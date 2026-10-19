9,6 MW, 85 % des foyers : Bruxelles valide un parc hydrolien inédit aux Orcades
La Commission européenne a donné son feu vert à la construction d’un parc de quatre hydroliennes aux Orcades écossaises, porté par la société Orbital Marine Power. De quoi alimenter l’équivalent de 85 % des foyers de l’archipel, et ouvrir la voie à un pipeline européen de plus de 2 gigawatts de projets similaires.
Un feu vert européen pour passer du prototype au réseau
Le 12 octobre, la Commission européenne a validé le passage en phase de construction du projet EURO-TIDES, porté par l’entreprise écossaise Orbital Marine Power. Ce projet avait été sélectionné une première fois en octobre 2023 dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Horizon Europe, avant de franchir avec succès une revue formelle portant sur son ingénierie, ses autorisations administratives et son financement. Le déploiement est désormais visé pour 2028, sous réserve de la finalisation d’un tour de financement actuellement en cours.
Le site retenu est celui du Centre européen de l’énergie marine (EMEC), aux Orcades, dans le nord de l’Écosse, là où Orbital exploite déjà sa turbine O2, raccordée au réseau électrique britannique. Présentée à son lancement, en 2021, comme l’hydrolienne opérationnelle la plus puissante au monde, cette machine flottante affiche une puissance de 2 MW répartie sur deux nacelles, portées par une coque de 74 mètres de long pour 680 tonnes, avec des pales de 10 mètres balayant plus de 600 m² de surface. Installée sur le site d’essai de Fall of Warness, où les courants peuvent atteindre 4 mètres par seconde, elle alimente lors d’un fonctionnement optimal l’équivalent de 2 000 foyers, selon les éléments publiés au moment de son transfert vers les Orcades. Selon la Commission européenne, le passage des démonstrateurs à une turbine unique vers des parcs multi-turbines constitue la prochaine étape clé pour l’ensemble du secteur hydrolien, encore largement au stade de la preuve de concept à l’échelle mondiale.
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Quatre turbines, 9,6 MW, 85 % des foyers des Orcades
Le projet EURO-TIDES prévoit l’installation de trois turbines flottantes de nouvelle génération, baptisées O2-X, qui viendront rejoindre l’O2 déjà en service pour former un parc de 9,6 MW. Ce sera la première fois que des turbines Orbital seront déployées et exploitées ensemble, en réseau. Chaque O2-X est annoncée comme capable d’alimenter environ 2 400 foyers, soit, pour l’ensemble du parc, l’équivalent de 9 200 foyers : près de 85 % des habitants des Orcades.
|Donnée
|Chiffre
|Puissance totale du parc
|9,6 MW
|Nombre de turbines
|4 (1 O2 existante + 3 O2-X nouvelles)
|Foyers alimentés (estimation)
|Environ 9 200
|Part des foyers des Orcades couverte
|Environ 85 %
|Déploiement visé
|2028
|Pipeline européen de projets hydroliens visé
|Plus de 2 GW
Le consortium associe, aux côtés d’Orbital Marine Power, le Center for Wind Power Drives de l’université allemande RWTH Aachen, l’EMEC, les sociétés Énergie de la Lune, ENGIE Laborelec et MaraSoft, ainsi que l’association professionnelle Ocean Energy Europe et l’université d’Édimbourg.
Industrialiser une filière encore naissante, avec un œil sur la France
Au-delà des Orcades, EURO-TIDES vise des objectifs structurants pour toute la filière : démontrer le déploiement et l’exploitation fiables de réseaux d’hydroliennes à l’échelle commerciale, réduire le coût de l’énergie hydrolienne, renforcer la fabrication et les chaînes d’approvisionnement européennes, et rassurer investisseurs comme assureurs pour soutenir un pipeline de plus de 2 GW de projets hydroliens à travers le continent. Selon l’association Ocean Energy Europe, le projet doit aussi contribuer à faire émerger des projets hydroliens à échelle commerciale dans les eaux françaises, en complément du portefeuille existant d’Orbital au Royaume-Uni et à l’étranger, une perspective qui concerne directement des sites comme le Raz Blanchard, régulièrement cité comme l’un des gisements hydroliens les plus puissants d’Europe.
Au moment de l’annonce initiale de sa sélection, en 2023, le directeur général d’Orbital Marine Power, Andrew Scott, avait résumé l’ambition du projet : « Orbital is committed to ensuring tidal stream energy makes a material contribution to decarbonising energy systems » (propos traduits : « Orbital s’engage à faire en sorte que l’énergie hydrolienne contribue de manière substantielle à la décarbonation des systèmes énergétiques »), ajoutant que la sélection par la Commission européenne constituait « a huge boost to that objective » (propos traduits : « un formidable coup de pouce pour cet objectif »).
Trois ans plus tard, le passage en phase de construction marque donc une étape concrète pour une technologie qui peine encore à sortir du stade expérimental. D’ici 2028, si le tour de financement en cours aboutit, les Orcades pourraient ainsi héberger le premier parc hydrolien multi-turbines exploité en réseau, un jalon que l’ensemble de la filière européenne, la France comprise, observera de près pour calibrer ses propres projets.
Côté français, le calendrier n’est pas si éloigné. Le gouvernement a inscrit 250 MW d’hydrolien marin dans sa prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie, avec pour tête de pont le projet de ferme pilote FloWatt, au Raz Blanchard, dans la Manche : 17 MW répartis sur six hydroliennes à axe vertical immergées à environ trois kilomètres au large, pour une mise en service elle aussi attendue fin 2028 et une alimentation visée d’environ 20 000 foyers. Ifremer estime que ce seul site du Raz Blanchard, où les courants peuvent atteindre 5 mètres par seconde, pourrait produire entre 3 et 5 GW une fois pleinement exploité, loin devant les 9,6 MW d’EURO-TIDES. La France dispose par ailleurs de son propre pionnier hydrolien, la PME bretonne Sabella, qui expérimente depuis plus d’une décennie dans le passage du Fromveur, au large d’Ouessant. De quoi faire des deux rives de la Manche des observatoires complémentaires d’une même course à l’industrialisation de l’énergie des courants marins.
Sources
- Marine Technology News, détails sur la décision de la Commission européenne et le calendrier de déploiement (12 octobre 2026).
- Ocean Energy Europe, communiqué sur la sélection initiale du projet EURO-TIDES et citation du directeur général d’Orbital Marine Power, Andrew Scott (25 octobre 2023).
- CORDIS (Commission européenne), caractéristiques techniques de la turbine O2 d’Orbital Marine Power (mai 2021).