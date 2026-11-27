Le groupe d’ingénierie britannique Wood a été chargé par le consortium BarMar de l’étude d’ingénierie de base (FEED) du futur gazoduc sous-marin dédié à l’hydrogène entre l’Espagne et la France. Un maillon central du corridor européen H2med, pensé pour acheminer jusqu’à deux millions de tonnes d’hydrogène vert par an vers l’Europe centrale.

Un contrat d’ingénierie pour un pipeline inédit

L’annonce a été faite le 26 novembre par Wood : la société britannique a été retenue par le consortium BarMar, qui réunit le gestionnaire espagnol de réseau gazier Enagás ainsi que les opérateurs français NaTran et Teréga, pour conduire l’étude d’ingénierie de base (FEED, pour Front End Engineering Design) du tronçon sous-marin du projet BarMar. Ce pipeline, qualifié de premier du genre, doit relier Barcelone à Marseille sur environ 380 kilomètres, en passant par le fond de la Méditerranée.

Le contrat couvre la conception de la canalisation et des installations de compression associées, toutes deux dimensionnées pour transporter de l’hydrogène à 100 %, et non un mélange avec du gaz naturel. Wood y apportera son expertise en conception de pipelines sous-marins, en ingénierie de tracé et en microtunnelage, des compétences déjà mobilisées lors des phases amont du projet : la société avait réalisé les études de pré-FEED de la canalisation et de la compression, ainsi qu’un appui technique pour la reconnaissance du corridor offshore.

Ce contrat vient s’ajouter à un carnet de commandes déjà fourni pour l’ingénieriste britannique dans le secteur de l’hydrogène et des infrastructures sous-marines. Wood a notamment remporté, peu auparavant, un contrat avec la société chinoise Offshore Oil Engineering Company (COOEC) pour la conception d’un réseau de canalisations destiné au projet de redéveloppement d’hydrocarbures de QatarEnergy, signe de la présence du groupe sur plusieurs grands chantiers énergétiques à travers le monde.

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H2med, le corridor censé relier la péninsule ibérique à l’Europe centrale

BarMar constitue la section offshore du projet H2med, reconnu comme projet d’intérêt commun par l’Union européenne. L’ambition affichée par ses promoteurs est de faire transiter, à terme, jusqu’à deux millions de tonnes d’hydrogène vert par an depuis la péninsule ibérique, où le potentiel solaire et éolien est jugé particulièrement favorable à sa production, vers les bassins de consommation d’Europe centrale.

Le projet avait déjà franchi une étape officielle en juillet 2026 : Enagás avait alors annoncé l’entrée de BarMar en phase d’ingénierie détaillée, un jalon que la société espagnole avait qualifié de clé pour le corridor. Le contrat attribué à Wood s’inscrit dans la continuité de cette phase, en couvrant spécifiquement le tronçon sous-marin reliant les deux rives de la Méditerranée. Le projet avait par ailleurs été mis en avant lors d’un événement de l’Alliance H2med organisé à Madrid le 24 septembre 2026, avant qu’un retour d’expérience sur sa consultation publique ne soit publié le 12 octobre suivant.

Un chantier encore loin devant lui

Dans un communiqué relayé par la presse spécialisée, Ellis Renforth, président régional de Wood pour le Royaume-Uni et l’Europe, a souligné la particularité technique du projet : « BarMar est un projet pionnier qui exige une ingénierie spécialisée pour transporter en toute sécurité de l’hydrogène vert » (propos traduits). Il a rappelé que Wood suit BarMar depuis ses premières phases conceptuelles, en 2022, ce qui lui donnerait une vision fine des défis techniques du projet, en plus de décennies d’expérience sur les pipelines sous-marins et de relations déjà nouées avec les partenaires du consortium.

Les travaux d’ingénierie seront pilotés depuis les équipes espagnole et britannique de Wood, avec l’appui de son réseau d’ingénierie mondial. Une cinquantaine de salariés de la société y seront mobilisés, pour une mission qui doit s’étendre jusqu’en avril 2028. Aucun montant financier n’a été communiqué pour ce contrat, ni pour le projet dans son ensemble.

Donnée Valeur Tracé Barcelone (Espagne) à Marseille (France) Longueur du tronçon offshore Environ 380 km Capacité visée du corridor H2med Jusqu’à 2 millions de tonnes d’hydrogène vert par an Effectifs Wood mobilisés Environ 50 salariés Durée de la mission FEED Jusqu’en avril 2028 Consortium commanditaire BarMar (Enagás, NaTran, Teréga)

Prochaines étapes avant la pose des tubes

La fin de l’étude FEED, prévue pour avril 2028, ne marquera pas le début des travaux de pose. Elle devra être suivie d’une décision finale d’investissement de la part des promoteurs du projet, puis des phases de conception détaillée et d’autorisations avant tout chantier en mer. BarMar s’ajoute ainsi à la liste des grands corridors hydrogène que l’Union européenne cherche à mettre en service au cours de la décennie, dans le sillage de ses objectifs de diversification énergétique.

Pour la France, ce futur pipeline représenterait avant tout un rôle de pays de transit, entre une péninsule ibérique présentée comme un futur grand site de production d’hydrogène renouvelable et des industries d’Europe centrale en quête d’un approvisionnement décarboné. Reste que le projet, porté depuis 2022 selon les mots mêmes de Wood, aura mis plusieurs années à passer du stade conceptuel à une étude d’ingénierie détaillée, un rythme qui donne la mesure de la complexité des grands projets d’infrastructures énergétiques transfrontalières.

Sources