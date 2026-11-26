À Agen, le niveau record de la Garonne ravive les craintes sur l'eau potable et les rejets de la centrale nucléaire de Golfech.

En ce mois de novembre, la Garonne affiche à Agen son niveau le plus bas jamais enregistré à cette période de l’année. Une situation qui ravive les craintes de pénurie d’eau potable dans le Lot-et-Garonne et les inquiétudes de riverains sur les rejets et le refroidissement de la centrale nucléaire de Golfech, toute proche.

Un fleuve à sec, des réserves asséchées dès l’été

Malgré les pluies tombées ces dernières semaines, les séquelles des canicules de l’été continuent de se faire sentir sur les cours d’eau du Sud-Ouest. Jamais le niveau de la Garonne n’avait été aussi bas un mois de novembre. À Agen, les alluvions affleurent par endroits, des bancs de sable se forment et il est désormais possible d’apercevoir la base des piliers de pierre sous les ponts, selon un reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Une situation d’autant plus préoccupante que l’agglomération agenaise puise directement son eau potable dans le fleuve.

Pour Paul Vo Van, élu écologiste au Conseil départemental du Lot-et-Garonne, le point de rupture est proche. « Cet été, toutes les réserves dans les montagnes ont été sèches très vite car la neige a fondu au mois de mai alors que normalement, il en reste jusqu’en juillet », explique-t-il. Une fonte précoce qui a fragilisé l’alimentation en eau de tout le secteur. « La crainte, c’est qu’on puisse avoir une pénurie », avance l’élu, qui chiffre les conséquences économiques d’un tel scénario : alimenter tout le sud du Néracais en eau embouteillée coûterait environ 15 000 euros de dépenses supplémentaires par jour.

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Golfech, une centrale sous surveillance accrue

Dans ce contexte de tension sur la ressource en eau, tous les regards se tournent naturellement vers le plus gros consommateur industriel du bassin. À quelques kilomètres en amont d’Agen, la centrale nucléaire de Golfech, en Tarn-et-Garonne, est elle aussi au cœur des attentions. Ses rejets autorisés en iode, tritium et carbone 14 dans le fleuve inquiètent les associations environnementales, dans un contexte où le faible niveau d’eau, combiné au réchauffement de celle-ci, a déjà contraint l’installation à quatre arrêts depuis le début de l’été.

André Crouzet, porte-parole de l’association Stop Golfech, pointe une accumulation de substances radioactives dans le fleuve : « On a des milliards de becquerels renvoyés dans la Garonne. On nous dit que ce sont des « faibles doses » mais elles s’accumulent », estime-t-il, s’interrogeant sur les effets à long terme pour les consommateurs qui boivent cette eau de façon récurrente. Il relève par ailleurs que le fonctionnement de la centrale pèse lui-même sur le niveau du fleuve : « La centrale évapore 42 millions de mètres cubes d’eau », soit, selon lui, cinq fois plus que ce que consomme l’ensemble de la population agenaise.

Une inquiétude partagée par Christophe Legalle, membre du Réseau citoyen de surveillance de la radioactivité Golfech Le Blayais, qui déplore un manque de coordination dans la gestion des rejets : « On ne sait pas quand va être rejetée l’eau. Elle est pompée, rejetée, il n’y a pas de concertation entre les deux. Et on la boit librement », souligne-t-il.

Entre sécurité industrielle et incertitudes sanitaires

Face à ces critiques, la direction de la centrale de Golfech, contactée par les journalistes de France 3, indique que le niveau de la Garonne n’aurait aucun impact sur son fonctionnement. Une position qui illustre la priorité donnée à la sûreté de l’installation, comme le rappelle André Crouzet lui-même : « Une centrale a besoin d’être refroidie en permanence, sinon c’est l’accident ». Selon lui, cette exigence de sécurité prime toujours, y compris, affirme-t-il, au détriment de l’agriculture et de la potabilité de l’eau. Un constat qui place les pouvoirs publics locaux face à un arbitrage délicat, entre le maintien d’une production électrique jugée stratégique et la préservation d’une ressource en eau déjà fragilisée par la succession d’étés secs.

Face à ces incertitudes, l’association Stop Golfech réclame désormais à l’agglomération agenaise la mise en place d’analyses spécifiques pour mesurer les isotopes radioactifs rejetés par les réacteurs. Un dialogue qui s’annonce toutefois retardé : la seule commission locale d’information (CLI) ouverte au public prévue en 2026 vient d’être reportée à l’année prochaine, privant pour l’instant les riverains d’un espace de débat institutionnel sur le sujet.

Cette controverse locale illustre une tension plus large, appelée à se répéter ailleurs en France à mesure que les étés deviennent plus chauds et les cycles d’enneigement plus précoces en montagne : celle qui oppose les besoins de refroidissement d’un parc nucléaire vieillissant aux usages concurrents de l’eau, qu’il s’agisse de la consommation domestique, de l’irrigation agricole ou de la préservation des milieux aquatiques. Sur la Garonne comme ailleurs, la question n’est plus seulement celle de la sûreté immédiate des installations, mais celle de leur compatibilité, à moyen terme, avec une ressource en eau de plus en plus disputée.

Donnée Chiffre Niveau de la Garonne à Agen le plus bas jamais enregistré pour un mois de novembre Arrêts de la centrale de Golfech depuis l’été 4 Eau évaporée par la centrale 42 millions de m³, selon Stop Golfech Surcoût estimé en cas de pénurie (sud Néracais) environ 15 000 €/jour en eau embouteillée Substances rejetées dans la Garonne iode, tritium, carbone 14

Entre un fleuve historiquement bas, une centrale qui affirme ne subir aucune contrainte et des associations qui réclament davantage de transparence sur les rejets, la situation reste ouverte à l’approche de l’hiver.

Le report de la commission locale d’information à 2027 laisse en suspens, pour plusieurs mois encore, le débat sur la coexistence entre production nucléaire et ressource en eau dans le bassin de la Garonne.