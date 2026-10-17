Mobilisation du 17 octobre 2026 : Gilets jaunes, lycéens…
Des milliers de personnes se rassemblent ce samedi pour contester « la vie chère », avec de nombreuses actions prévues à travers la France, orchestrées par les gilets jaunes sur les réseaux sociaux. À Paris, un défilé débutera à République à 14 heures, visant la place de Clichy.
Quels sont les itinéraires des manifestations à Paris ?
La place de la République, située dans les 3e, 10e et 11e arrondissements, est le principal lieu de rassemblement pour les manifestants. Les autorités ont établi deux parcours différents.
Le premier trajet part de République pour se rendre à la place de Clichy, avec un départ fixé à 14 heures. Le cortège suivra le boulevard de Magenta, traversera le quartier de Barbès, puis continuera sur les boulevards de Rochechouart et de Clichy jusqu’à atteindre la place de Clichy. Ce parcours implique principalement les Gilets jaunes ainsi que des syndicats.
Le second itinéraire concerne les lycéens et étudiants du collectif Interfac Île-de-France. Leur parcours prévu vers la place de la Concorde a été interdit par la préfecture de police. Un chemin alternatif leur a été proposé, reliant la place de la République à la place de la Nation via le boulevard Voltaire.
De plus, des appels à la manifestation circulent pour d’autres lieux de rassemblement, tels que la porte des Lilas ou la Bastille.
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Rennes : rassemblement à 14 heures place de la République
À Rennes, l’appel à la mobilisation est plus explicite. Selon l’agenda militant Démosphère, une manifestation est programmée le samedi 17 octobre à 14 heures, place de la République. Le slogan, « Jaunes et jeunes, nos luttes se rencontrent ! », reflète le désir de connecter les Gilets jaunes, les lycéens, les étudiants et d’autres groupes de manifestants.
Les revendications vont bien au-delà des préoccupations scolaires : les prix des combustibles, le coût de la vie, les salaires, les services publics et le fonctionnement démocratique font partie des sujets soulevés.
En Bretagne, Le Télégramme évoque également un éventuel retour des Gilets jaunes, en soutien au mouvement lycéen. Toutefois, il est encore difficile d’évaluer l’ampleur des rassemblements à Rennes.
Lille : une mobilisation attendue, mais peu d’informations disponibles
À Lille, les lycéens ont également fait entendre leur mécontentement lors des précédentes journées nationales. Le 8 octobre, La Voix du Nord rapportait un cortège moins nombreux, mais composé de jeunes toujours déterminés à obtenir des réponses concrètes.
Le 17 octobre pourrait offrir l’opportunité à cette mobilisation de se rattacher à d’autres revendications sociales. Pour l’instant, aucun lieu ni horaire précis n’ont été confirmés pour Lille concernant la convergence des luttes.
La métropole accueille aussi des initiatives contre la précarité. La Ville de Lille communique sur des actions liées à la Journée mondiale du refus de la misère, célébrée le 17 octobre. Ces événements ne doivent cependant pas être confondus avec les manifestations lycéennes ou les appels des Gilets jaunes.
Grenoble : rassemblement des Gilets jaunes place Victor-Hugo
Un rassemblement des Gilets jaunes est prévu à Grenoble le samedi 17 octobre à 13 h 30, place Victor-Hugo. Cet appel intervient au sein d’une semaine déjà marquée par plusieurs mobilisations lycéennes et syndicales dans le département de l’Isère.
D’après France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, les lycéens de Grenoble, Chambéry et Annecy s’efforcent de maintenir la pression malgré l’approche des vacances scolaires. Le rendez-vous grenoblois du 17 octobre pourrait ainsi être une nouvelle occasion de rapprocher les préoccupations des jeunes de celles des Gilets jaunes.
Cependant, il reste à déterminer le nombre de participants à cet appel et si d’autres organisations viendront officiellement se joindre au rassemblement.
Bordeaux : appel à manifester cours Victor-Hugo
Dans le Sud-Ouest, les manifestations lycéennes ont également marqué les premières semaines d’octobre. À Bordeaux, les cortèges du 13 octobre étaient moins nombreux que lors des précédentes journées, mais les revendications demeurent, selon Sud Ouest.
Pour le samedi 17 octobre, un rassemblement des Gilets jaunes est programmé cours Victor-Hugo. Cet événement figure sur l’agenda Oazis, mais l’horaire reste à confirmer.
Il est important de noter que cette annonce provient d’une carte participative alimentée anonymement, sans vérification préalable des organisateurs. Par conséquent, le lieu et la tenue de ce rendez-vous doivent être considérés comme provisoires.
Le 17 octobre peut-il relancer le mouvement lycéen ?
Cette question dépasse les cinq villes concernées. Après plusieurs semaines de contestation, les lycéens cherchent à maintenir la pression sur le gouvernement, particulièrement face au manque de moyens dans l’Éducation nationale. Malgré l’annonce du déploiement de 3 000 professeurs remplaçants, de nombreuses demandes restent sans réponse, notamment sur les effectifs, les rythmes scolaires et l’orientation.
Les préoccupations touchent également Parcoursup, dont certains étudiants demandent la suppression.
Cependant, le 17 octobre pourrait également représenter un tournant : les préoccupations scolaires pourraient se fondre avec celles des travailleurs, des retraités et des citoyens mobilisés pour défendre le pouvoir d’achat.
Il reste à voir si cette convergence se traduira par une mobilisation nationale d’ampleur ou par une série de rassemblements locaux. Les prochaines annonces des organisateurs et des préfectures devraient clarifier les parcours, les horaires et les éventuelles perturbations.
Près de 500 manifestations et des centaines de blocages de stations-service
Près d’un millier d’actions sont répertoriées sur deux cartes interactives circulant sur internet et proposé par des Gilets jaunes.
Pour éviter une désorganisation, chaque groupe de discussion sur Telegram a un responsable, pour le moment toutes les différentes actions n’ont pas encore pris forme.