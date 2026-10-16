47 ans après l’Amoco Cadiz, Brest muscle son expertise contre les pollutions maritimes
Né dans le sillage du naufrage de l’Amoco Cadiz, en 1979, le Ceppol, bras armé de la Marine nationale contre les pollutions maritimes, change de dimension. Intégré depuis cet été au tout nouveau Centre d’expertise de la sauvegarde maritime (Centex), basé à Brest, il voit son champ de mission s’élargir.
De l’Amoco Cadiz au Ceppol : près d’un demi-siècle d’expertise
Tout part d’une catastrophe, en mars 1978, le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz provoque une pollution majeure des côtes bretonnes. Moins d’un an plus tard, le 9 janvier 1979, une instruction ministérielle crée le Ceppol, le Centre d’expertises pratiques de lutte antipollution, une unité de la Marine nationale basée à Brest pour des raisons historiques. Sa mission : devenir l’expert de référence de la Marine, en métropole comme outre-mer, à la fois pour l’assistance aux navires en difficulté et pour la lutte contre les pollutions maritimes.
Concrètement, le Ceppol prépare les décisions qui assurent la cohérence entre doctrine, organisation, moyens, équipements et ressources humaines. Il conseille les états-majors sur le choix des matériels, forme et supervise l’entraînement des personnels, mène des études et assure une veille technologique et réglementaire. En opération, il peut intégrer les équipes de gestion de crise pour conseiller l’autorité maritime, voire prendre la direction tactique des opérations, un rôle que la Marine désigne par l’acronyme anglais OSC (« on scene coordinator »). Son personnel, civil et militaire, reste d’astreinte en permanence, 365 jours par an et 24 heures sur 24, pour répondre aux demandes des commandants de zone maritime sur l’ensemble de la zone économique exclusive française, en métropole et outre-mer.
Les pollutions traitées par le Ceppol couvrent aussi bien les hydrocarbures que les substances nocives et potentiellement dangereuses ou les pertes de conteneurs en mer. Sur le plan juridique, la lutte contre les pollutions maritimes est confiée au ministère des Armées par une instruction du Premier ministre, tandis que la conduite des opérations relève, selon le code de la défense, du commandant de zone maritime concerné.
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Le Centex sauvegarde maritime, une structure élargie depuis le 1er juillet 2026
C’est cette expertise, construite depuis 1979, que la Marine nationale vient de faire évoluer. Selon un communiqué de la préfecture maritime de l’Atlantique, le Centre d’expertise de la sauvegarde maritime (Centex) a été officiellement créé le 1er juillet 2026 à Brest, à partir de la transformation du Ceppol, afin de renforcer la cohérence de l’expertise de la Marine dans l’action de l’État en mer et la défense maritime du territoire, face aux nouveaux défis de sécurité et de sûreté maritimes.
Le nouveau centre se structure autour de trois missions. La première reste opérationnelle : apporter son expertise aux autorités maritimes en cas de pollution accidentelle, un rôle directement hérité du Ceppol, qui continue d’exister au sein du Centex comme entité dédiée à la lutte antipollution. La seconde consiste à préparer les unités de la Marine à l’ensemble des missions de l’action de l’État en mer : assistance aux navires en difficulté, lutte contre les pollutions, sauvetage des personnes, police des pêches, lutte contre les activités illicites, maintien de l’ordre public en mer et surveillance des approches maritimes. La troisième, plus inattendue, relève des ressources humaines : préparer les plans d’affectation et définir le parcours professionnel des guetteurs sémaphoriques, ces personnels qui surveillent les approches du littoral depuis les sémaphores.
La préfecture maritime souligne au passage que le Ceppol, intégré au Centex, s’appuie désormais sur plus de 45 ans d’expertise accumulée depuis sa création. La création du Centex a été présentée publiquement lors de « Brest fête la Marine », du 10 au 14 juillet 2026, dans le cadre des célébrations des 400 ans de la Marine nationale. Une inauguration officielle est prévue après l’été, avec une communication dédiée, selon la préfecture maritime.
|Dates clés
|Événement
|Mars 1978
|Naufrage de l’Amoco Cadiz, pollution majeure des côtes bretonnes
|9 janvier 1979
|Création du Ceppol par instruction ministérielle
|1er juillet 2026
|Création officielle du Centex sauvegarde maritime à Brest
|10-14 juillet 2026
|Présentation publique lors de « Brest fête la Marine »
|Après l’été 2026
|Inauguration officielle prévue
« Comme un chirurgien » : le témoignage du commandant du Ceppol
Interrogé par Le Télégramme, le capitaine de vaisseau Gauthier Dupire, qui commande le Ceppol, revient sur cette transformation. « Le Ceppol a été fondé dans le sillage du naufrage de l’Amoco Cadiz, en 1979, pour traiter les pollutions maritimes accidentelles, comme un chirurgien qui intervient après le diagnostic posé par […] », explique-t-il, avant de détailler l’articulation entre expertise technique et gestion de crise qui caractérise toujours l’unité brestoise.
Le titre même de cet entretien, qui évoque la nécessité d’« éviter un Amoco Cadiz de nouvelle génération », rappelle que la création du Centex ne se veut pas une rupture avec l’héritage du Ceppol, mais plutôt son élargissement à un spectre de missions plus large que la seule pollution accidentelle, incluant désormais la surveillance des approches maritimes et la lutte contre les activités illicites.
Après l’inauguration prévue à l’automne, les prochains mois permettront de mesurer comment cette nouvelle organisation s’articule concrètement avec les autres services de l’État impliqués dans la sécurité maritime, du Cedre aux préfectures maritimes des autres façades.
Sources
- Préfecture maritime de l’Atlantique : communiqué officiel annonçant la création du Centex sauvegarde maritime.
- Ministère des Armées / Marine nationale : historique, missions et cadre juridique du Ceppol.