19 % de plus en un an : la ligne Saint-Malo-Jersey franchit les 200 000 passagers

Deux cent mille voyageurs en une saison, 19 % de plus qu’en 2025 : pour sa deuxième année d’exploitation entre Saint-Malo et Jersey, la compagnie danoise DFDS affiche une croissance qui tranche avec un printemps pourtant compliqué.

Une deuxième saison en nette hausse

Entre la cité corsaire et l’île anglo-normande, DFDS a transporté 200 000 passagers sur l’ensemble de l’année 2026, contre 167 000 en 2025, soit une progression de près de 19 %. Le chiffre a de quoi rassurer la compagnie danoise, qui n’en était alors qu’à sa deuxième saison d’exploitation sur cette liaison rapide entre la Bretagne et les îles Anglo-Normandes. Le printemps n’avait pourtant rien d’un long fleuve tranquille : perturbations opérationnelles et météo défavorable s’étaient conjuguées pour freiner la fréquentation des premiers mois. C’est l’été qui a permis de redresser la barre et d’inscrire la ligne durablement dans les habitudes des voyageurs des deux côtés de la Manche.

Cette tendance s’observait déjà au printemps à l’échelle de l’ensemble des lignes de DFDS vers Jersey : en mai 2026, la fréquentation progressait de 20 % sur un an toutes lignes confondues, Poole (+11 %) et Portsmouth (+4 %) compris. Mais c’est bien la liaison avec Saint-Malo qui tirait la croissance vers le haut, avec une progression de 26 % sur le seul mois de mai, la plus forte de tout le réseau de la compagnie dans la zone. De quoi faire de cette ligne bretonne, lancée en 2025, le relais de croissance le plus net de DFDS sur l’ensemble de ses dessertes de l’île.

Cette dynamique n’a d’ailleurs rien d’un feu de paille isolé, dès le printemps, les réservations pour la période estivale, de juin à septembre, affichaient un niveau supérieur de 25 % à celui enregistré l’année précédente à la même date, tous ports confondus. Un signal précoce qui s’est confirmé jusqu’au bout de la saison, puisque c’est bien l’addition de ce printemps hésitant et d’un été solide qui a permis à la ligne de Saint-Malo de dépasser, sur l’ensemble de 2026, la barre symbolique des 200 000 passagers.

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Le pari du créneau matinal et de l’escapade à la journée

Une partie de cette réussite tient à un détail d’horaire. DFDS a obtenu, pour la saison 2026, un créneau de départ à 7h45 au port de Saint-Malo pour ses liaisons en navire rapide, à l’issue de négociations bouclées avec les autorités portuaires dès décembre 2025. Un horaire matinal jugé stratégique par la compagnie, puisqu’il permet aux visiteurs français de passer jusqu’à six heures sur l’île de Jersey dans la journée, et aux Jersiais de bénéficier en retour de meilleures correspondances vers la France. Chris Parker, directeur de ligne chez DFDS pour Jersey, ne cache pas sa satisfaction : « It has been encouraging to see strong demand across all our routes as we move into the summer season » (« il est encourageant de voir une forte demande sur toutes nos lignes à l’approche de l’été »), déclarait-il déjà au printemps, avant de souligner les efforts de la compagnie pour offrir davantage de choix et de flexibilité, en particulier sur ses dessertes françaises.

Résultat concret de cette stratégie : les excursions d’une journée vers Saint-Malo proposées au départ de Jersey cet été ont plus que doublé par rapport à 2025, portées par un tarif spécifique permettant de rester vingt-quatre heures sur place pour le prix d’un aller-retour à la journée. Côté insulaire, Tricia Warwick, directrice générale de Visit Jersey, voit dans ce créneau matinal un atout de poids pour l’économie touristique locale, les départs plus tôt laissant davantage de temps aux visiteurs sur l’île et renforçant la connectivité avec la France, l’une des priorités affichées pour 2026.Une croissance qui n’efface pas les tensions régionales

Le succès de Saint-Malo contraste avec les difficultés rencontrées par DFDS ailleurs sur ses lignes anglo-normandes. En mai 2026, la compagnie a dû annuler l’ensemble de ses rotations estivales entre Jersey et Guernesey et retirer la ligne de la vente, remboursant les passagers déjà réservés. Les autorités de Guernesey ont alors accusé DFDS d’avoir programmé des rotations, notamment des excursions à la journée le lundi, jamais autorisées par leur comité de développement économique. Sasha Kazantseva-Miller, qui préside ce comité, avait alors dénoncé des liaisons que la compagnie n’avait selon elle jamais eu licence d’exploiter.

Cet épisode guernesiais rappelle que l’expansion de DFDS dans les îles Anglo-Normandes reste soumise à des équilibres locaux parfois délicats, port par port, et que la réussite d’une ligne n’y garantit en rien celle de sa voisine. Sur la liaison avec la Bretagne, à l’inverse, la compagnie n’a pour l’instant rencontré aucun obstacle de ce type, et la dynamique reste à la hausse d’une saison sur l’autre.

Avec 2027 qui marquera l’Année européenne des Normands, mille ans après la naissance de Guillaume le Conquérant, DFDS mise sur un regain d’intérêt touristique pour consolider sa ligne entre Saint-Malo et Jersey, et plaide déjà pour de nouveaux aménagements d’horaires lors des prochaines négociations portuaires. Reste à savoir si la compagnie parviendra à transformer ce début prometteur en rendez-vous installé : après un lancement en 2025 puis une progression à deux chiffres en 2026, la ligne entre la cité corsaire et l’île anglo-normande devra confirmer sur la durée, saison après saison, ce que ses deux premières années laissent entrevoir.

Sources