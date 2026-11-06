1 942 navires, 25 ports seulement : le retard inquiétant du méthanol dans les ports

Près de la moitié des navires actuellement en commande dans le monde seront capables de fonctionner avec un carburant alternatif au fioul classique. Mais les ports, eux, peinent à suivre le rythme : selon un rapport de Lloyd’s Register, le méthanol n’est disponible que dans 25 ports dans le monde et l’ammoniac dans un seul. Un décalage que la France illustre aussi, entre un port de Marseille-Fos pionnier du GNL et un méthanol encore embryonnaire.

Près d’un navire sur deux déjà prêt pour un autre carburant

Le constat vient de Clarksons Research, cité par Lloyd’s Register : en janvier 2026, 1 942 navires capables de fonctionner avec un carburant alternatif figuraient dans les carnets de commande des chantiers navals du monde entier, soit 47 % du tonnage total en commande. Parmi eux, 385 navires sont compatibles avec le méthanol et 45 avec l’ammoniac, les deux carburants les plus souvent cités comme alternatives crédibles au fioul lourd pour le transport maritime longue distance.

Le mouvement s’accélère

En septembre 2026, 69 commandes de navires à carburant alternatif ont été enregistrées, le total mensuel le plus élevé depuis près de deux ans, le GNL représentant 48 de ces commandes. Sur les neuf premiers mois de 2026, 311 navires de ce type ont été commandés, soit 53 % de plus que sur la même période un an plus tôt.

Cette ruée s’explique largement par le calendrier réglementaire européen, depuis le 1er janvier 2025, le règlement FuelEU Maritime impose à tous les navires de commerce de plus de 5 000 tonnes de jauge brute faisant escale dans un port de l’Union européenne de réduire progressivement l’intensité carbone de leur énergie à bord : 2 % de baisse exigée dès la période 2025-2029, puis 6 % entre 2030 et 2034, jusqu’à 80 % à partir de 2050. Les armateurs qui n’anticipent pas ce verdissement s’exposent à une pénalité de 2 400 euros par tonne d’équivalent fioul lourd en excès, un montant qui augmente en cas de manquement répété. De quoi expliquer pourquoi les commandes de navires compatibles avec un autre carburant devancent largement, pour l’instant, la capacité des ports à les ravitailler.

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Le méthanol et l’ammoniac, grands retardataires des infrastructures portuaires

Face à cette flotte qui grossit, les infrastructures de soutage (le ravitaillement en carburant des navires) restent très inégales selon le combustible. Le GNL, le plus mature, est disponible dans 222 ports à travers le monde. Le méthanol, lui, ne l’est que dans 25 ports. L’ammoniac, encore balbutiant, n’a été soutée commercialement que dans un seul port au monde, celui d’Ulsan, en Corée du Sud, en avril 2026, sa toxicité imposant des protocoles de sécurité et de formation des équipages bien plus lourds que pour le GNL ou le méthanol. Les biocarburants compatibles avec les moteurs existants restent la solution la plus largement accessible, avec des livraisons enregistrées dans 90 ports sur douze mois, treize d’entre eux concentrant 77,5 % des volumes, Singapour représentant à lui seul plus d’un quart du total mondial. L’hydrogène, enfin, demeure cantonné à des démonstrations et à quelques applications sur de courtes distances. Hors d’Europe, Lloyd’s Register note qu’aux États-Unis, les ports de Los Angeles et de Long Beach misent sur une approche progressive, en privilégiant pour l’instant le GNL et le méthanol plutôt que de tenter d’équiper leurs quais pour tous les carburants à la fois.

« La flotte évolue plus vite que les infrastructures nécessaires pour la soutenir », résume Kamran Ul Haq, vice-président senior de Lloyd’s Register Ports Advisory (propos traduits). Pour lui, les ports n’ont pas à se positionner sur tous les carburants à la fois : « Les ports n’ont pas besoin de soutenir tous les carburants », estime-t-il, recommandant que l’investissement portuaire suive une demande crédible plutôt que de tenter de préparer chaque combustible en même temps.

La France, bon élève du GNL mais encore timide sur le méthanol

Le port de Marseille-Fos illustre bien cette géographie à deux vitesses. Depuis l’arrivée du Gas Vitality, premier navire de soutage GNL basé en France, affrété par TotalEnergies et exploité sous pavillon français, le port méditerranéen ravitaille régulièrement les porte-conteneurs de CMA CGM ainsi que les navires de croisière au GNL qui y font escale. Un dispositif aujourd’hui bien installé, à l’image des grands hubs nord-européens et asiatiques cités par Lloyd’s Register comme les mieux équipés au monde.

Sur le méthanol, en revanche, la France suit sans encore produire. CMA CGM a réceptionné en octobre le cinquième de ses douze porte-conteneurs de 13 000 EVP conçus pour fonctionner au méthanol, le CMA CGM Gold, avec l’ambition de porter à terme sa flotte combinée GNL et méthanol à 200 navires d’ici 2030. Mais ces géants des mers restent, pour l’instant, approvisionnés en méthanol dans les grands ports asiatiques ou nord-européens plutôt que dans l’Hexagone, aucun port français ne figurant encore parmi les 25 capables de soutage commercial au méthanol. Un angle mort que les autorités portuaires françaises devront combler si elles veulent accueillir, à terme, l’intégralité des escales de leurs plus gros clients.

Carburant Ports équipés dans le monde Navires compatibles en commande GNL 222 Majorité des commandes 2026 (48 sur 69 en septembre) Biocarburants 90 (dont 13 ports pour 77,5 % des volumes) Non précisé par Lloyd’s Register Méthanol 25 385 Ammoniac 1 (Ulsan, Corée du Sud) 45

Pour les armateurs, cette carte très inégale des infrastructures devient un critère presque aussi déterminant que le prix du carburant lui-même dans le choix de leurs routes commerciales. Lloyd’s Register anticipe que l’écart entre carnets de commandes et capacités portuaires continuera de se resserrer progressivement d’ici la fin de la décennie, à mesure que les grands ports, français compris, précisent leurs propres feuilles de route pour le méthanol et l’ammoniac.

Sources