Un suivi environnemental révèle que 90 à 100 % des fondations du parc éolien de Saint-Brieuc sont désormais colonisées par la vie marine.

Deux ans après la mise en service du parc éolien en mer de Saint-Brieuc, ses fondations métalliques se couvrent peu à peu d’une vie foisonnante. Un suivi environnemental réalisé pour l’exploitant Ailes Marines révèle que 90 à 100 % des surfaces observées sont désormais colonisées par des organismes marins.

Sous l’eau, un nouveau paysage prend racine

Il y a encore trois ans, ces structures métalliques de type jacket, posées entre juillet 2022 et octobre 2023 au fond de la baie de Saint-Brieuc, n’étaient que des pièces d’acier brut plongées dans une eau froide et agitée. Aujourd’hui, en s’approchant d’elles, les plongeurs et les caméras sous-marines chargés du suivi environnemental du parc découvrent un tout autre spectacle : des parois presque entièrement recouvertes de balanes, d’algues, d’anémones, d’ascidies et de bryozoaires, qui se sont installés couche après couche sur le métal immergé.

Les balanes, ces petits crustacés fixés que l’on connaît bien sur les coques de bateaux ou les rochers du littoral, sont généralement les premières à s’installer sur un support neuf immergé en mer. Leur présence crée à son tour un relief et des aspérités qui facilitent l’accroche d’autres organismes : les algues y trouvent de la lumière à faible profondeur, les anémones et les ascidies profitent des micro-habitats ainsi formés pour filtrer l’eau à la recherche de particules nutritives, tandis que les bryozoaires, ces minuscules animaux coloniaux, tissent progressivement un tapis vivant sur le métal.

De fil en aiguille, cette succession d’espèces transforme une simple fondation industrielle en un support de vie à part entière, capable à terme d’attirer crustacés et petits poissons venus s’y nourrir et s’y abriter.

C’est tout l’enjeu de ce que les spécialistes appellent l’« effet récif » : en plongeant dans l’eau des structures dures là où, auparavant, ne s’étendait qu’un fond sédimentaire, un parc éolien en mer crée malgré lui les conditions d’apparition d’un écosystème nouveau. Dans la baie de Saint-Brieuc, ce phénomène semble avoir pris une ampleur que même les équipes chargées de le mesurer n’attendaient pas forcément à ce stade.

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Un suivi scientifique pour mesurer l’ampleur du phénomène

C’est un suivi commandé par Ailes Marines, filiale du groupe espagnol Iberdrola et exploitant du parc, qui a permis de documenter ce basculement. Plus de deux ans après l’installation des fondations des éoliennes et de la sous-station électrique, les premiers résultats de cette étude, consacrée spécifiquement à l’effet récif, montrent que la quasi-totalité des surfaces observées, entre 90 et 100 % selon les zones, est désormais investie par la vie marine.

Le parc de Saint-Brieuc, d’une puissance installée de 496 mégawatts, est le premier parc éolien en mer breton et le deuxième de France à être entré en service. Sa localisation, au large des Côtes d’Armor, en fait un site particulièrement suivi par les scientifiques, tant les eaux bretonnes abritent une biodiversité marine jugée riche et sensible aux aménagements humains. Chaque nouvelle campagne de suivi vient ainsi enrichir une base de connaissances encore jeune sur la manière dont la faune et la flore locales réagissent, au fil des saisons, à la présence de ces nouvelles infrastructures immergées.

Entre promesse écologique et prudence qui s’impose

Difficile, en découvrant ces images de fondations tapissées de vie, de ne pas y voir une forme de résilience de la nature : là où l’on pouvait craindre une stérilisation du fond marin autour des éoliennes, c’est au contraire une nouvelle niche écologique qui semble se dessiner, offrant gîte et nourriture à des espèces fixées puis, par ricochet, à toute une chaîne d’organismes qui viennent s’y nourrir. On comprend que ce type de résultat puisse nourrir un certain optimisme chez ceux qui suivent de près le dossier des énergies marines en Bretagne.

Il convient toutefois de rester prudent face à des données qui restent, à ce stade, des premiers résultats. Que des surfaces se colonisent rapidement n’indique pas encore quel sera l’équilibre final de cet écosystème artificiel, ni ses effets sur la biodiversité de l’ensemble de la baie, qui abrite par ailleurs des zones de pêche et des habitats protégés. Seule la poursuite de ce suivi environnemental, année après année, permettra de savoir si cet effet récif se stabilise, s’amplifie, ou évolue vers des équilibres encore inconnus entre les espèces qui s’y installent.

En attendant, la vie, elle, ne semble pas avoir attendu les conclusions des scientifiques pour reprendre ses droits au pied des éoliennes de Saint-Brieuc.

Il y a quelque chose d’émouvant à imaginer ces colonies d’organismes minuscules, invisibles depuis la surface, en train de réinventer tranquillement leur propre équilibre au fond d’une baie que les pêcheurs côtiers connaissent depuis des générations. La baie de Saint-Brieuc n’est pas un fond marin anonyme : c’est un territoire vivant, façonné par les marées, les courants et les activités humaines qui s’y côtoient depuis toujours, de la pêche à la coquille Saint-Jacques jusqu’à l’installation, plus récente, de ces géants d’acier plantés au large des côtes des Côtes-d’Armor. Que la nature s’empare à son tour de ces structures n’efface pas les questions posées par l’arrivée de l’éolien en mer dans ce paysage, mais cela rappelle, avec une forme de discrétion touchante, que le vivant ne cesse jamais vraiment de chercher sa place, y compris là où on ne l’attendait pas.