bâtiments pour remplacer les vétérans

Les patrouilleurs hauturiers, un temps désignés sous le nom de patrouilleurs océaniques (PO), doivent succéder aux anciens patrouilleurs de haute mer (PHM), ces avisos du type A69 reconvertis stationnés à Brest et à Toulon, dont le dernier survivant, le Commandant Blaison, sera désarmé en 2027. Ils remplaceront également les trois patrouilleurs de service public (PSP) de Cherbourg, actuellement remotorisés pour rester en service jusqu’au début des années 2030.

Le 17 novembre 2023, la DGA a notifié une première commande de sept PH, répartie en trois marchés pour un montant total de 900 millions d’euros : un marché de production confié au groupement Piriou, CMN (Cherbourg) et Socarenam (Calais, Boulogne-sur-Mer), un marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et de réalisation du système de direction de combat attribué à Naval Group, et un marché d’équipements de surveillance maritime notifié à Thales. Conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030, la cible reste fixée à dix bâtiments, les trois derniers devant être livrés entre 2031 et 2034. La livraison de la tête de série est prévue fin 2026, en vue d’une mise en service en 2027 ; six autres unités doivent suivre d’ici la fin de la décennie.

Des capacités élargies par rapport aux anciens patrouilleurs

Avec 92 mètres de long pour un déplacement d’environ 2 400 tonnes, les PH sont nettement plus imposants que les PHM et PSP qu’ils remplacent. Le ministère des Armées détaille une propulsion hybride diesel-électrique, un système de combat articulé autour du radar 3D NS54, du canon de 40 mm S40SA et du sonar de coque Bluewatcher, ainsi qu’un système de détection de drones.

Les bâtiments pourront mettre en œuvre un hélicoptère ou un drone aérien et disposeront d’une liaison voix et vidéo avec les équipes de visite, selon la DGA. D’après les informations recoupées par la presse spécialisée, leur vitesse dépasserait les 21 nœuds, pour une autonomie annoncée proche de 6 000 milles nautiques et une durée de vie opérationnelle de 35 ans.

Conçus pour un spectre de missions élargi, ces navires doivent incarner une nouvelle génération de bâtiments de second rang, plus polyvalents que leurs prédécesseurs. « Dans un contexte marqué par l’augmentation du trafic maritime et le durcissement des menaces en mer, les patrouilleurs remplissent un spectre très large de missions : soutien à la dissuasion, présence dans les zones de souveraineté et d’intérêt, évacuation, protection, escorte et intervention dans le cadre de l’action de l’État en mer », soulignait la DGA au moment de la notification du programme.

Caractéristique Donnée Longueur 92 mètres Déplacement environ 2 400 tonnes Équipage environ 84 personnes (équipage et détachements) Armement principal Canon de 40 mm S40SA, système SIMBAD-RC Coût du premier lot 900 millions d’euros pour 7 bâtiments Cible finale du programme 10 patrouilleurs hauturiers d’ici 2035 Mise en service de la tête de série prévue en 2027

La suite du calendrier s’annonce chargée pour les chantiers associés au programme : les deux unités suivantes, le d’Estienne d’Orves et le Jeanne Bohec, sont déjà en construction. D’ici la fin de la décennie, six bâtiments supplémentaires doivent rejoindre la flotte, avant un dernier lot de trois unités entre 2031 et 2034. Reste à la Marine nationale à obtenir, le moment venu, les arbitrages budgétaires nécessaires pour boucler la cible des dix PH fixée par la loi de programmation militaire. En attendant, tous les regards se tournent vers Concarneau, où les premiers essais en mer du Trolley de Prévaux sont désormais attendus dans les toutes prochaines semaines.

Sources