La frégate Amiral Louzeau, deuxième FDI de la Marine nationale, a rejoint son quai d'armement à Lorient avant ses essais en mer prévus en 2027.

À Lorient, la frégate de défense et d’intervention (FDI) Amiral Louzeau a rejoint le 25 novembre son quai d’armement sur la rive gauche du Scorff, dernière étape avant le début de ses essais en mer. Deuxième exemplaire du programme destiné à la Marine nationale, elle doit être livrée fin 2027.

Un remorquage qui marque une nouvelle étape

C’est un mouvement discret, mais attendu, qui s’est joué en fin d’après-midi le mercredi 25 novembre sur le Scorff. Les remorqueurs Kergroise et Bretagne, deux des trois unités du port de Lorient, ont pris en charge la frégate Amiral Louzeau pour la conduire jusqu’au poste 2, le quai d’armement situé sur la rive gauche de la rivière, juste à côté de la forme de construction où naissent les frégates et corvettes du chantier morbihannais de Naval Group.

Le bâtiment n’était pas inconnu de ce quai : il en était sorti le 16 mai dernier, jour de sa mise à l’eau, avant d’y être aussitôt amarré. Quatre jours plus tard, sa mâture intégrée, le PSIM (Panoramic Sensors and Intelligence Module), avait été posée sur la coque. Depuis plus de six mois, les travaux d’achèvement à flot s’y étaient poursuivis. Le changement de poste du 25 novembre ouvre donc une nouvelle phase des travaux, qui doit se conclure par les premiers essais en mer dans les prochains mois.

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La FDI, pilier du renouvellement de la flotte de surface

L’Amiral Louzeau est la deuxième des cinq frégates de défense et d’intervention commandées par la Direction générale de l’armement (DGA) pour remplacer les avisos et certaines frégates de surveillance de la Marine nationale. La tête de série, l’Amiral Ronarc’h, a été livrée le 17 octobre 2025 et effectue depuis une longue mission de déploiement, en attendant une admission au service actif pleine et entière attendue entre l’été et la fin 2026. Les trois autres exemplaires français, l’Amiral Castex, l’Amiral Nomy (commandé en décembre 2025) et l’Amiral Cabanier (commandé le 31 mars 2026), doivent être livrés d’ici 2032, au rythme de la loi de programmation militaire 2024 à 2030.

Pour tenir ce calendrier, le chantier de Lorient a été réorganisé afin de pouvoir livrer deux frégates par an. La construction du PSIM en parallèle de la coque, plutôt qu’après sa mise à l’eau, permettrait à elle seule de raccourcir d’environ cinq mois le temps de production de chaque navire. À titre de comparaison, la tête de série, l’Amiral Ronarc’h, avait vu sa quille posée en décembre 2021 et sa coque mise à l’eau en novembre 2022, avant une livraison près de trois ans plus tard.

Conçue pour mener de front des missions de lutte antiaérienne, antisous-marine, antisurface et de lutte contre les menaces asymétriques, la FDI peut embarquer un hélicoptère et un drone, ainsi qu’un détachement de forces spéciales appuyé par deux embarcations de commando. Elle doit remplacer à terme les avisos et certaines frégates de surveillance vieillissantes de la Marine nationale, en attendant l’arrivée d’une nouvelle génération de frégates de premier rang.

Lors de la mise à l’eau de l’Amiral Louzeau, le 19 mai, en présence de l’amiral Nicolas Vaujour, chef d’état-major de la Marine, le PDG de Naval Group, Pierre Éric Pommellet, avait salué un jalon du programme : « Nous célébrons aujourd’hui une étape importante du programme FDI avec le lancement de la deuxième FDI française » (propos traduits), avant de remercier la DGA et la Marine nationale pour leur confiance.

Un programme qui s’exporte, de la Grèce à la Suède

Le succès du programme FDI dépasse les frontières françaises. Naval Group construit également trois frégates de ce type pour la marine grecque, en plus d’une première unité, la Kimon, déjà livrée en décembre 2025. Deux des trois frégates restantes doivent rejoindre la flotte hellénique d’ici la fin de l’année 2026. Selon la presse spécialisée, la Suède a par ailleurs retenu la conception de la FDI pour ses futures frégates de classe Luleå.

D’autres informations, rapportées sans confirmation officielle par des médias spécialisés, évoquent une décision française de porter à 32 le nombre de cellules de lancement vertical Sylver A50 des deux derniers exemplaires français, contre 16 pour les trois premiers, qui pourraient à terme être rétrofités selon le même standard. Rien, à ce stade, n’a été confirmé par la DGA ou par Naval Group sur ce point.

Caractéristique Valeur Longueur 122 mètres Largeur 18 mètres Déplacement Classe 4 500 tonnes Vitesse maximale 27 nœuds Autonomie 5 000 milles nautiques, 45 jours Armement principal Missiles antinavires Exocet MM40 B3c, missiles Aster 15 et Aster 30, torpilles MU90, canons de 76 mm et 20 mm Mise à l’eau de l’Amiral Louzeau 16 mai 2026 Livraison prévue Fin 2027

D’ici 2027, un calendrier resserré

Entre son changement de quai et ses premiers essais en mer, l’Amiral Louzeau doit encore passer plusieurs mois à flot à Lorient pour achever ses installations électroniques et ses systèmes de combat. Les essais à la mer, prévus pour 2027, précéderont une livraison à la Marine nationale attendue en fin d’année. D’ici là, le chantier morbihannais poursuivra en parallèle la construction de l’Amiral Castex et de l’Amiral Nomy, pendant que les deux dernières FDI grecques achèveront, elles, leur propre parcours vers une livraison annoncée pour la fin 2026.

Sources