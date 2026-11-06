40 spécialistes de plus : le câblier français ASN muscle ses capacités sous-marines à Lorient

Alcatel Submarine Networks, le câblier désormais détenu majoritairement par l’État français, a annoncé le rachat de Ship As A Service, société lorientaise spécialisée dans les opérations maritimes et sous-marines. Une quarantaine de spécialistes rejoignent le groupe.

Ship As A Service, une pépite lorientaise des opérations sous-marines

Alcatel Submarine Networks (ASN) a annoncé l’acquisition de Ship As A Service (SAAS), une entreprise basée à Lorient et spécialisée dans les opérations maritimes et sous-marines. Cette opération permet au câblier français d’intégrer une quarantaine de spécialistes ainsi que des moyens complémentaires, avec l’objectif d’élargir ses compétences sur l’ensemble du cycle de vie des systèmes de câbles sous-marins : conception, fabrication, installation et maintenance.

Né dans l’écosystème maritime du port de Keroman, Ship As A Service s’était construit une réputation dans le déploiement d’opérations en mer, un savoir-faire directement complémentaire à celui d’ASN, qui conçoit, fabrique et installe des systèmes de câbles sous-marins de télécommunication et d’énergie à travers le monde.

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ASN, un câblier stratégique désormais piloté par l’État français

Ce rachat intervient alors qu’ASN a changé de propriétaire il y a moins de deux ans. Le 3 janvier 2025, Nokia a annoncé avoir finalisé, au 31 décembre 2024, la cession d’ASN à l’État français, représenté par l’Agence des participations de l’État, qui en détient désormais l’essentiel du capital, Nokia conservant environ 20 % et un siège au conseil d’administration. Nokia avait justifié cette cession par la volonté de recentrer son activité Network Infrastructure sur ses marchés cœur, tout en assurant, selon ses propres termes, « le développement durable d’une entreprise française et européenne stratégique et leader sur son marché ».

ASN se présente comme l’un des leaders mondiaux de la fabrication et de la pose de câbles sous-marins. Le groupe français arme et gère sept câbliers, via Louis Dreyfus Armateurs, une flotte à laquelle s’ajoutent désormais les moyens complémentaires apportés par Ship As A Service pour les opérations d’intervention en mer.

Un marché des câbles sous-marins sous tension géopolitique

L’intégration de nouvelles capacités d’intervention sous-marine par ASN survient à un moment où les infrastructures de câbles sous-marins sont scrutées de près. Le réseau mondial de télécommunications repose sur environ 600 câbles sous-marins, totalisant 1,4 million de kilomètres, soit l’équivalent de 35 fois le tour de la Terre, par lesquels transitent chaque jour des milliers de milliards de dollars de transactions financières. Les pannes sont fréquentes, en moyenne quatre par semaine dans le monde, la plupart causées par des chaluts ou des ancres de navires.

Depuis 2021, plusieurs incidents suspects en mer Baltique et en Arctique (câbles norvégiens de Svalbard endommagés en janvier 2022, câbles germano-finlandais et le gazoduc Balticconnector sectionnés en octobre 2023, câbles estoniens et finlandais endommagés par des ancres en novembre et décembre 2024) ont nourri les inquiétudes sur la vulnérabilité de ces infrastructures critiques, au point que l’Otan a lancé une opération de surveillance baptisée Baltic Sentry. Marie Baléo, auteure d’un essai sur le sujet, résume cette inquiétude croissante : « La défense est toujours la même : c’est un accident », relève-t-elle à propos des dommages causés par des ancres de navires, tout en soulignant que certains États, selon elle, « s’intéressent particulièrement à nos câbles sous-marins ».

La dépendance du monde numérique à ces infrastructures sous-marines ne cesse de croître. Sur l’axe transatlantique, les géants du numérique comme Google ou Meta représentent aujourd’hui environ 90 % de la bande passante utilisée, contre moins de 5 % en 2010, tandis qu’Amazon, Microsoft et Google se partagent environ 70 % du marché européen du cloud. Un incident grave peut avoir des conséquences massives : en 2008, l’endommagement simultané de cinq câbles avait privé d’accès à internet quelque 80 millions de personnes. C’est précisément ce type de scénario que les capacités de réparation et d’intervention rapide, comme celles de Ship As A Service, permettent de limiter.

Dans ce contexte, disposer en propre de moyens maritimes et sous-marins supplémentaires prend une dimension qui dépasse la seule logique industrielle pour ASN, acteur désormais contrôlé par l’État français sur un segment jugé stratégique pour la souveraineté numérique et énergétique du pays.

Donnée Valeur Spécialistes intégrés via SAAS environ 40 Câbliers gérés par ASN (via LD Armateurs) 7 Participation de l’État français dans ASN ≈ 80 %, depuis le 31/12/2024 Câbles sous-marins dans le monde ≈ 600, pour 1,4 million de km Pannes de câbles dans le monde ≈ 4 par semaine

Avec cette acquisition, ASN renforce sa capacité à intervenir rapidement en mer, qu’il s’agisse de poser de nouveaux systèmes ou de réparer des liaisons endommagées, dans un contexte où la demande de nouveaux câbles ne cesse de croître, portée par l’essor du cloud et de l’intelligence artificielle, et où la maintenance devient un enjeu de souveraineté à part entière. Les prochains mois diront si d’autres rapprochements de ce type s’opèrent dans la filière française des câbles sous-marins, alors que la concurrence internationale, notamment chinoise, s’intensifie sur ce marché.

Sources