Cornell confie à l’ex-procureure Sally Yates une enquête indépendante sur l’affaire des Sept
Sous la pression des étudiants et d’une partie de son corps professoral, l’université Cornell a confié le 6 octobre à l’ancienne procureure générale adjointe des États-Unis Sally Yates la direction d’un examen indépendant sur sa gestion de l’affaire dite des « Sept de Cornell ».
Qui est Sally Yates et quel est son mandat
Avocate associée du cabinet King & Spalding, Sally Yates a occupé par le passé les fonctions de procureure fédérale puis d’avocate générale adjointe des États-Unis. Elle s’est fait connaître pour avoir dirigé plusieurs enquêtes indépendantes de haut niveau, notamment pour le compte de la fédération américaine de football (U.S. Soccer). C’est un comité spécial du conseil d’administration de Cornell qui a retenu ses services, selon un communiqué officiel publié le 6 octobre sur le site de l’université.
Le mandat confié à Sally Yates porte sur les politiques, pratiques et ressources de Cornell en matière de prévention et de traitement du harcèlement et des agressions sexuelles. L’examen couvrira les processus de signalement et d’enquête, l’accompagnement des étudiants concernés, les auditions disciplinaires, le rôle de la police du campus ainsi que les règles encadrant les fraternités et autres organisations étudiantes. Il comprendra en particulier une analyse détaillée de la réponse de l’université aux allégations d’agression sexuelle collective formulées par une ancienne étudiante, désignée sous le pseudonyme « Jane Doe », à l’encontre de sept membres de la fraternité Chi Phi, des faits remontant à octobre 2024. L’examen sera conduit à l’aune des exigences du Title IX, de la loi fédérale Clery et de la législation de l’État de New York. Aucune échéance précise n’a été fixée ; le comité spécial a seulement demandé que l’examen soit mené « aussi rapidement et complètement que possible ».
« Il est impératif que Cornell soit prête à s’examiner elle-même avec la même rigueur que celle que nous attendons des autres », a déclaré Anne Meinig Smalling, présidente du comité spécial des trustees, dans le communiqué annonçant la nomination.
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Une université sous pression, entre manifestations et motion de défiance
La nomination de Sally Yates intervient au terme d’une semaine particulièrement tendue sur le campus d’Ithaca. Le 5 octobre, plus d’un millier d’étudiants et de membres du personnel universitaire s’étaient rassemblés pour dénoncer la gestion du dossier par l’administration, brandissant des pancartes réclamant le soutien aux victimes et l’exclusion des agresseurs présumés, certains manifestants demandant explicitement la démission du président Michael Kotlikoff. Selon plusieurs médias américains, des vitres de l’entrée du bâtiment administratif Day Hall ont été brisées et des inscriptions à la peinture sont apparues sur ses murs extérieurs.
Le 6 octobre, selon le New York Times, des membres du sénat des professeurs de Cornell ont par ailleurs déposé un projet de résolution visant à organiser un vote de défiance contre la direction de l’université, signe que la contestation ne se limite plus aux seuls étudiants.
Une enquête pénale parallèle, menée par la procureure générale de l’État
L’examen indépendant confié à Sally Yates porte uniquement sur la gestion administrative et disciplinaire du dossier par Cornell ; il est distinct de l’enquête pénale, confiée depuis le début du mois d’octobre à la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, nommée procureure spéciale par la gouverneure Kathy Hochul après que celle-ci a mis en doute la capacité du procureur du comté de Tompkins, Matthew Van Houten, à instruire correctement le dossier. L’avocat de la plaignante, Thomas Giuffra, a pour sa part résumé l’enjeu de la nouvelle revue interne en une phrase : « Une enquête ne vaut que par la transparence de l’institution qui en fait l’objet ».
|Date
|Événement
|Octobre 2024
|Faits allégués impliquant sept membres de la fraternité Chi Phi
|2024-2025
|Enquête disciplinaire interne de Cornell, sanctions partielles (exclusions et suspensions)
|16 septembre 2026
|Dépôt d’une plainte civile par la plaignante contre les sept mis en cause, Chi Phi, Cornell et un bar d’Ithaca
|2 octobre 2026
|La gouverneure Hochul nomme Letitia James procureure spéciale
|5 octobre 2026
|Manifestation de plus de 1 000 personnes sur le campus
|6 octobre 2026
|Nomination de Sally Yates ; projet de motion de défiance au sénat des professeurs
Les deux procédures, celle menée par Sally Yates sur le plan administratif et universitaire, celle conduite par Letitia James sur le plan pénal, devraient se poursuivre en parallèle dans les prochaines semaines, sans calendrier public précis pour l’une comme pour l’autre. L’issue de la motion de défiance annoncée par une partie du corps professoral, qui doit encore être formellement soumise au vote du sénat des professeurs, déterminera si la contestation interne à l’université continue de monter d’un cran autour de la direction de Michael Kotlikoff.
Sources
- Cornell University (communiqué officiel) : annonce de la nomination de Sally Yates et détail de son mandat (6 octobre 2026).
- Fox 5 NY : chronologie des manifestations et du projet de motion de défiance au sénat des professeurs.
- ABC News : profil de Sally Yates et contexte de sa nomination.