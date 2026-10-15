11 disparus, deux cargos visés : les attaques au drone reprennent en mer Noire
Deux cargos marchands ont été frappés par des drones dans la nuit de lundi à mardi au large des côtes bulgares de la mer Noire. L’un d’eux a coulé avec onze membres d’équipage toujours portés disparus, une semaine à peine après un naufrage similaire qui n’avait laissé aucun survivant.
Deux cargos visés à quelques milles des eaux bulgares
Les faits se sont produits mardi 13 octobre dans la partie occidentale de la mer Noire, une route vitale pour les exportations de céréales ukrainiennes et proche des eaux territoriales de pays membres de l’OTAN. Vers 1h30 du matin, le Chelsea 3, un cargo de propriété ukrainienne battant pavillon maltais, a été touché par trois drones aériens à 18 milles nautiques (environ 33 km) au large de la ville de Byala. Le navire, qui comptait 15 marins ukrainiens et azerbaïdjanais à son bord, est resté à flot et tout son équipage a été secouru sans blessé grave.
Le second navire, le HS Dignity, battant pavillon de Guinée-Bissau et faisant route vers le port roumain de Braila après une escale en Algérie, a été touché puis a coulé à 17 milles nautiques du village bulgare de Krapets, non loin de la frontière avec la Roumanie. Sur les seize membres d’équipage, cinq ont été secourus mais onze restent portés disparus, selon la radio publique bulgare BNR, qui cite le gouverneur de la région de Dobrich. Trois personnes ont par ailleurs été admises à l’hôpital maritime de Varna. Les deux attaques ont eu lieu à proximité immédiate de la limite des 12 milles marquant les eaux territoriales bulgares.
Lire en complément: 450 milles au sud de La Réunion : la Marine nationale démasque un fantôme de la flotte russe
Une semaine après un naufrage sans survivant
Ces frappes s’ajoutent à une série d’incidents survenus la semaine précédente dans la zone économique exclusive bulgare, où un navire avait coulé en trois minutes sans qu’aucun survivant ne soit retrouvé : neuf marins syriens et un marin égyptien manquaient alors à l’appel. Un second navire avait été touché la même nuit, sans perte humaine. Un autre cargo, transportant du maïs, avait également été frappé dans la zone économique roumaine.
Jusqu’à mardi, Sofia se refusait à désigner explicitement la Russie comme responsable, faute de preuves matérielles. Mais le gouvernement bulgare a changé de ton après cette nouvelle série d’attaques, en avançant qu’il n’existe « aucune logique à ce que l’Ukraine détruise ses propres navires » (propos traduits), rappelant au passage que la Bulgarie, bien que non partie au conflit, subit déjà des dommages économiques tangibles : primes d’assurance maritime en hausse et armateurs réticents à transporter du fret vers ses ports.
Accusations voilées contre Moscou et mobilisation diplomatique
Le cabinet du président bulgare Roumen Radev a qualifié la nouvelle attaque d’« absolument inacceptable » (propos traduits), et Sofia a convoqué l’ambassadrice de Russie, Eleonora Mitrofanova, pour obtenir des explications, au motif que le Kremlin serait le principal bénéficiaire de ces frappes. Reçue par les autorités bulgares, la diplomate russe a affirmé ne disposer d’aucune information de la part du ministère russe de la Défense, sans exclure une « provocation d’un pays tiers » (propos traduits).
Roumen Radev a demandé l’appui de la Commission européenne et de l’OTAN pour renforcer la surveillance maritime et aérienne bulgare, et a porté le sujet devant les dirigeants européens réunis à Bruxelles. Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a indiqué sur le réseau X que l’Alliance avait déjà renforcé sa posture le long de son flanc oriental et qu’elle continuerait à l’ajuster selon les besoins. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a de son côté estimé que la mer Noire était devenue « un nouveau front d’escalade » (propos traduits) de la guerre que mène la Russie en Ukraine, en demandant que les responsables de ces attaques rendent des comptes. À Kiev, le ministre des Affaires étrangères Andrii Sybiha a dénoncé un mépris délibéré de Moscou pour les vies civiles, accusant la Russie de vouloir « faire de la faim une arme » (propos traduits) en visant une mer qu’il présente comme une bouée de sauvetage pour la sécurité alimentaire mondiale.
Sur le plan opérationnel, les ministres de la Défense bulgare, roumain et turc se sont entretenus par téléphone dès lundi. Les trois pays disposent déjà d’un programme commun de déminage dans leurs eaux territoriales respectives, qu’ils souhaitent désormais étendre à la protection des infrastructures sous-marines.
Ces incidents raniment un climat de guerre d’usure économique qui pèse sur l’ensemble du commerce maritime en mer Noire depuis le début du conflit en Ukraine. D’un côté, la Russie continue de frapper les ports ukrainiens, de l’autre, l’Ukraine cible régulièrement les navires céréaliers russes dans d’autres secteurs de la mer Noire et de la mer d’Azov. Bulgarie et Roumanie, elles, ne sont pas parties prenantes au conflit mais se retrouvent prises entre deux feux sur une route maritime qu’elles partagent avec les flottes belligérantes.
|Navire
|Pavillon
|Bilan
|HS Dignity
|Guinée-Bissau
|coulé, 11 disparus, 5 secourus
|Chelsea 3
|Malte (propriété ukrainienne)
|resté à flot, 15 marins secourus
|Navire coulé une semaine plus tôt
|non précisé
|coulé en 3 minutes, 10 disparus (9 Syriens, 1 Égyptien)
Pour l’heure, aucune enquête n’a formellement établi l’origine des tirs. Les recherches se poursuivent pour retrouver les onze marins du HS Dignity, tandis que les ministres de la Défense bulgare, roumain et turc doivent préciser dans les prochaines semaines les contours de l’extension de leur programme de déminage conjoint. Sur les marchés, les prix du blé sont restés globalement stables au lendemain des attaques, mais des analystes avertissent que toute intensification pourrait peser sur les exportations céréalières bulgares et roumaines, deux acteurs importants du commerce mondial de blé.
Sources
- Eleven sailors missing after drone sinks ship off Bulgaria : bilan humain, position des navires et réactions officielles.
- « Bulgaria Points to Russia as Drones Hit More Cargo Ships » : convocation de l’ambassadrice russe, réactions de l’OTAN et de l’UE, impact sur les marchés céréaliers.